Päällystyskohteiden kilpailutus käynnissä Uudellamaalla
11.3.2026 09:02:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Tämän vuoden maanteiden uudelleenpäällystyskohteiden kilpailutus käynnistyi Uudenmaan elinvoimakeskuksen alueella tammikuun lopulla ja jatkuu kesän alkuun asti.
Ensimmäiset vilkkaan tieverkon päällystyskohteiden kilpailutukset ovat ratkenneet ja työt alkavat heti vapun jälkeen toukokuun alussa.
"Vuoden 2026 lopullinen päällystysohjelma on selvillä vasta kesän alussa, kun kilpailutuskausi päättyy. Päällystyskohteiden valintaan vaikuttavat keskeisesti maanteiden kuntomittaukset, joilla mitataan mm. päällysteen urasyvyyttä" kertoo kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen.
Tänä vuonna Uudellamaalla teiden uudelleenpäällystykseen on käytettävissä noin 30 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna rahoitus vähenee noin 20 %.
"Tämä riittää arviolta noin 250–300 ajoratakilometrin uudelleenpäällystämiseen tieverkolla", Nevalainen summaa.
Isoin epävarmuustekijä on öljyn hinnan kehitys, mikä vaikuttaa päällysteessä käytettävän bitumin hintaan.
Uudenmaan elinvoimakeskus sai tänä vuonna lisäksi 13 miljoonaa euroa korjausvelkarahaa teiden päällystämiseen. Korjausvelkarahan ansiosta voidaan päällystää ja rakenteellisesti kunnostaa myös joitakin vähäliikenteisen alemman tieverkon kohteista.
"Viime vuosina korjausvelkarahan turvin on voitu panostaa myös alemman tieverkon kunnostamiseen. Ilman korjausvelkarahoitusta tilanne olisi huomattavasti haastavampi ja teiden kunto pääsisi rapistumaan etenkin vähäliikenteisillä teillä"; Nevalainen toteaa.
Niillä tieosuuksilla, joilla uudelleenpäällystäminen ei ole tänä vuonna mahdollista, päällysteiden kuntoa pyritään parantamaan pienillä täsmäkorjauksilla ja päällysteenpaikkauksilla. Maanteiden lisäksi Uudellamaalla edistetään vuosittain kestävää liikkumista uudelleenpäällystämällä kävely- ja pyöräilyväyliä. Vuonna 2026 arvioidaan kävely- ja pyöräilyväylien päällystemäärän olevan noin 10–20 kilometriä.
Tulevan kesän päällystyskohteista ja -määristä tiedotetaan tarkemmin kevään ja alkukesän aikana kilpailutusten edetessä. Päällystyskohteet ja toteutusaikataulut julkaistaan edellisvuosien tapaan Suomen Väylät -palvelussa.
Akuutit tiestön kuntoon liittävät palautteet voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100.
Muissa asioissa tienkäyttäjiä palvelee liikenteen asiakaspalvelu.
Kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen, puh: 0295 021 234, e-mail: niklas.nevalainen@elinvoimakeskus.fi
Liikenteen asiakaspalvelu, puh. 0295 020 600 (pvm/mpm) (arkisin klo 9-15)
Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100
