Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.3. kokouksen päätöstiedote
10.3.2026 18:34:55 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 10. maaliskuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
