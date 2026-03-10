Luento Saariston rengastien reiteistä, kohteista ja palveluista pääkirjastossa
11.3.2026 08:11:28 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalilainen tietokirjailija ja luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen kertoo Saariston rengastiestä Naantalin pääkirjastossa torstaina 19.3. klo 17.30.–18.45.
Luennolla kuullaan rengastien reiteistä, sen varrella olevista kulttuuri- ja luontokohteista sekä palveluista matkailijoille. Luento on maksuton ja avoin kaikille.
Tuomo Kesäläinen on julkaissut useita retkeilyä ja luontokohteita käsitteleviä opaskirjoja. Saariston rengastiestä kertovan matka- ja retkeilyoppaan lisäksi häneltä ovat ilmestyneet muun muassa teokset Karavaanarin käsikirja ja Suomen kauneimmat retkikohteet.
Tapahtuma on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasioita ja ekotekoja -hanketta.
Tuomo Kesäläinen: Saariston rengastie
Naantalin pääkirjasto, tapahtumatila Riutta, 1. krs
Klo 17.30–18.45
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
