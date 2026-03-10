Nova sosiaali- ja terveyskeskus siirtyy omahoitaja–omalääkärimalliin – jokaiselle asiakkaalle nimetään oma ammattilaispari

Nyt käyttöön otettavan omahoitaja- omalääkäri mallin tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa hoitoon pääsyä ja mahdollistaa asiointi tutun hoitajan ja tutun lääkärin kanssa.

- Omahoitaja–omalääkärimalli tuo jokaiselle potilaalle henkilökohtaisen hoitotiimin, joka tuntee omien potilaittensa tilanteen ja seuraa heidän hoitoansa pitkäjänteisesti, kertoo ylilääkäri Maria Hakanen Novan sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Toimintamalli ei ole täysin uusi

Omahoitaja–omalääkärimallia on rakennettu Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa vaiheittain jo aiemmin. Omahoitaja on ollut osan potilaista saatavilla yli vuoden ajan, erityisesti pitkäaikaissairauksia sairastaville hoidon jatkuvuuden vahvistamiseksi. Myös omalääkäri on voitu nimetä tietyissä tilanteissa potilaille jo aiemmin.

Nyt toimintamalli laajennetaan koskemaan koko Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen piiriin kuuluvaa väestöä.

Tiimimalli toimintatavan perustana

Omahoitaja–omalääkärimallin taustalla toimii tiimimalli. Väestö on jaettu osoitetietojen perusteella tiimeihin, joista kullekin asiakkaalle nimetään omahoitaja ja omalääkäri.

Jaossa huomioidaan olemassa olevat hoitosuhteet, eli jos potilaalla on jo pidempään ollut sama hoitaja tai lääkäri, tämä pyritään säilyttämään myös jatkossa.

Ne potilaat, joilla ei ole vielä aiemmin määrättyä omahoitaja-omalääkäriä, saavat tämän tiedon asioidessaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa hakeutuessaan hoitoon. Potilaan yhteydenoton yhteydessä hänelle tehdään hoidon tarpeen arvio, jonka perusteella potilas ohjautuu oikealle ammattilaiselle.

– On hienoa nähdä, miten henkilöstö on lähtenyt toteuttamaan omahoitaja–omalääkärimallia terveysasemallamme. Hoidon jatkuvuuden parantaminen, hoitoon pääsy ja potilaiden sujuvampi hoito tuttujen ammattilaisten kanssa ovat keskeisimpiä tavoitteitamme. Olemme ylpeitä henkilöstön sitoutumisesta malliin. Meillä on täällä osaava joukko toimimassa potilaiden parhaaksi, iloitsevat uuden toimintamallin käyttöönotosta ylilääkäri Maria Hakanen ja osastonhoitaja Mari Tami.