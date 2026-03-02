Presidentti Stubb työvierailulle Lontooseen
10.3.2026 17:08:35 EET | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 12/2026
10.3.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on työvierailulla Lontoossa 16.–17. maaliskuuta 2026.
Presidentti Stubb tapaa ulkopolitiikan asiantuntijoita ja vierailee London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopistossa maanantaina 16. maaliskuuta. Presidentti pitää yliopistossa luennon uuden maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella ja keskustelee opiskelijoiden kanssa.
Tiistaina 17. maaliskuuta tasavallan presidentti vierailee Chatham Housessa eli Royal Institute of International Affairs -ajatushautomossa, jossa hän puhuu eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä.
Lisäksi presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb tutustuvat suomalaisia metsäbiotalouden innovaatioita esittelevään Uusi puu -näyttelyyn, jonka Suomen Metsäyhdistys on tuonut Lontooseen yhteistyössä Circular Bioeconomy Alliancen ja The King’s Foundationin kanssa. Samaan aikaan Lontoossa vierailulla oleva maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah tutustuu myös näyttelyyn.
Vierailun aikana presidentin ohjelmassa on myös muita tapaamisia.
