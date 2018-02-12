Pitkästä aikaa hyviä uutisia Suomen muotikentältä - Uusi Helsinki Collective aloittaa toimintansa

Muoti- ja lifestyle -alan uutisointia hallitsevat nykyään lähes poikkeuksetta negatiiviset otsikot: ylikulutus, konkurssit ja pikamuodin ympäristöhaitat. Uuden kollektiivin ydinajatus syntyi voimavarojen yhdistämisestä, vahvasta tekijyydestä ja yhteistyöstä. Suomessa on paljon upeita muoti-ja kauneusalan osaajia, kansainvälistä muotoilu-ja brandiosaamista ja rajoja rikkovia ideoita ja omannäköistä, persoonallista luovaa tekemistä.

Uusi lifestyle- ja design-kollektiivi, Helsinki Collective, avaa 16.3.2026 Kampin keskukseen hybridimyymälän, joka perustuu kilpailun sijaan uudenlaiseen yhteistyöhön.

Helsinki Collective ei ole vain myymälä, vaan manifesti kestävämmän, omaäänisen, yhteistyöhön nojaavan ja inhimillisemmän muoti-ja lifestylekulttuurin puolesta. Kollektiivi koostuu pitkän linjan osaajista, Suomi-indiemuodin ikonisista brändeistä ja uusista kiinnostavista tekijöistä.

”Me uskomme, että independent-muoti on parhaimmillaan voima, joka yhdistää ihmisiä, luo arkeen merkityksiä ja syvällisempää kauneutta. Kun pienet ja intohimoiset tekijät yhdistävät voimansa, syntyy jotain, mihin yksikään massatuottaja ei pysty: aitoa kohtaamista, kansainvälisesti kiinnostavia tulevaisuuden design-klassikoita ja läpinäkyvää designia”, sanoo perustajajäsen, taiteilija, yrittäjä Paola Suhonen (Ivana Helsinki).

Helsinki Collective toimii ilman turhia välikäsiä. Asiakas kohtaa tilassa usein suoraan tekijän tuotteen takana. Jokainen tuote on valittu sen merkityksellisyyden, tarinan, kestävyyden ja esteettisen arvon perusteella – vasta-argumenttina loputtomalle kertakäyttöiselle, yhdentekevälle tavaravirralle. Myymälä toimii myös kevään kauneimpana showroomina ja kohtaamispaikkana, jossa asiakas voi inspiroitua uusimpien, vastuullisten tuotedesignien äärellä ja löytää kauneutta kotiin viemiseksi, omaa arkea ilahduttamaan tai vaikkapa lahjaksi vastuullisista tuotevalinnoista kiinnostuneille kevään vastavalmistuville. Kampin myymälä on ensimmäinen konkreettinen askel kollektiivin yhteistyössä.

Tervetuloa juhlistamaan Suomi-muodin uuden alun alkua 16.3.2026 alkaen. Yhteistyössä on tulevaisuuden voima!

HELSINKI COLLECTIVE:

AIE – kauneuden avantgarde-liike

AIE on enemmän kuin vain luonnonkosmetiikkaa. Se on kauneuden visionääri ja eleganssin puolestapuhuja, joka uskoo kauneuden voimaan ja positiiviseen energiaan. AIE edustaa rohkeaa ajattelua: kauneutta, joka hoitaa ihoa, kunnioittaa luontoa ja tukee planeettamme tulevaisuutta.

Tavoitteenamme on uudistaa ja elvyttää ihoa, kosteuttaa ja ravita sitä sekä samalla auttaa suojelemaan meriä ja planeettaamme.

https://www.aiecosmetics.com/



ASUYAMA on uimapukubrändi, joka yhdistää Kalifornian rennon rantakulttuurin ja skandinaavisen minimalistisen estetiikan. Brändi suunnittelee laadukkaita, ajattomia ja samalla trendikkäitä uima-asuja, joissa yhdistyvät täydellinen istuvuus, monikäyttöisyys ja huolellinen design.

ASUYAMA panostaa vastuullisuuteen käyttämällä ylellistä italialaista Econyl®-materiaalia, joka valmistetaan kierrätetyistä muoveista ja kalastusverkoista. Uima-asut on suunniteltu kestämään sekä aikaa että käyttöä – tyyliä, joka säilyy kesästä toiseen.

https://asuyama.com/



IVANA HELSINKI

Pian 30-vuotta täyttävä Ivana Helsinki on Suomen kansainvälisesti tunnetuin, uuden sukupolven muoti- muotoilu- ja taidebrändi, jonka tunnistettava, roadtrip-romantiikkaa huokuva muotokieli, väkevät printit ja kokonaisvaltainen universumi ulottuvat taiteesta muotiin, muotoiluun ja musiikkiin.

Ivana Helsinki on ensimmäinen muotiyritys koko maailmassa, joka on lanseerannut rajoitettuun tuotantomäärään perustuvan vastuullisuus filosofian, ”Edition of 50 pieces -mallin, jossa jokainen tuote on numeroitu keräilykappale. 2.0 vastuullisuusfilosofiaan ja independent tekemiseen kuuluu myös kohtaamisen kulttuuri, ilman sosiaalista mediaa.

https://www.ivanahelsinki.com/



LUMI

LUMIn laukut tunnetaan pohjoismaisesta, minimalistisesta tyylistä ja väreistä. LUMIn ekologiset tuotteet valmistetaan kasviparkitusta nahasta ja kierrätyspohjaisista materiaaleista. LUMIn ajaton design on valloittanut jo yli 20 vuoden ajan.

https://lumiaccessories.com/



MIATRE

Miatre on kotimainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa kaikki tuotteet omassa ompelimossa Tampereella. Mallistoon kuuluu vaatteita aina treeneistä kisalattialle ja vapaa-aikaan, jotka istuvat kauniisti, kestävät käyttöä ja tuntuvat mukavilta liikkeessä. Suunnittelun ydin on istuvuus – siksi mallisto palvelee erityisesti voimistelu- ja tanssilajeja harrastavia, mutta myös mukavia ja näyttäviä vapaa-ajan vaatteita arvostavia. Lisäksi toteutamme yksilöllisiä esiintymis- ja kisa-asuja taiteellisiin lajeihin.

https://miatre.fi/



NIINMUN

Niinmun on kotimainen ja vastuullinen vaatebrändi Turun saaristosta.

Ajaton design, laadukkaat luonnonmateriaalit sekä harmoninen värimaailma, joka inspiroituu saariston karun kauniista luonnosta.

Mallistomme suunnitellaan rakkaudesta saaristoon ja valmistetaan taidolla Suomessa ja Liettuassa.

https://niinmun.fi/



NOSH

NOSH on suomalainen vaatemerkki, jonka vaatteisiin on ilo pukeutua. Valikoimaamme kuuluvat ylellisen pehmeät, laadukkaat ja aina sopivat naistenvaatteet. Suunnittelemme vaatteet Suomessa ja valmistutamme ne eettisesti ja ekologisesti tarkoin valikoiduilla eurooppalaisilla valmistajilla.

https://nosh.fi/



HELSINKI COLLECTIVE

KAMPPI HELSINKI 2. KRS

MA - LA 11 - 19

SU 12 - 18