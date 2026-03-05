Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 10.3.2026

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).





Lautakunta päätti muun muassa:

Skeittihallin suunnittelu etenee

Lautakunta päätti, että kaupunginhallituksen käyttövaroista osoitettu 500 000 euron määräraha käytetään skeittihallin perustamisen valmisteluun kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tähän asti on selvitetty alustavasti tilapäiseksi sijainniksi Malmin jäähallia ja pysyväksi tilaksi Toukolan varikkoa, Malmin hangaaria ja Hanasaaren voimalaa. Tämän päätöksen myötä käynnistyy näiden ja mahdollisten muiden hallien tarkempi selvittäminen.

Sisäskeittauksen olosuhteita halutaan parantaa, sillä pääkaupunkiseudulla talviharjoittelutiloja on tällä hetkellä vähän. Uusien tilojen tavoitteena on mahdollistaa turvallinen harrastaminen kasvavalle harrastajajoukolle sekä tukea myös scoottauksen ja BMX-pyöräilyn harrastamista.

500 000 euroa lasten ja nuorten harrastamiseen

Lautakunta päätti kohdentaa 500 000 euron lisämäärärahan lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Rahoituksella pyritään madaltamaan harrastamisen esteitä, lisäämään harrastusmahdollisuuksien määrää ja kehittämään etsivää harrastustoimintaa erityisesti niiden lasten ja nuorten tavoittamiseksi, jotka eivät vielä harrasta.

Tavoitteena on lisätä harrastusryhmien määrää nykyisestä noin 450 ryhmästä 500 ryhmään sekä käynnistää uusia aktiiviryhmiä, joissa harrastaminen on mahdollista kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kehitetään matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja vahvistetaan yhteistyötä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Lautakunta korosti päätöksessään, että lasten tulisi päästä tutustumaan erilaisiin harrastuksiin mahdollisimman varhain, jotta harrastamisen esteisiin voidaan vaikuttaa tehokkaammin. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä kasvattaa harrastamisen Suomen mallin koordinaatioresurssia edelleen, jotta harrastusryhmiä olisi mahdollista tarpeen mukaan lisätä yli 500 ryhmän, kohdentaa harrastuksia entistä vaikuttavimmin sekä syventää sidosryhmäyhteistyötä.

Rikhardinkadun kirjaston peruskorjaus etenee

Lautakunta antoi puoltavan lausunnon Rikhardinkadun kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta.

Peruskorjauksessa kirjaston esteettömyyttä parannetaan ja tilojen toiminnallisuutta kehitetään. Suunnitelman mukaan kirjastoon tulee uusi pääsisäänkäynti Korkeavuorenkadun puolelta, sisäpiha katetaan ja tilaa lisätään erityisesti lapsiperheille ja nuorille.

Rakentamisen arvioidaan alkavan kesällä 2027 ja valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä. Rakennustöiden ajan lasten ja nuorten kirjastopalveluiden väistötilana toimii Annantalo.