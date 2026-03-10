Matkakorvausten hakeminen läheisen puolesta helpottui OmaKelassa

Kela-asioita voi hoitaa läheisensä puolesta, jos tämä ei voi tai halua hoitaa niitä itse. OmaKelassa asiointia läheisen puolesta kehitetään vaiheittain, ja nyt matka- ja yöpymiskuluista voi hakea korvausta aiempaa helpommin. Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen verkossa nopeuttaa käsittelyä, koska verkon kautta ne ovat heti perillä.

Sairauteen tai kuntoutukseen liittyvistä matka- ja yöpymiskuluista voi hakea OmaKelassa korvausta kerrallaan 20 matkasta tai 20 yöpymisestä. OmaKelassa näkee myös korvauksen määrän ja maksupäivän sekä kertyneen vuosiomavastuun. Läheisen puolesta voi hakea esimerkiksi kuntoutukseen, vammaistukiin, eläkkeisiin ja sairaanhoitoon liittyviä etuuksia, lähettää viestejä ja liitteitä sekä tarkistaa päätökset ja kirjeet.



– Moni hoitaa läheisensä Kela-asioita, ja sähköinen asiointi on koettu siihen helpoksi ja vaivattomaksi tavaksi. Matkakorvausten käytettävyyden parantamista on toivottu erityisesti lapsiperheissä sekä iäkkäitä läheisiään auttavien keskuudessa. Uudistus helpottaa asiointia erityisesti tilanteissa, joissa terveydenhuollon matkoja kertyy paljon, sanoo OmaKelan kehittämisestä vastaava Jenni Runola Kelasta.

Matkakorvausta voi saada terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkoista

Korvausta voi hakea omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä tehdyistä matkoista. Korvausta kannattaa hakea myös alle omavastuun jääneistä matkakustannuksista, sillä ne kerryttävät vuosiomavastuuta. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on enintään 25 euroa.

Kelan korvaamista taksimatkoista ei haeta korvausta jälkikäteen, vaan korvauksen saa heti taksissa. Korvattava taksimatka täytyy tilata alueellisesta tilausnumerosta.

Matkat korvataan yleensä lähimpään hoitopaikkaan ja halvimman matkustustavan mukaan. Vuonna 2025 Kela korvasi 4,6 miljoonaa sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvää matkaa. Korvauksia maksettiin 363 miljoonaa euroa ja korvausta sai 10,8 % väestöstä eli noin joka kymmenes.

Täysi-ikäisen puolesta asiointiin tarvitaan valtuutus

OmaKelassa asiointi täysi-ikäisen puolesta edellyttää Suomi.fi-valtuutta nimeltä Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen. Valtuuden voi antaa Suomi.fi-verkkopalvelussa tai Digi- ja väestötietovirastoon tehtävällä hakemuksella, jos valtuuttajalla ei ole verkkopankkitunnuksia.

Lapsen puolesta asiointiin ei yleensä tarvitse erillistä valtuutusta, vaan Kela saa tarvittavat tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Yksityinen edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi asioida OmaKelassa ilman Suomi.fi-valtuutta, jos edunvalvontavaltakirja kattaa taloudellisten asioiden hoitamisen.



Läheisen Kela-asioita voi hoitaa myös puhelimessa, palvelupisteessä ja postitse perinteisellä valtakirjalla. OmaKela on kuitenkin usein kätevin tapa asioita hoitavalle läheiselle, sillä tiedot löytyvät yhdestä paikasta ja asiointi onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää

Matkakorvaukset

Näin tilaat Kela-taksin

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Suomi.fi-valtuudet ja hakemuksella valtuuttaminen (suomi.fi)