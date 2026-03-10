Keskuskauppakamari: Kansalliset taitotasomittaukset ratkaisu kotiopetuksen ongelmiin
11.3.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin mielestä kotiopetukseen tarvitaan selkeämpää sääntelyä, joka ehkäisee rinnakkaisyhteiskuntia ja turvaa työmarkkinoiden toimivuuden. Yksi keino tähän olisi Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan kansalliset taitotason mittaukset eri vuosiluokille.
Kotikouluissa opiskelevien lasten määrä on Suomessa viime vuosina kasvanut, ja Suojelupoliisi pitää osien kotikoulujen toimintaa uhkana kansalliselle turvallisuudelle.
“Ilman riittävää seurantaa kotiopetus voi johtaa osaamisaukkoihin ja pahimmillaan rinnakkaisiin koulutuspolkuihin, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia yksilöihin, yhteiskunnan eheyteen ja kilpailukykyyn”, Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamari esittää ratkaisuksi taitotasotestejä, jotka myös kotiopetuksessa olevien lasten tulisi läpäistä osana oppivelvollisuuden suorittamista. Valtakunnallinen taitotason mittaus esi- ja alkuopetuksessa sekä 5. ja 8. luokan vaiheissa loisi yhteisen, läpinäkyvän ja oikea-aikaisen tavan tunnistaa tuen tarpeet sekä vahvuudet. Näin myös Pulkkisen mukaan varmistettaisiin, ettei työmarkkinoille ja jatko-opintoihin siirry nuoria, joiden osaamista ei pystytä luotettavasti todentamaan.
”Kotiopetus ei poista tarvetta varmistaa, että lasten osaaminen vastaa perusopetuksen tavoitteita ja vähimmäistasoa. Yritysten näkökulmasta on olennaista, että jokainen nuori integroidaan yhteiskuntaan ja työelämään”, Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamari korostaa koulutusjärjestelmän keskeistä roolia Suomen kilpailukyvylle ja yhteiskunnalliselle vakaudelle. Tällä hetkellä Suomessa on vain oppivelvollisuus käytössä, kun Ruotsissa on säädetty koulupakosta.
”Vakaa, demokraattinen ja yhtenäinen Suomi on merkittävä kilpailuetu. Lapsella on oikeus suorittaa oppivelvollisuus perusopetuksen arvoperustan ja osaamistavoitteiden mukaisesti riippumatta vanhempien ideologisista ajattelutavoista. Tämä palvelee lapsen etua ”, Pulkkinen sanoo.
