Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Etelä-Pohjanmaan investoinnit kasvoivat, Keski-Pohjanmaalla kehitys oli vakaata ja Pohjanmaalla varovaisempaa

Finnvera myönsi Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pk‑ ja midcap‑yrityksille rahoitusta yhteensä 105 miljoonaa euroa vuonna 2025, mikä on lähes edellisvuoden tasolla. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamien investointien arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa (56).

– On myönteistä, että epävarmassa tilanteessa yritykset ovat jatkaneet investointejaan ja panostaneet toimintansa kehittämiseen. Tämä luo hyvän pohjan kasvulle myös vuonna 2026, sanoo Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Etelä-Pohjanmaalla rahoitus kasvoi ja teollisuusinvestoinnit vahvistuivat

Etelä-Pohjanmaalle myönnetty rahoitus nousi 49 miljoonaan euroon (28). Rahoitus kohdistui edellisvuotta enemmän toimitusvakuuksiin ja toimitusten vaatimaan käyttöpääomaan, mikä kertoo tilauskirjojen täyttymisestä.



Finnveran mahdollistamat investoinnit kasvoivat 29 miljoonaan euroon (20). Teollisuuden investoinnit nousivat 19 miljoonaan euroon (2), ja matkailualan hankkeet kasvattivat investointeja noin 3 miljoonaan euroon (1). Rahoitus viennin edistämiseksi nousi 11 miljoonaan euroon (4).



– Etelä-Pohjanmaalla Finnveran osarahoittamien investointien merkittävä kasvu on myönteinen uutinen. Yritykset varautuvat tulevaan kysyntään ja kasvattavat kapasiteettiaan määrätietoisesti, jatkaa Kinnunen.

Keski-Pohjanmaalla rahoitus nousi ja vienti piristyi

Keski-Pohjanmaalle myönnetty rahoitus nousi 27 miljoonaan euroon (23). Finnveran rahoitus kohdistui erityisesti yritysten toimitusvakuuksiin ja käyttöpääomarahoituksen tarve on vähentynyt.



Investointitaso pysyi vakaana, noin 6 miljoonassa eurossa (8). Teollisuuden investoinnit olivat lähes edellisvuoden tasolla, ja kaupan alan investoinnit nousivat 2 miljoonaan euroon (1). Rahoitus viennin edistämiseksi nousi 15 miljoonaan euroon (9).



– Yritysten kassatilanne on hyvä ja tilauskannat ovat vahvat. Investointeja tehtiin harkiten, mutta viennin kasvu kertoo alueen yritysten kilpailukyvystä, sanoo Päivi Kinnunen.

Pohjanmaalla rahoitus laski, mutta palvelu- ja matkailuinvestoinnit kasvoivat

Pohjanmaalle myönnetty rahoitus oli 29 miljoonaa euroa (57). Investoinnit laskivat 19 miljoonaan euroon (27). Pohjanmaan investointien painopiste siirtyi tänä vuonna teollisuudesta palveluihin ja matkailuun. Teollisuuden investoinnit olivat 6 miljoonaa euroa (15), kun taas matkailuinvestoinnit nousivat 3 miljoonaan euroon (1). Rahoitus viennin edistämiseksi supistui 8 miljoonaan euroon (23).



– Rahoituksen vähenemiseen voi vaikuttaa useita tekijöitä. Yritykset ovat selvinneet pitkälti omalla kassallaan, suuria hankkeita on ollut vähemmän ja investointipäätöksiä on siirretty eteenpäin. Myöskään limiittejä ei ole uudistettu, ja pankkirahoitusta on saatu ilman Finnveran roolia, pohtii Kinnunen.

Rahoitus viennin edistämiseksi aktiivista

Vientiin liittyvää rahoitusta myönnettiin 35 miljoonaa euroa (35). Rahoitus painottui valmistusaikaisiin takauksiin. Vientitakuiden käyttö jäi edelleen vähäiseksi suhteessa niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.



– Vahvat tilauskannat näkyivät valmistusaikaisten takausten kysynnässä, mutta vientitakuiden käyttö jäi edelleen matalalle tasolle. Toivomme yritysten hyödyntävän monipuolisia viennin rahoitusratkaisuja, sanoo Päivi Kinnunen.

Yrityskauppojen rahoitus alhaisella tasolla

Pohjanmaan seudulla rahoitettiin vuoden aikana 50 omistajanvaihdosta, yhteensä noin 6 miljoonalla eurolla (6). Etelä‑Pohjanmaalla omistajanvaihdosten määrä nousi 21 kauppaan (19), Pohjanmaalla uusia jatkajia löytyi 20 yritykselle (22) ja Keski‑Pohjanmaalla omistajanvaihdosten määrä pysyi 9 kaupassa (10).



Näkymät vuodelle 2026

Vuonna 2026 keskeisiä kasvun ajureita ovat vihreän siirtymän investoinnit, energiatehokkuusratkaisut ja digitalisaation edistäminen. Näiden lisäksi yritykset hakevat aktiivisesti uusia aluevaltauksia, mikä näkyy erityisesti puolustusteollisuuden ja Ukrainan jälleenrakennukseen liittyvien hankkeiden lisääntyneenä valmisteluna.



Korkotason vakiintuminen ja inflaation maltillistuminen luovat yrityksille paremmat edellytykset tehdä pitkän aikavälin investointipäätöksiä. Samalla geopoliittinen tilanne ja turvallisuuteen liittyvät tarpeet avaavat uusia mahdollisuuksia erityisesti teknologia , konepaja ja palvelualoille, jotka voivat hyödyntää osaamistaan puolustussektorin toimitusketjuissa sekä Ukrainan jälleenrakennuksen projekteissa.



– Yritykset katsovat nyt eteenpäin aiempaa luottavaisemmin. Vihreän siirtymän hankkeet, uudet markkinamahdollisuudet ja turvallisuussektorin kasvava kysyntä tarjoavat alueen yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia, sanoo Päivi Kinnunen.

Kari Hytönen siirtyy eläkkeelle

Etelä-Pohjanmaan aluepäällikkö Kari Hytönen jää eläkkeelle 1.4.2026 pitkän uran jälkeen.



– Olen saanut työskennellä Finnverassa 17 vuotta ja arvostan suuresti yhteistyötä rahoittajien ja elinkeinoelämän kanssa. Haluan kiittää sujuvasta ja rakentavasta yhteistyöstä. Päivi Kinnunen jatkaa työtä kokeneena rahoitusalan ammattilaisena. Yhteistyö Finnveran kanssa on jatkossakin hyvissä käsissä, sanoo Kari Hytönen.