Bergqvist: Ehdotus Kemiön poliisiaseman lakkauttamisesta on hallitusohjelman vastainen
10.3.2026 18:06:45 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tiedot siitä, että jopa 21 poliisiasemaa tai toimipistettä saatetaan lakkauttaa, herättävät suurta huolta. Median mukaan Poliisihallitus harkitsee poliisiasemaverkoston supistamista osana poliisin toimitilojen tarkastelua.
Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvistin mukaan ehdotus on suorassa ristiriidassa sen poliittisen tahdon kanssa, joka on aiemmin ilmaistu hallitusohjelmassa ja eduskunnassa. Tavoitteena on ollut vahvistaa poliisin resursseja ja läsnäoloa yhteiskunnassa. Hallitusneuvotteluissa korostettiin useampien poliisien sekä vahvempien resurssien merkitystä ihmisten turvallisuuden takaamiseksi koko maassa.
Samanaikainen suunnitelma poliisiasemien laajamittaisesta lakkauttamisesta uhkaa heikentää poliisin paikallista läsnäoloa ja palvelujen saavutettavuutta. Tämä koskee erityisesti pienempiä paikkakuntia ja alueita, joissa poliisiasema on usein keskeinen osa arjen turvallisuutta.
- Hallituksen linjana on ollut sisäisen turvallisuuden vahvistaminen ja poliisin toimintaedellytysten parantaminen. Siksi on vaikea nähdä, miten poliisin fyysisen läsnäolon vähentäminen eri puolilla maata olisi näiden tavoitteiden mukaista, Bergqvist sanoo.
- Tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, jossa poliisille myönnetyt resurssit näkyvät myös todellisena läsnäolona ja palveluna kansalaisille. Turvallisuutta koko maassa ei saa heikentää hallinnollisilla uudelleenjärjestelyillä. Sen sijaan, että toimintaa keskitetään, tulisi keskittyä varmistamaan, että poliisi on lähellä ihmisiä kaikkialla Suomessa – sekä kasvukeskuksissa että pienemmissä kunnissa, Bergqvist päättää.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson: Vi behöver en fungerande inre marknad – inte 27 olika regelverk!10.3.2026 17:07:01 EET | Pressmeddelande
– Alltför ofta möter företag fortfarande fragmentering, onödig administrativ börda och bristfällig tillämpning av EU-regler i medlemsstaterna. Om vi vill ha en trygg och välmående framtid i Europa måste vi nu fullborda EU:s inre marknad, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: Tarvitsemme toimivat sisämarkkinat – emme 27 erilaista säännöstöä!10.3.2026 17:07:01 EET | Tiedote
– Aivan liian usein yritykset kohtaavat edelleen markkinoiden pirstoutumista, tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja EU-sääntöjen puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jos haluamme turvallisen ja vauraan tulevaisuuden Euroopassa, meidän on nyt saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Wickström: Passagerarrekord på kustbanan bevisar hur viktig den är10.3.2026 11:01:10 EET | Pressmeddelande
Trafikledsverket har publicerat information om hur passagerarmängden inom tågtrafiken utvecklades i fjol. När det gäller kustbanan kan man i statistiken se en markant ökning.
Wickström: Rantaradan matkustajaennätys osoittaa sen tärkeyden10.3.2026 11:01:10 EET | Tiedote
Liikennevirasto on julkaissut tietoja siitä, miten junamatkustajamäärät kehittyivät viime vuonna. Rantaradan osalta tilastoista näkyy merkittävä kasvu.
Eva Biaudet och Pia Sundell deltar i FN:s kvinnotoppmöte (CSW70) i New York9.3.2026 15:00:33 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Eva Biaudet och Svenska Kvinnoförbundets ordförande Pia Sundell deltar denna vecka i FN:s kvinnokommissions (CSW) 70:e session i New York som en del av Finlands delegation. Biaudet representerar Nordiska rådet på mötet och Sundell representerar delegationen för jämställdhetsärenden (TANE).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme