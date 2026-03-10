Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon - Suomeen 703 000 euron voitto
10.3.2026 22:30:21 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon. Suomeen osui tiistaina 703 000 euron voitto pelin toisesta voittoluokasta.
Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 11/2026) oikea rivi on 2, 3, 17, 18 ja 28. Tähtinumerot 4 ja 10.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon.
Suomeen osui tänä iltana yksi 5+1 -oikein voitto. Nettipelaaja Mynämäeltä voitti 703 618 euron suurvoiton. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt onnekas saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Lisäksi 5+1 -tuloksia löytyi yksi Ruotsista, yksi Kreikasta ja kolme Saksasta.
Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 6 3 6 4 3 7 0. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Tiistain Milli-pelin voittorivi on 1, 8, 13, 21, 32 ja 39. Lisänumero 18. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Firenze 85. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.
