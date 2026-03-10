SDP:n Nikkanen: Rinnakkaisyhteiskunnat synnyttävät rikollisuutta

Väkivaltarikosten yleistyminen ja jengiytyminen ovat ilmiöitä, jotka ovat jatkaneet kasvuaan jo useamman vuoden ajan. Syitä on monia, mutta esimerkiksi huono-osaisuuden ja ulkomaalaistaustaisen väestön keskittyminen asuinalueille ovat omiaan lisäämään epävakautta.

– Vierailimme hallintovaliokunnan kanssa alkukaudesta Ruotsissa ja yksi matkan opeista oli lähiöistä huolehtiminen ja alueellisen eriarvoisuuden vähentäminen. Esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemukset, jotka johtuvat heikosta sosioekonomisesta asemasta, voivat altistaa radikalisoitumiselle. Kun tällaiset kokemukset lähtevät kertymään, on kierrettä hankala pysäyttää, Nikkanen toteaa.

Suojelupoliisin tuoreessa katsauksessa todetaan, että asuinalueiden eriytyminen luo uusia kansallisen turvallisuuden uhkia. Suojelupoliisin mukaan segregaatiota ehkäistään asuntopolitiikalla ja maahanmuuttajien integroitumisen tuella.

Hallitus valmistelee muutoksia nuorisorangaistukseen liittyen, joka on erityisesti nuorille rikoksentekijöille tarkoitettu seuraamus, jonka tarkoitus on ehkäistä rikosten uusimista. Huomiota tulisi Oikeusministeriön laatiman toimintaohjelman mukaan kiinnittää siihen, että ennaltaehkäisyyn perustuvat interventiot olisivat osa seuraamusta, eivätkä vain vapaaehtoisuuteen perustuvia.

– Mikäli haluamme taittaa nuorisorikollisuuden kasvun, on keinojen oltava sekä rikosoikeudellisia, ennaltaehkäiseviä että rakenteellisia. Nuorisorangaistuksesta on hyvä aloittaa, mutta sen lisäksi toimia on suunnattava tukipalveluihin ja varmistaa, että toimet tavoittavat myös ne nuoret, jotka eniten apua kaipaavat, mutta eivät välttämättä itse hakeudu tuen piiriin, Nikkanen huomauttaa.

Helsingin poliisi kertoo epäilevänsä kahta 15-vuotiasta tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä. Tapauksen rikos on tilattu ulkomailta käsin ja täysi-ikäiset rikolliset ovat poliisin tietojen mukaan värvänneet alaikäiset rikoksentekijät. Nikkanen pitää Crime as a service -ilmiön rantautumista Suomeen äärimmäisen huolestuttavana.

– Meidän tulisi ottaa poliisilta saatavat viestit vakavasti, ja pyrkiä kaikin keinoin ehkäisemään rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä ja nuorisorikollisuuden kasvua. Pienituloiset ja ulkomaalaistaustaiset asuvat usein alueilla, joissa on paljon vuokra-asuntoja. Monipuolisella asuntorakentamisella, sosiaalisen sekoittamisen periaatteella ja kotoutumistoiminnalla voidaan pyrkiä ratkomaan tällaisia rakenteellisia ongelmia, Nikkanen toteaa.

– Tärkeässä roolissa on myös mahdollisuus suomen tai ruotsin kielen oppimiseen ja sosiaaliseen sekoittumiseen. Hallituksen leikkaukset kotoutumiseen eivät edistä tätä tavoitetta, koska kielen oppiminen yksin ilman tukea on haastavaa. Kielen oppiminen on ensimmäinen askel kohti integraatiota, koulupolkua ja suomalaista työelämää, Nikkanen päättää.