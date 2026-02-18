IRO Researchin tutkimus: Kaksi kolmesta asunnon myyjästä käyttäisi kiinteistönvälittäjää

Todennäköisyys luottaa asunnon myynti ammattilaisen käsiin kasvaa vastaajan iän myötä ja on suurimmillaan (44 %) ikäryhmässä 44–54-vuotiaat. Nuoremmissa ikäluokissa vastauksissa korostui epävarmuus: lähes neljännes ei osannut sanoa. Nuorimmassa ikäluokassa (18–24-vuotiaat) omistusasuminen voi muutoinkin vielä olla kaukainen haave. Asuinpaikalla oli vähemmän merkitystä välittäjän valinnan todennäköisyyden suhteen, mutta pienten, alle 50 000 asukkaan kaupunkien asukkaat arvioivat useimmin käyttävänsä välittäjän palvelua.

Avovastauksina kootuissa perusteluissa korostuivat juridinen ja myynnillinen asiantuntemus, parempi hinnoittelu sekä palvelun vaivattomuus.

Useat vastaajat arvioivat, ettei oma osaaminen riitä, ja tunnistettiin tarve kiinteistönvälittäjän ammattitaidolle, toteaa toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Vastauksissa nousi myös esiin, että välittäjää käyttäen pääsee itse helpommalla. Tämä ei yllätä, kun miettii sitä dokumentaation määrää, mitä asuntokauppaan liittyy, miettii SKVL ry:n puheenjohtaja Jouni Paasio.

Täysin tai melko epätodennäköisenä välittäjän värväämistä asunnon myyntiin piti vain 8 % vastaajista. Perusteluina yleisimmät olivat hintamielikuva ja kokemus oman osaamisen riittävyydestä asunnon myyntiin.

IRO Researchin internetpaneelin 1000 vastaajan otos painotettiin iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä, ja sen keräysaika oli 13.-23.2.2026. Tilastollinen virhemarginaali on +/-3,2 %.

Nostoja avovastauksista:

”Haluan, että ammattilainen hoitaa asian, että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaan”; ”En osaisi itse arvioida asunnolle järkevää hintaa ja mielelläni jätän myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselle”; ”En halua maksaa provisiota”; ”Asunto tulee todennäköisemmin myydyksi kiinteistönvälittäjän kontaktien johdosta ja saan paremmat kuvat”; ”Luotan siihen, että välittäjä tuntee kaikki lakipykälät ym, mitä kauppakirjassa tulee mainita, ettei tulisi jälkimaininkeja”.