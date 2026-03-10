Nova sosiaali- ja terveyskeskus siirtyy omahoitaja–omalääkärimalliin – jokaiselle asiakkaalle nimetään oma ammattilaispari
11.3.2026 08:26:26 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tiistaista 24.3.2026 alkaen jokaiselle Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen potilaalle nimetään omahoitaja ja omalääkäri. Malli koskee kaikkia Jyväskylän keskustan ja Kuokkalan asukkaita, jotka käyttävät Novan perusterveydenhuollon palveluita. Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita ovat voineet saada myös Jyväskylän keskustan tai Kuokkalan ulkopuolella asuvat, mikäli potilas on tehnyt terveysasemavaihdon Novaan. Nova sosiaali- ja terveyskeskus on hyvinvointialueen suurin sosiaali- ja terveyskeskus ja se palvelee yli 57 000 asiakasta.
Nyt käyttöön otettavan omahoitaja- omalääkäri mallin tavoitteena on vahvistaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa hoitoon pääsyä ja mahdollistaa asiointi tutun hoitajan ja tutun lääkärin kanssa.
- Omahoitaja–omalääkärimalli tuo jokaiselle potilaalle henkilökohtaisen hoitotiimin, joka tuntee omien potilaittensa tilanteen ja seuraa heidän hoitoansa pitkäjänteisesti, kertoo ylilääkäri Maria Hakanen Novan sosiaali- ja terveyskeskuksesta.
Toimintamalli ei ole täysin uusi
Omahoitaja–omalääkärimallia on rakennettu Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa vaiheittain jo aiemmin. Omahoitaja on ollut osan potilaista saatavilla yli vuoden ajan, erityisesti pitkäaikaissairauksia sairastaville hoidon jatkuvuuden vahvistamiseksi. Myös omalääkäri on voitu nimetä tietyissä tilanteissa potilaille jo aiemmin.
Nyt toimintamalli laajennetaan koskemaan koko Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen piiriin kuuluvaa väestöä.
Tiimimalli toimintatavan perustana
Omahoitaja–omalääkärimallin taustalla toimii tiimimalli. Väestö on jaettu osoitetietojen perusteella tiimeihin, joista kullekin asiakkaalle nimetään omahoitaja ja omalääkäri.
Jaossa huomioidaan olemassa olevat hoitosuhteet, eli jos potilaalla on jo pidempään ollut sama hoitaja tai lääkäri, tämä pyritään säilyttämään myös jatkossa.
Ne potilaat, joilla ei ole vielä aiemmin määrättyä omahoitaja-omalääkäriä, saavat tämän tiedon asioidessaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa hakeutuessaan hoitoon. Potilaan yhteydenoton yhteydessä hänelle tehdään hoidon tarpeen arvio, jonka perusteella potilas ohjautuu oikealle ammattilaiselle.
– On hienoa nähdä, miten henkilöstö on lähtenyt toteuttamaan omahoitaja–omalääkärimallia terveysasemallamme. Hoidon jatkuvuuden parantaminen, hoitoon pääsy ja potilaiden sujuvampi hoito tuttujen ammattilaisten kanssa ovat keskeisimpiä tavoitteitamme. Olemme ylpeitä henkilöstön sitoutumisesta malliin. Meillä on täällä osaava joukko toimimassa potilaiden parhaaksi, iloitsevat uuden toimintamallin käyttöönotosta ylilääkäri Maria Hakanen ja osastonhoitaja Mari Tami.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Maria Hakanen, ylilääkäri, Novan sosiaali- ja terveyskeskus, puh. 050 311 8600, maria.hakanen@hyvaks.fi
Mari Tami, osastonhoitaja, Novan sosiaali- ja terveyskeskus, puh. 050 361 6048, mari.tami@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue pitää hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmän kehittämistä tarpeellisena10.3.2026 18:39:30 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 10.3. Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnosta esitykseen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta.
Jämsän kuvantamisen käyttöön kiireettömän röntgentutkimuksen verkkoajanvaraus pilotti10.3.2026 10:21:29 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on käynnistänyt pilotin, jossa asiakkaat voivat varata kiireettömän röntgentutkimusajan Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksen kuvantamisyksikköön myös verkossa osoitteessa www.hyvaks.fi/asiointi/asioi-verkossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote10.3.2026 09:12:10 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.3.2026 Ihmisen pelastaminen Jyväsjärvi, Jyväskylä 7:59 Pelastuslaitos sai ihmisen pelastaminen vedestä tehtävän. Poliisi tiedottaa jatkossa. Lisätietoja: Päivystävä palomestari 0500542112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote6.3.2026 11:25:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 6.3.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Puuralantie, Jyväskylä Puuralantiellä Vaajakoskella syttyi kuivausrumpu palamaan rakennuksen sisällä. Paikalla olleet henkilöt saivat palon sammutettua alkusammutuksella, eikä palo levinnyt syttymiskohdasta. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Kouluterveyskysely: valtaosa nuorista kokee tyytyväisyyttä elämään6.3.2026 09:33:41 EET | Tiedote
Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan enemmistö keskisuomalaisista nuorista on tyytyväisiä elämäänsä. Tilanne on samansuuntainen koko maassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme