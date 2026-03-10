MessukeskusMessukeskusMessukeskus

Helsingin Kirjamessujen 2026 teema on kieli / språk / language

11.3.2026 08:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote

Helsingin Kirjamessut järjestetään 22. – 25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Ohjelman teema on tänä vuonna kieli. “Helsingin Kirjamessut juhlii vuonna 2026 kieltä, pohtii sen kehitystä ja merkitystä. Näytämme, mihin suomen kieli on menossa ja mihin se kirjailijan käsissä taipuu. Uusi monikielinen ohjelma tuo Helsingin Kirjamessuille koko nykysuomalaisen kielten kirjon”, kertoo ohjelmajohtaja Ville Blåfield.

Helsingin Kirjamessujen visuaalisen ilmeen on suunnitellut Tero Ahonen.
Helsingin Kirjamessujen visuaalisen ilmeen on suunnitellut Tero Ahonen.

Pohjoismaiden suurimmaksi kirjallisuustapahtumaksi kasvanut Helsingin Kirjamessut järjestetään lokakuussa 26. kerran. Tapahtuman lähes tuhat ohjelmaa tuovat messulavoille jälleen kaikki vuoden kiinnostavimmat uutuuskirjat ja kirjailijat. "Helsingin Kirjamessujen ohjelma kattaa kaikki kirjallisuuden genret", lupaa ohjelmajohtaja Ville Blåfield. "Tämän uutuuskirjojen vyöryn ohella nostamme kuitenkin joka vuosi esiin jonkin ajankohtaisen teeman, tänä vuonna kielen merkityksen niin kirjailijoille, lukijoille kuin kääntäjille. Kieli on leikkiä, kieli on kapinaa. Kieli on avain sydämeen ja maailmaan", Blåfield kuvaa. ”Kielet, kääntäminen ja maailmankirjallisuus ovat myös avaimia kansainväliseen dialogiin ja ymmärrykseen, jota tässä maailmanajassa tarvitaan.”

Kieli-teema tulee näkymään kirjamessuilla päivittäin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa Senaatintori-lavalla järjestettävässä teemakeskustelussa, joissa pureudutaan suomen kielen nykytilaan ja kehitykseen. Uutuutena messuohjelmaan tuodaan monikielisten kirjallisuuskeskustelujen sarja, joissa ääneen pääsevät kielivähemmistöjä edustavat järjestöt ja muut tahot. Kirjamessujen seitsemästätoista lavasta kolmella järjestetään tänäkin vuonna ruotsinkielistä ohjelmaa. Ruotsinkielisen ohjelman merkitys tulee tänä vuonna kasvamaan, sillä Helsingin Kirjamessuja markkinoidaan myös Tukholmassa toukokuussa järjestettävillä Helsingfors Bokmässa i Stockholm -tapahtumalla. Helsingin Kirjamessuilla kuullaan tänä vuonna myös entistä enemmän käännöksiin ja kääntämiseen liittyvää ohjelmaa.  

Viime vuonna tehtiin kirjamessuilla yleisöennätys, kun yli 100 000 kirjallisuuden ystävää vieraili messuilla. Tämä antaa hyvä pohjan rakentaa kaikkien aikojen Helsingin Kirjamessuja myös tänä vuonna. Helsingin Kirjamessuilla on tarjolla Pohjoismaiden laajin kattaus uutuuskirjoja ja kirjailijoita, ohjelmaa kaikkien genrejen harrastajille ja kaiken ikäisille lukijoille. "Kustantamoiden vuoden 2026 kustannusohjelmat lupaavat taas tajuttoman monipuolista ohjelmaa. Myös kansainvälisten kirjailijavieraiden kutsuprosessit ovat käynnissä monella suunnalla", ohjelmajohtaja Blåfield iloitsee.

Vuoden 2026 teema näkyy myös Helsingin Kirjamessujen uudessa visuaalisessa ilmeessä, jonka on tänäkin vuonna suunnitellut Tero Ahonen.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Helsingin Kirjamessujen ohjelma julkaistaan 22.9.2026 ja sitä ennen touko-kesäkuussa julkaistaan kirjamessujen lukupiirit.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 22.–25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään vuosittain yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.

Samaan aikaan Messukeskuksessa on Viini & Ruoka, Suomen suurin ruoka- ja juomatapahtuma. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin Messukeskus ja Viinilehti.

Lisätietoja:

Helsingin Kirjamessut viestintä: Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, puh. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Ville Blåfield, puh. 050 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com 

Tietoja julkaisijasta

Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus

Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. |  Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus 

