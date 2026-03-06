Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 10.3.2026
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 10. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
