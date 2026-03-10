Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon - Suomeen 703 000 euron voitto

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 11/2026) oikea rivi on 2, 3, 17, 18 ja 28. Tähtinumerot 4 ja 10.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon.



Suomeen osui tänä iltana yksi 5+1 -oikein voitto. Nettipelaaja Mynämäeltä voitti 703 618 euron suurvoiton. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt onnekas saa voittonsa suoraan pankkitililleen.



Lisäksi 5+1 -tuloksia löytyi yksi Ruotsista, yksi Kreikasta ja kolme Saksasta.



Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 6 3 6 4 3 7 0. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Milli-pelin voittorivi on 1, 8, 13, 21, 32 ja 39. Lisänumero 18. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Firenze 85. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.