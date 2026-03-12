Uusi ja helppo Deliverde-sovellus kannustaa kasvisten syöntiin
12.3.2026 09:10:00 EET | Deliverde Puutarhat Oy | Tiedote
Deliverde Puutarhat on tuonut kaikkien saataville uuden ja innovatiivisen Deliverde-sovelluksen, joka kannustaa kasvisten syöntiin hauskasti ja helposti. Sovelluksessa voi seurata ravitsemussuositusten mukaisen päivittäisen kasvistavoitteen saavuttamista sekä haastaa kavereita pelaamaan ja kisaamaan ryhmässä kasvisten syönnissä.
Ravitsemussuositusten mukaisen kasvistavoitteen täyttäminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja helppoa. Muhkeista salaateistaan ja yrteistään tunnettu Deliverde Puutarhat on kehittänyt täysin uudenlaisen kasvisten syöntiin keskittyvän sovelluksen, joka helpottaa päivittäisen kasvistavoitteen täyttymisen seurantaa selkeästi ja vaivattomasti.
– Useimmat meistä haluaisivat syödä mahdollisimman terveellisesti, mutta riittävän kasvismäärän arvioiminen voi olla vaikeaa. Haluamme kannustaa kaikkia kasvisten syönnin lisäämiseen, ja tarjoamme tavoitteen seurantaan konkreettisen työkalun ja hauskan pelin, kertoo Deliverde Puutarhan toisen polven yrittäjä Eero Lindroth.
Sovelluksessa voi seurata oman päivätavoitteen toteutumista kirjaamalla tai kuvaamalla syötävät kasvikset. Helppokäyttöisessä sovelluksessa voi haastaa kaverit kasvistensyöntikisaan ja hyödyntää herkullisia kasvispainotteisia reseptejä.
– Uskomme, että Deliverde-sovelluksella on suuri kehityspotentiaali ja toivon, että mahdollisimman moni innostuu siitä yhtä paljon kuin me ja ottavat sen käyttöönsä helpottamaan arjen terveellisempiä valintoja. Kasvisten kulutuksen lisääminen tekee hyvää meille ja maapallolle, intoilee Lindroth.
Deliverde-sovellus on syntynyt rakkaudesta kasvispainotteiseen ruokaan ja halusta kannustaa lisäämään kasvisten kulutusta. Deliverde kehittää sovellusta edelleen, ja tavoitteena on tuoda jatkossa mukaan lisäominaisuuksia. Sovelluksen jatkokehitysvaiheessa mukaan toivotaan myös yhteistyökumppaneita esimerkiksi kaupan keskusliikkeistä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneista toimijoista ja ruoka-alalla toimivista.
Deliverde-sovellus ja se käyttö ovat täysin ilmaisia, eikä sovelluksessa edellytetä ostoja. Sovelluksen voi ladata App Storessa. Android-versio sovelluksesta tulee Play-kauppaan myöhemmin keväällä ja sitä ennen sen voi ladata osoitteesta: www.deliverde.fi/sovellus
Lisätietoja:
Eero Lindroth, toimitusjohtaja
Deliverde Puutarhat Oy
puhelin 040 759 9676
eero.lindroth@deliverde.fi
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Deliverde Puutarhat Oy
Deliverde Puutarhat Oy on turkulainen perheyritys, joka kasvattaa premium-laatuisia yrttejä, salaatteja ja vihanneksia. Deliverde on ollut jo usean vuoden ajan suunnannäyttäjä Suomessa ja se on palkittu laatutuottajana. Puutarhan toimintaa on kehitetty jo yli 30 vuoden ajan, jotta kaikilla olisi mahdollisuus laadukkaaseen ja ravintopitoiseen ruokaan. Deliverden vihanneksia voi ostaa muun muassa K-ryhmän ja S-ryhmän kaupoista eri puolilta Suomea. Myös monet ravintolat pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla luottavat Deliverden laadukkaisiin tuotteisiin. www.deliverde.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Deliverde Puutarhat Oy
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme