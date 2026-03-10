Tekijänoikeuksien vahvistaminen tekoälyn aikakaudella
10.3.2026 15:59:53 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti painottaa, että luovan alan suojelemiseksi tarvitaan avoimuutta ja reiluja korvauksia, kun tekoälyjärjestelmät käyttävät tekijänoikeudella suojattua sisältöä.
- Avoimuus, korvaukset ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuus estää sisältöjensä käyttö kouluttamisessa tärkeää
- Uutismediaa suojattava, jotta taataan median moniäänisyys ja tiedon monipuolisuus
- Uusilla lisenssisäännöillä voitaisiin estää tekijänoikeusloukkaukset
Tiistaina mepit hyväksyivät suosituksia, joilla pyritään varmistamaan tekijänoikeussuoja tekoälyjärjestelmien käytön yhteydessä. Parlamentin kanta on, että EU:n tekijänoikeuslainsäädännön tulee koskea kaikkia EU:n markkinoilla olevia generatiivisen tekoälyn järjestelmiä riippumatta siitä, missä ne on koulutettu. Teksti hyväksyttiin tiistaina äänin 460 puolesta, 71 vastaan ja 88 tyhjää.
Korvaukset ja läpinäkyvyys
Mepit korostavat, että kun generatiivinen tekoäly hyödyntää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, tästä on maksettava asianmukainen korvaus luovalle alalle, joka tuottaa 6,9 % EU:n bruttokansantuotteesta. Parlamentti haluaa komission myös selvittävän keinoja takautuvien korvausten maksamiseksi. Mepit eivät kuitenkaan kannata mallia, jossa tekoäly-yhtiöt saisivat maailmanlaajuisen lisenssin mallien kouluttamiseen kertamaksulla.
Lisäksi mepit vaativat täyttä avoimuutta suojatun materiaalin käyttöön. Tekoälykehittäjien olisi listattava yksitellen koulutusmateriaalina käytetyt teokset sekä pidettävä kirjaa hakurobottien käytöstä ja haulla tehostetusta tuottamisesta. Puutteellinen listaaminen ja kirjanpito voitaisiin tulkita tekijänoikeusloukkaukseksi, jolla olisi oikeudellisia seurauksia tekoälytoimijoille, toteavat mepit. Heidän mukaansa tekoäly-yhtiöiden tulisi vastata oikeudenkäyntikuluista, jos oikeus päättää oikeudenhaltijan hyväksi.
Lisensointimallit ja oikeus kieltäytyä
Mepit ehdottavat, että komissio loisi uudenlaiset tekijänoikeuksilla suojatun sisällön lisensointimarkkinat, jotka huomioisivat myös yksittäiset tekijät sekä pk-yritykset. Ne voisivat myös sisältää alakohtaisia kollektiivisia lisenssisopimuksia vapaaehtoisena vaihtoehtona.
Samalla parlamentti haluaa varmistaa, että oikeudenhaltijat voivat estää teostensa käytön tekoälyn koulutuksessa (”opt-out”). Mepit ehdottavat, että EU:n teollisoikeuksien virasto (EUIPO) voisi hallinnoida tällaista estolistaa.
Uutismedian suojaaminen
Parlamentti pyytää komissiolta toimia uutismedian suojaamiseksi, kun tekoäly hyödyntää sen sisältöjä laajasti. Jos tekoäly ohjaa liikennettä ja tuloja pois uutissivustoilta, on medioille maksettava täysi korvaus, ja niillä on oltava oikeus kieltää sisältöjensä käyttö tekoälyn kouluttamiseen.
Mepit painottavat, ettei uutissisältöjen kokoaminen saa vaarantaa median moniäänisyyttä tai monipuolisen tiedon saatavuutta. Portinvartija-asemassa olevat yhtiöt eivät saisi suosia omia tekoälypalveluitaan, toteaa parlamentti.
Tekoälysisältö ja yksilönsuoja
Parlamentin kanta on, ettei täysin tekoälyn luoman sisällön tule kuulua tekijänoikeussuojan piiriin. Mepit haluavat myös suojata yksilöitä tekoälyllä muunnellun sisällön leviämiseltä ja korostavat palveluntarjoajien velvollisuutta puuttua siihen.
Kommentti
Esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa) sanoi: ”Tarvitsemme selkeät säännöt tekijänoikeuksilla suojatun sisällön käyttöön tekoälyn kouluttamisessa. Oikeusvarmuus hyödyttäisi molempia osapuolia: tekoälykehittäjät tietäisivät, mitä sisältöä saa käyttää ja miten lisenssit hankitaan, kun taas oikeudenhaltijat saisivat suojan luvatonta käyttöä vastaan ja oikeudenmukaiset korvaukset. Nämä säännökset ovat välttämättömiä, jos haluamme kehittää tekoälyä Euroopassa luovaa alaa vaarantamatta.”
Lisätietoa
- Oikeudellisten asioiden valiokunta
- Video esittelijän lehdistötilaisuudesta (10.3.2026)
- Hyväksytty teksti lisätään tänne
- Lainsäädäntötietokanta
- Parlamentin tutkimuspalvelun kooste: “Copyright and generative artificial intelligence – Opportunities and challenges”
- Parlamentin tutkimuspalvelun tilaama tutkimus: ”Generative AI and Copyright - Training, Creation, Regulation”
