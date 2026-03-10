Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon - Suomeen 703 000 euron voitto

10.3.2026 22:30:21 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon. Suomeen osui tiistaina 703 000 euron voitto pelin toisesta voittoluokasta.

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 11/2026) oikea rivi on 2, 3, 17, 18 ja 28. Tähtinumerot 4 ja 10.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantain arvonnassa Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon.

Suomeen osui tänä iltana yksi 5+1 -oikein voitto. Nettipelaaja Mynämäeltä voitti 703 618 euron suurvoiton. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehnyt onnekas saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Lisäksi 5+1 -tuloksia löytyi yksi Ruotsista, yksi Kreikasta ja kolme Saksasta.

Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 6 3 6 4 3 7 0. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Tiistain Milli-pelin voittorivi on 1, 8, 13, 21, 32 ja 39. Lisänumero 18. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Firenze 85. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
