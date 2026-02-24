Pankkien ja viranomaisten nimet huijareiden käytössä: Nordea, POP Pankki, Suomi.fi
11.3.2026 07:30:00 EET | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote
Liikkeellä on parhaillaan paljon huijauksia Suomi.fi-palvelun sekä pankkien, kuten Nordean ja POP Pankin, nimissä. Viesteissä vastaanottajaa kehotetaan esimerkiksi päivittämään tietoja tai vahvistamaan henkilöllisyys kiireellisesti.
Kilpi-sovelluksen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) on ladannut jo yli 150 000 suomalaista. Sovellus kerää käyttäjien ilmoittamia epäilyttäviä yhteydenottoja yhteen tietokantaan, minkä avulla voidaan tunnistaa nopeasti, millaiset huijaukset ovat juuri nyt aktiivisia.
Kilpi-sovelluksen tietokannan perusteella yksi yleisimmistä huijauksista tällä hetkellä liittyy viranomaispalveluihin. Kilpi-sovellukseen on ilmoitettu paljon huijausviestejä, joissa hyödynnetään Suomi.fi-palvelun nimeä. Viesteissä vedotaan esimerkiksi lakimuutoksiin tai pakollisiin tunnistautumistoimenpiteisiin. Tällaisilla viesteillä pyritään ohjaamaan käyttäjä tietojenkalastelusivustoille.
Yksi nyt leviävä Suomi.fi -huijausviesti kuuluu esimerkiksi:
“Digitaalisten palveluiden laki velvoittaa meidät päivittämään käyttäjätietoja. Jotta voit jatkaa Suomi tunnistus -palvelun käyttöä, sinun tulee päivittää tietosi viimeistään (päivämäärä).”
Toisessa versiossa vastaanottajaa kehotetaan suorittamaan henkilöllisyyden vahvistus:
”Olemme huomanneet, että et ole vielä suorittanut äskettäin pyytämäämme online-henkilöllisyyden vahvistusmenettelyä. Tämä vaihe on välttämätön, jotta voit jatkaa verkkopankkipalvelujen käyttöä.”
Lisäksi Kilpi-sovelluksen havaintojen mukaan pankkien nimissä tehtyjä huijauksia esiintyy edelleen suurissa määrin. Huijausviestejä on lähetetty viime aikoina paljon muun muassa POP Pankin ja Nordean nimissä. Viesteissä vastaanottajaa pyydetään kirjautumaan pankin palveluun linkin kautta, joka johtaa tietojenkalastelusivustolle.
Myynti- ja soittohuijauksia
Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös erilaisia myyntihuijauksia, joissa vastaanottajalle esitetään jokin houkutteleva tarjous, palkinto tai etu, mutta todellisuudessa tarkoitus on saada henkilö maksamaan jotakin tai luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan huijarin käyttöön.
Esimerkiksi Lidlin nimissä on lähetetty viime aikoina paljon huijausviestejä, joissa vastaanottajaa houkutellaan osallistumaan lahjakortin arvontaan:
”Arvoisa asiakas, olet yksi niistä onnekkaista, jotka on valittu osallistumaan Lidl Suomen eksklusiiviseen lahjakorttikyselyyn. Olet yksi valituista, jotka saavat mahdollisuuden voittaa 1000€ lahjakortin.”
Kilpi-sovelluksen tietokantaan on ilmoitettu myös runsaasti ulkomailta tulevia huijauspuheluita. Viime aikoina puheluita on raportoitu muun muassa Liettuasta (+370), Espanjasta (+34), Saksasta (+49), Ruotsista (+46), Puolasta (+48), Filippiineiltä (+63), Uudesta-Seelannista (+64), Norjasta (+47), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Sveitsistä (+41), Romaniasta (+40), Italiasta (+39) ja Sloveniasta (+386).
“Huijarit seuraavat ajankohtaisia palveluita ja hyödyntävät niiden nimiä huijauksissaan. Lisäksi huijauksissa pyritään usein luomaan kiireen tunne, jotta niiden kohde toimisi mahdollisimman nopeasti ja miettimättä”, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.
Häiritsevät yhteydenotot lisääntyvät
Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokanta paljastaa myös muita ei-toivottuja yhteydenottoja, joita suomalaiset kohtaavat paljon arjessaan. Viime aikoina käyttäjät ovat ilmoittaneet erityisesti:
- online-kasinoiden mainosviesteistä sähköpostitse ja tekstiviesteillä
- lainatarjouksista kotimaisista puhelinnumeroista
- puhelinmyyntipuheluista kotimaisista numeroista
Kilpi-sovelluksen tietokanta antaa ajantasaisen kuvan siitä, millaiset häiriöyhteydenotot ovat juuri nyt yleisiä.
Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa https://www.telemarkkinointikielto.fi.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka suojaa käyttäjiä huijauksilta ja roskapostilta. Kilpi perustuu jatkuvasti päivittyvään tietokantaan, johon käyttäjät ilmoittavat huijausyrityksiä ja muita häiritseviä yhteydenottoja. Tämän ansiosta sovellus pystyy tunnistamaan ja estämään epäilyttävät yhteydenotot jo ennen kuin ne häiritsevät käyttäjää. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.
Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.
Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.
