Hepatiitti C:n eliminointihanke käynnistyi Pirkanmaalla

11.3.2026 08:11:27 EET

Suomi on sitoutunut eliminoimaan hepatiitti C -viruksen kansanterveysongelmana vuoteen 2030 mennessä. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta edistääkseen hepatiitti C:n eliminointia alueellaan. Keskeisenä tavoitteena on parantaa hepatiitti C:n testauksen ja hoidon saavutettavuutta.

Pirkanmaalla on käynnistynyt hepatiitti C -viruksen eliminointihanke, jossa testataan suonensisäisiä huumeita käyttäviltä hepatiitit C ja B sekä HIV. Testaukseen osallistuminen on maksutonta.

– Teemme testausta sormenpäästä otettavilla testeillä, joista saa vastaukset viimeistään vuorokauden kuluessa. Tavoitteena on löytää etenkin hepatiitti C:tä sairastavia ja antaa heille tablettimuotoinen lääkehoito, projektipäällikkö Tuija Vuolle kertoo.

Marraskuussa 2025 käynnistynyt hanke kestää kesäkuun 2027 loppuun asti. Hankkeen rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi hanketta. Taustalla on Maailman terveysjärjestön tavoite eliminoida hepatiitti C vuoteen 2030 mennessä. Suomessa hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti hepatiitti C:tä halutaan vähentää merkittävästi jo vuoden 2027 loppuun mennessä.

Testausta tarjotaan useissa toimipisteissä Pirkanmaalla

Testauksia tehdään muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköissä, sote-asemien vastaanotoilla sekä asumispalveluissa erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Tietoa testauspaikoista ja -aikataulusta saa hankkeen projektipäälliköltä.

– Kohderyhmän tavoittaminen on haasteellista. Hyödynnämme asiakasviestinnässä ja asiakkaiden tavoittamisessa kokemusasiantuntijaa, Tuija Vuolle sanoo.

Vastaanotolla voidaan tarvittaessa antaa myös terveysneuvontaa, ohjata seksitautien testaukseen tai kertoa, miten sosiaalipalveluihin voi hakeutua. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa testaustoiminnan kehittämiseen erillisellä kyselyllä.

