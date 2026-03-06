Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 10.3.2026

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 10.3.2026 6.3.2026 14:30:36 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 10. maaliskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat asiat: päätösehdotus Helsingin kaupungin järjestämän koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2026–2029 päätösehdotus Myllypuron peruskoulun, Itäkeskuksen peruskoulun, Hertsikan ala-asteen koulun ja Herttoniemen yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen muuttamisesta 1.8.2027 alkaen päätösehdotus esiopetuksen toimipaikoista oppilaaksiottoalueittain ja vähimmäisryhmäkoosta toimintavuodelle 2026-2027 päätösehdotus Helsingin kaupungin peruskoulujen yhtenäisestä tuntijaosta vuosiluokille 3–6 päätösehdotus Helsingin kaupungin peruskoulujen yhtenäisestä tuntijaosta vuosiluokille 7–9 Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.