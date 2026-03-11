Suomalainen Omply Health kehittää tekoälypohjaista kotidiagnostiikkaa

Teknologian avulla käyttäjä voi tehdä terveydentilaan liittyviä mittauksia ja tutkimuksia itse kotona lääkinnällisillä laitteilla. Mittaustiedot ja diagnostiset havainnot välittyvät turvallisesti pilvipohjaiseen analyysijärjestelmään, jossa tekoäly analysoi tulokset ja muodostaa kokonaisarvion terveydentilasta sekä antaa suosituksia mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Ratkaisun keskeinen innovaatio on monimodaalinen diagnostiikka: järjestelmä yhdistää useista eri lähteistä tulevaa terveystietoa samaan analyysiin. Esimerkiksi fysiologisia mittauksia, otoskoopilla otettuja kuvia korvasta tai iholta, digitaalisen stetoskoopin keräämiä sydän- ja keuhkoääniä sekä kameralla otettuja kuvia suusta tai iholta. Kun nämä tiedot analysoidaan yhdessä, syntyy huomattavasti rikkaampi kuva ihmisen terveydentilasta kuin yksittäisiin mittauksiin perustuvissa digitaalisissa palveluissa.

Uusi patenttihakemus laajentaa Omplyn aiempaa immateriaalioikeusportfoliota. Yhtiöllä on jo aiemmin kehitetty ja suojattu teknologia, joka liittyy eri valmistajien terveystietolähteiden yhdistämiseen ja analysointiin. Nyt haettu patentti keskittyy erityisesti tekoälypohjaiseen diagnostiikka-arkkitehtuuriin ja monimodaaliseen kliiniseen päättelyyn.

– Uusi patentti ei ole päällekkäinen aiemman ratkaisumme kanssa, vaan edustaa teknologista jatkokehitystä eri tasolla järjestelmäarkkitehtuurissa, Omplyn toimitusjohtaja Tatu Lintukangas sanoo.

Aiempi teknologia keskittyy terveystiedon keräämiseen ja yhdistämiseen useista lähteistä, kun taas uusi patentti kohdistuu erityisesti pilvessä toimivaan diagnostiikka- ja analyysimoottoriin, joka muodostaa kliinisen arvion useista samanaikaisista mittaus- ja tutkimustuloksista.

– Olemme rakentamassa täysin uudenlaista digitaalista diagnostiikkainfrastruktuuria. Kun kotona tehtävät mittaukset, lääkinnälliset tutkimuslaitteet ja tekoäly toimivat yhdessä, voidaan terveyden arviointi tuoda lähemmäs ihmisten arkea kuin koskaan aikaisemmin. Samalla Suomi tarvitsee rohkeita edelläkävijöitä, uusia innovaatioita ja vahvaa patenttisuojaa, jotta voimme rakentaa kansainvälisesti merkittävää terveysteknologiaa täältä käsin, Lintukangas sanoo.

Omply Health kehittää teknologiaa osana laajempaa visiota, jossa kotona tehtävät terveystutkimukset, tekoälypohjainen analytiikka ja digitaaliset terveyspalvelut muodostavat uuden sukupolven terveydenhuollon infrastruktuurin. Tavoitteena on helpottaa terveyspalvelujen saatavuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä, alentaa kustannuksia ja tuoda kliininen diagnostiikka osaksi arkea.