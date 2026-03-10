Luento Saariston rengastien reiteistä, kohteista ja palveluista pääkirjastossa

Luennolla kuullaan rengastien reiteistä, sen varrella olevista kulttuuri- ja luontokohteista sekä palveluista matkailijoille. Luento on maksuton ja avoin kaikille.

Tuomo Kesäläinen on julkaissut useita retkeilyä ja luontokohteita käsitteleviä opaskirjoja. Saariston rengastiestä kertovan matka- ja retkeilyoppaan lisäksi häneltä ovat ilmestyneet muun muassa teokset Karavaanarin käsikirja ja Suomen kauneimmat retkikohteet.

Tapahtuma on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasioita ja ekotekoja -hanketta.

Tuomo Kesäläinen: Saariston rengastie

Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta, 1. krs

Klo 17.30–18.45