Bergqvist: Ehdotus Kemiön poliisiaseman lakkauttamisesta on hallitusohjelman vastainen

10.3.2026 18:06:45 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Tiedot siitä, että jopa 21 poliisiasemaa tai toimipistettä saatetaan lakkauttaa, herättävät suurta huolta. Median mukaan Poliisihallitus harkitsee poliisiasemaverkoston supistamista osana poliisin toimitilojen tarkastelua.

Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvistin mukaan ehdotus on suorassa ristiriidassa sen poliittisen tahdon kanssa, joka on aiemmin ilmaistu hallitusohjelmassa ja eduskunnassa. Tavoitteena on ollut vahvistaa poliisin resursseja ja läsnäoloa yhteiskunnassa. Hallitusneuvotteluissa korostettiin useampien poliisien sekä vahvempien resurssien merkitystä ihmisten turvallisuuden takaamiseksi koko maassa.

Samanaikainen suunnitelma poliisiasemien laajamittaisesta lakkauttamisesta uhkaa heikentää poliisin paikallista läsnäoloa ja palvelujen saavutettavuutta. Tämä koskee erityisesti pienempiä paikkakuntia ja alueita, joissa poliisiasema on usein keskeinen osa arjen turvallisuutta.

- Hallituksen linjana on ollut sisäisen turvallisuuden vahvistaminen ja poliisin toimintaedellytysten parantaminen. Siksi on vaikea nähdä, miten poliisin fyysisen läsnäolon vähentäminen eri puolilla maata olisi näiden tavoitteiden mukaista, Bergqvist sanoo.

- Tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa, jossa poliisille myönnetyt resurssit näkyvät myös todellisena läsnäolona ja palveluna kansalaisille. Turvallisuutta koko maassa ei saa heikentää hallinnollisilla uudelleenjärjestelyillä. Sen sijaan, että toimintaa keskitetään, tulisi keskittyä varmistamaan, että poliisi on lähellä ihmisiä kaikkialla Suomessa – sekä kasvukeskuksissa että pienemmissä kunnissa, Bergqvist päättää.

