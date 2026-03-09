Erityistarkastus toi esiin useita puutteita Lakea Kiinteistöt Oy:n toiminnassa

Tarkastus teetettiin, koska Lakea Oy:n (emoyhtiö) ja sen uuden tytäryhtiön Lakea Omaksi Oy:n yleishyödyllisyyshakemusten käsittelyn yhteydessä vuonna 2025 heräsi epäily, ettei yleishyödyllisyyssäännöksiä ole noudatettu. Varken edeltäjä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) on tarkastanut Lakea Kiinteistöjen toimintaa aiemmin vuosina 2019 ja 2023. Nyt Varken teettämä tarkastus on osin jatkoa näille aiemmin tehdyille tarkastuksille.

Tarkastuksessa arvioitiin erityisesti sitä, onko Lakea Kiinteistöt noudattanut yleishyödyllisyysedellytyksiä ja onko Aran aiemmassa tarkastuksessa edellyttämiä toimenpiteitä noudatettu omakustannusperiaatteen toteutumiseksi. Tarkastuksessa selvitettiin yleishyödyllisyyden edellytysten huomiointia kirjanpidossa, taloushallinnossa, yleishallinnossa, johtamisessa, sopimuksissa ja sopimushallinnassa. Lisäksi tarkasteltiin yhtiön ja samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välisiä sopimuksia ja niiden ehtojen asianmukaisuutta arava- ja korkotukisääntelyn näkökulmasta.

Tarkastuksen keskeiset havainnot

BDO Erityistarkastuksen tekemän tarkastuksen mukaan Lakea Kiinteistöt on useilla tavoilla rikkonut yleishyödyllisyysedellytyksiä, eikä toiminnassa ole noudatettu yleishyödyllisyyttä koskevia säädöksiä.

“Vaikuttaa siltä, että Lakea Kiinteistöt on rahoittanut emoyhtiön toimintaa tavalla, joka ei ole sallittua yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle. Yhtiö on myös ottanut sellaisia riskejä, joita yleishyödylliseksi nimetty yhteisö ei saa ottaa. Taloudellisesti kyse on merkittävistä summista”, toteaa Varken johtaja Sanna Hughes.

Lakea Kiinteistöt on ostanut emoyhtiöltä useita kiinteistöjä, autohalliosakkeita ja emoyhtiön toimitilan. Hankinnoista ei ole ilmoitettu Varkelle, joten niiden lainmukaisuutta ei ole voitu asianmukaisesti arvioida. Hankinnat voivat olla yleishyödyllisyyslainsäädännön vastaisia, koska ne aiheuttavat Lakea Kiinteistöille sen varsinaiseen toimintaan kuulumattomia riskejä.

Lakea Kiinteistöjen varoja on myös sitoutunut lainvastaisesti muuhun kuin yleishyödylliseen toimintaan. Yhtiöllä on eri toimenpiteiden ja maksujärjestelyjen seurauksena usean miljoonan euron saatavat konkurssiin menneeltä emoyhtiöltä. Pääosa näistä on erilaisiin kiinteistöhankkeisiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä muodostuneita saatavia ja niihin liittyviä maksujärjestelyjä. Mukana on myös Aran edellisen tarkastuksen perusteella määräämän hallintokuluveloituksen palautuksesta muodostunut saatava. Osalle saatavista on laadittu Aran hyväksymä maksusuunnitelma, joita ei kuitenkaan ole noudatettu.

Lisäksi Lakea Kiinteistöt on antanut emoyhtiön puolesta kiinteistökiinnityksiä ja pantteja, joista se ei ole laissa edellytetyllä tavalla ilmoittanut Varkelle. Rahoitusjärjestelyt eivät täytä laissa omarahoitusosuuden kattamiselle asetettuja ehtoja ja tarkoittavat siten yleishyödylliselle yhteisölle kielletyn riskin ottamista.

Varke kuulee Lakea Kiinteistöjä ennen lopullisia jatkotoimia

Tarkastus valmistui 9.3.2026, ja tarkastuskertomus on annettu tiedoksi Lakea Kiinteistöille 11.3.2026.

Varke on käynnistänyt jatkotoimenpiteet välittömästi. Ensin Varke kuulee hallintolain mukaisesti Lakea Kiinteistöjä, jonka tulee antaa Varkelle selvitys tarkastuksessa tehdyistä havainnoista 8.4.2026 mennessä.

“Varke päättää kuulemisen jälkeen lopullisista jatkotoimista sekä jatkaa tarkastuksessa tehtyjen havaintojen seurantaa. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kehotus ja käsky- tai kieltopäätös, joilla yhtiötä velvoitetaan korjaamaan toiminta lainmukaiseksi. Käsky- tai kieltopäätöstä voidaan tarvittaessa tehostaa kieltämällä yhtiötä maksamasta omarahoitusosuudesta korkoa ja kieltämällä omistajalle maksettava tuoton tuloutus enintään neljän vuoden ajaksi. Näiden toimenpiteiden tehosteeksi voidaan määrätä myös uhkasakko”, toteaa Sanna Hughes.

Tarkastuksella, sen johtopäätöksillä tai Varken käynnistämillä jatkotoimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta Lakea Kiinteistöjen vuokra-asukkaiden asemaan. Varken tietojen mukaan yhtiön toiminta jatkuu normaalisti.

Tarkastuskertomus ja muu aineisto löytyvät uutisesta Varken verkkosivuilta (varke.fi).