Henriksson: Tarvitsemme toimivat sisämarkkinat – emme 27 erilaista säännöstöä!

Henriksson piti tänään Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa puheenvuoron sisämarkkinoiden vahvistamisen tarpeesta.

– Tässä vaarallisessa maailmassa, jossa elämme juuri nyt, Euroopan on vahvistettava kilpailukykyään. Kilpailukykymme ja turvallisuutemme kulkevat nimittäin käsi kädessä. Meille Renew Europe -ryhmässä on selvää, että meidän on vihdoin saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, Henriksson sanoo.

Henriksson viittaa myös sisämarkkinaraporttiinsa, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä Euroopan parlamentissa syyskuussa 2025.

– Parlamentti lähetti selkeän viestin, kun hyväksyimme raporttimme sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja yksinkertaistamisesta, jossa toimin esittelijänä. Viesti oli selvä: tarvitsemme yksinkertaistamista ja meidän on päästävä eroon niin sanotusta ”gold-platingista”, eli ylisääntelystä, Henriksson jatkaa.

– Jäsenvaltioiden on tehtävä kotiläksynsä. Ei ole tehokasta, että on 27 erilaista säännöstöä. Nyt tarvitaan vähemmän puhetta ja enemmän tekoja, Henriksson päättää.