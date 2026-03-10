Erikoissairaanhoidon jonojen purku etenee suunnitellusti

Hoitojonot ovat lyhentyneet suunnitelmallisen työn ansiosta

Kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonot ovat lyhentyneet Pohteella merkittävästi suunnitelmallisen työn tuloksena. Hoitoa odottavien jonon arvioidaan olevan lainmukaisella tasolla Valviran asettamaan määräaikaan huhtikuun 2026 loppuun mennessä.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa toimenpidettä yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä on laskenut lokakuun 2025 yli 4 000 potilaasta 1 163 potilaaseen maaliskuun 2026 alkuun mennessä. Lukumääräisesti eniten hoitojonoja on saatu purettua silmätaudeissa, ortopediassa ja traumatologiassa sekä gastroenterologisessa kirurgiassa. Jononpurkua on vauhditettu tehostamalla päiväaikaista toimintaa, lisäämällä leikkaussalien käyttöastetta sekä hyödyntämällä erilaisia kannustavia palkkausmalleja ja ostopalveluja.

Vuoden 2026 talousarviossa somaattiseen erikoissairaanhoitoon on kohdennettu 8,7 miljoonaa euroa ja psykiatriaan 1,3 miljoonaa euroa jonojen purkuun. Psykiatriassa jonot ovat lyhentyneet, ja maaliskuun alussa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 36 potilasta. Alle 23-vuotiaissa hoitoa yli kolme kuukautta odottaneita on 24. Resursseja on suunnattu avohoidon ja perustason vahvistamiseen sekä lisätyöhön ja ostopalveluihin. Tavoitteena on, että jatkossa erikoissairaanhoidon jonojen muodostuminen olisi maltillisempaa.

Suunnitellut toimet ovat edenneet hyvin, ja sekä somaattisen erikoissairaanhoidon että psykiatrian hoitojonot ovat lyhentyneet merkittävästi.

− Olemme onnistuneet lyhentämään hoitojonoja todella nopeasti päiväaikaisen toimintamme tehostamiseen tehtyjen investointien ja lisämäärärahan ansiosta. Ennen kaikkea kiitos kuuluu henkilöstöllemme, joka todella sitoutui yhteiseen tavoitteeseen. Jatkamme hyvää työtämme ja pyrimme estämään jonoutumista jatkossa määrätietoisesti. Uusia potilaitahan tulee jonoon jatkuvasti ja tarve monien hoitojen osalta kasvaa vuosi vuodelta. On myös hyvä muistaa, ettei hoitotakuun ylityksiä ole kaikkien hoitojen osalta ollut ennen annettua jononpurkumääräystäkään. Esimerkiksi päivystykselliset ja kiireelliset hoidot, kuten murtumat ja syöpähoidot, toteutamme aina oikea-aikaisesti. Suurin osa kiireetöntäkin hoitoa odottaneista on hoidettu ajallaan, toteaa OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialuejohtaja Juha Paloneva.

Muut kokousasiat

Pohde antaa lausunnon esitysluonnokseen, jolla muutettaisiin hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta alkaen.

Pohde toteaa lausunnossaan, että ensisijaista on kehittää rahoitusmallia selkeämpään ja ennakoitavampaan suuntaan ja että tarvemallia ei tule tässä vaiheessa laajentaa esitetystä alueellisten tietopohjien erot huomioiden.

Pohteen näkemys on, että rahoituksen leikkaukset tulisi kytkeä hyvinvointialueiden lainsäädännöllisten velvoitteiden keventämiseen. Ilman lakisääteisten tehtävien karsimista rahoitusta ei voida enää leikata lisää alueella tehtyjen aikaisempien vuosien sopeuttamistoimien jälkeen. Kansallisesti tulisi löytää keinoja alueiden välisen niin sanotun nollasummapelin vaikutusten vähentämiseen.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia kokousasioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Tammikuun 2026 kuukausikatsaus

Hakemuksen jättäminen vuoden 2026 lainanottovaltuuden muuttamiseksi

Omaishoidon, perhehoidon ja henkilökohtaisen avun palkkioiden ja palkkojen hallinnan järjestelmän hankinta

Terveyskeskus- ja sairaalatasoisten natiivikuvauslaitteiden puitesopimushankinnan käynnistäminen

Jätehuoltopalvelut

Oikaisuvaatimus hyvinvointialuejohtajan päätöksestä 5.2.2026

Oikaisuvaatimus palvelussuhdepäällikön tekemästä päätöksestä virheellisesti maksetun palkan takaisinperinnästä

Vahingonkorvausvaatimus Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen sekä OYS sairaalapalvelut ja ensihoidon toimialueille

Valtuustoaloitteet

