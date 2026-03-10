Naantalin kaupunki

Luento Saariston rengastien reiteistä, kohteista ja palveluista pääkirjastossa

11.3.2026 08:11:28 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Naantalilainen tietokirjailija ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen kertoo Saariston rengastiestä Naantalin pääkirjastossa torstaina 19.3. klo 17.30.–18.45.

Saariston rengastie -kyltti maantien varressa ja vastaan tuleva matkailuauto.
Saariston rengastie täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Tuomo Kesäläinen

Luennolla kuullaan rengastien reiteistä, sen varrella olevista kulttuuri- ja luontokohteista sekä palveluista matkailijoille. Luento on maksuton ja avoin kaikille. 

Tuomo Kesäläinen on julkaissut useita retkeilyä ja luontokohteita käsitteleviä opaskirjoja. Saariston rengastiestä kertovan matka- ja retkeilyoppaan lisäksi häneltä ovat ilmestyneet muun muassa teokset Karavaanarin käsikirja ja Suomen kauneimmat retkikohteet.

Tapahtuma on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasioita ja ekotekoja -hanketta.

Tuomo Kesäläinen: Saariston rengastie
Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta, 1. krs
Klo 17.30–18.45

Avainsanat

luentotapahtumatsaaristosaariston rengastiematkailu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Saariston rengastie -kyltti maantien varressa ja vastaan tuleva matkailuauto.
Saariston rengastie täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Tuomo Kesäläinen
Lataa
Tietokirjailija ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen, selfie luonnossa.
Tietokirjailija ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen
Tuomo Kesäläinen
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye