Presidentti Stubb työvierailulle Lontooseen

JEF-ledarna samlas till toppmöte i Helsingfors 2.3.2026 13:06:06 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 10/2026 2.3.2026 Republikens president Alexander Stubb är värd för JEF-ländernas toppmöte i Helsingfors torsdagen 26 mars 2026. Vid mötet kommer man att diskutera bland annat JEF-ländernas stöd till Ukraina och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Joint Expeditionary Force (JEF) är ett multilateralt försvarssamarbete som leds av Storbritannien. I JEF ingår, förutom Storbritannien, även Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Syftet är att utveckla de deltagande ländernas militära kapacitet genom gemensamma övningar, att förebygga kriser och att vid behov agera tillsammans i krissituationer. JEF-samarbetet avser främst insatser i norra Europa och Östersjöregionen. Det senaste JEF-mötet ägde rum i Norge i maj 2025.