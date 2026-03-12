Uusi ja helppo Deliverde-sovellus kannustaa kasvisten syöntiin

Ravitsemussuositusten mukaisen kasvistavoitteen täyttäminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja helppoa. Muhkeista salaateistaan ja yrteistään tunnettu Deliverde Puutarhat on kehittänyt täysin uudenlaisen kasvisten syöntiin keskittyvän sovelluksen, joka helpottaa päivittäisen kasvistavoitteen täyttymisen seurantaa selkeästi ja vaivattomasti.

– Useimmat meistä haluaisivat syödä mahdollisimman terveellisesti, mutta riittävän kasvismäärän arvioiminen voi olla vaikeaa. Haluamme kannustaa kaikkia kasvisten syönnin lisäämiseen, ja tarjoamme tavoitteen seurantaan konkreettisen työkalun ja hauskan pelin, kertoo Deliverde Puutarhan toisen polven yrittäjä Eero Lindroth.

Sovelluksessa voi seurata oman päivätavoitteen toteutumista kirjaamalla tai kuvaamalla syötävät kasvikset. Helppokäyttöisessä sovelluksessa voi haastaa kaverit kasvistensyöntikisaan ja hyödyntää herkullisia kasvispainotteisia reseptejä.

– Uskomme, että Deliverde-sovelluksella on suuri kehityspotentiaali ja toivon, että mahdollisimman moni innostuu siitä yhtä paljon kuin me ja ottavat sen käyttöönsä helpottamaan arjen terveellisempiä valintoja. Kasvisten kulutuksen lisääminen tekee hyvää meille ja maapallolle, intoilee Lindroth.

Deliverde-sovellus on syntynyt rakkaudesta kasvispainotteiseen ruokaan ja halusta kannustaa lisäämään kasvisten kulutusta. Deliverde kehittää sovellusta edelleen, ja tavoitteena on tuoda jatkossa mukaan lisäominaisuuksia. Sovelluksen jatkokehitysvaiheessa mukaan toivotaan myös yhteistyökumppaneita esimerkiksi kaupan keskusliikkeistä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneista toimijoista ja ruoka-alalla toimivista.

Deliverde-sovellus ja se käyttö ovat täysin ilmaisia, eikä sovelluksessa edellytetä ostoja. Sovelluksen voi ladata App Storessa. Android-versio sovelluksesta tulee Play-kauppaan myöhemmin keväällä ja sitä ennen sen voi ladata osoitteesta: www.deliverde.fi/sovellus

Lisätietoja:

Eero Lindroth, toimitusjohtaja

Deliverde Puutarhat Oy

puhelin 040 759 9676

eero.lindroth@deliverde.fi