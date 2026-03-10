Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson: Tarvitsemme toimivat sisämarkkinat – emme 27 erilaista säännöstöä!

10.3.2026 17:07:01 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

– Aivan liian usein yritykset kohtaavat edelleen markkinoiden pirstoutumista, tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja EU-sääntöjen puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jos haluamme turvallisen ja vauraan tulevaisuuden Euroopassa, meidän on nyt saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).

Henriksson piti tänään Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa puheenvuoron sisämarkkinoiden vahvistamisen tarpeesta.

– Tässä vaarallisessa maailmassa, jossa elämme juuri nyt, Euroopan on vahvistettava kilpailukykyään. Kilpailukykymme ja turvallisuutemme kulkevat nimittäin käsi kädessä. Meille Renew Europe -ryhmässä on selvää, että meidän on vihdoin saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, Henriksson sanoo.

Henriksson viittaa myös sisämarkkinaraporttiinsa, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä Euroopan parlamentissa syyskuussa 2025.

– Parlamentti lähetti selkeän viestin, kun hyväksyimme raporttimme sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja yksinkertaistamisesta, jossa toimin esittelijänä. Viesti oli selvä: tarvitsemme yksinkertaistamista ja meidän on päästävä eroon niin sanotusta ”gold-platingista”, eli ylisääntelystä, Henriksson jatkaa.

– Jäsenvaltioiden on tehtävä kotiläksynsä. Ei ole tehokasta, että on 27 erilaista säännöstöä. Nyt tarvitaan vähemmän puhetta ja enemmän tekoja, Henriksson päättää.

