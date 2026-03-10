Helsingin Kirjamessujen 2026 teema on kieli / språk / language

Pohjoismaiden suurimmaksi kirjallisuustapahtumaksi kasvanut Helsingin Kirjamessut järjestetään lokakuussa 26. kerran. Tapahtuman lähes tuhat ohjelmaa tuovat messulavoille jälleen kaikki vuoden kiinnostavimmat uutuuskirjat ja kirjailijat. "Helsingin Kirjamessujen ohjelma kattaa kaikki kirjallisuuden genret", lupaa ohjelmajohtaja Ville Blåfield. "Tämän uutuuskirjojen vyöryn ohella nostamme kuitenkin joka vuosi esiin jonkin ajankohtaisen teeman, tänä vuonna kielen merkityksen niin kirjailijoille, lukijoille kuin kääntäjille. Kieli on leikkiä, kieli on kapinaa. Kieli on avain sydämeen ja maailmaan", Blåfield kuvaa. ”Kielet, kääntäminen ja maailmankirjallisuus ovat myös avaimia kansainväliseen dialogiin ja ymmärrykseen, jota tässä maailmanajassa tarvitaan.”



Kieli-teema tulee näkymään kirjamessuilla päivittäin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa Senaatintori-lavalla järjestettävässä teemakeskustelussa, joissa pureudutaan suomen kielen nykytilaan ja kehitykseen. Uutuutena messuohjelmaan tuodaan monikielisten kirjallisuuskeskustelujen sarja, joissa ääneen pääsevät kielivähemmistöjä edustavat järjestöt ja muut tahot. Kirjamessujen seitsemästätoista lavasta kolmella järjestetään tänäkin vuonna ruotsinkielistä ohjelmaa. Ruotsinkielisen ohjelman merkitys tulee tänä vuonna kasvamaan, sillä Helsingin Kirjamessuja markkinoidaan myös Tukholmassa toukokuussa järjestettävillä Helsingfors Bokmässa i Stockholm -tapahtumalla. Helsingin Kirjamessuilla kuullaan tänä vuonna myös entistä enemmän käännöksiin ja kääntämiseen liittyvää ohjelmaa.

Viime vuonna tehtiin kirjamessuilla yleisöennätys, kun yli 100 000 kirjallisuuden ystävää vieraili messuilla. Tämä antaa hyvä pohjan rakentaa kaikkien aikojen Helsingin Kirjamessuja myös tänä vuonna. Helsingin Kirjamessuilla on tarjolla Pohjoismaiden laajin kattaus uutuuskirjoja ja kirjailijoita, ohjelmaa kaikkien genrejen harrastajille ja kaiken ikäisille lukijoille. "Kustantamoiden vuoden 2026 kustannusohjelmat lupaavat taas tajuttoman monipuolista ohjelmaa. Myös kansainvälisten kirjailijavieraiden kutsuprosessit ovat käynnissä monella suunnalla", ohjelmajohtaja Blåfield iloitsee.



Vuoden 2026 teema näkyy myös Helsingin Kirjamessujen uudessa visuaalisessa ilmeessä, jonka on tänäkin vuonna suunnitellut Tero Ahonen.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.



Helsingin Kirjamessujen ohjelma julkaistaan 22.9.2026 ja sitä ennen touko-kesäkuussa julkaistaan kirjamessujen lukupiirit.

Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 22.–25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään vuosittain yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa.



Samaan aikaan Messukeskuksessa on Viini & Ruoka, Suomen suurin ruoka- ja juomatapahtuma. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin Messukeskus ja Viinilehti.

