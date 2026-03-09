Rinnekodit kokeilee uusia teknologiaratkaisuja ikääntyneiden palveluissa
11.3.2026 09:22:31 EET | Rinnekodit | Tiedote
Rinnekotien ikääntyneiden palveluissa alkaa kevään aikana useita teknologiakokeiluja. Niiden avulla kerätään käytännön kokemuksia teknologioista, jotka voivat tukea hoivatyötä ja asiakkaiden turvallisuutta. Kokeilut ovat osa Rinnekotien pyrkimystä vahvistaa innovatiivisia, vaikuttavia toimintamalleja.
Rinnekodeilla käynnistyy kuluvan kevään aikana seitsemän erilaista teknologiakokeilua, jotka liittyvät erilaisiin turvaratkaisuihin, kuten sensoreihin ja älykkäisiin hälytyksiin. Lisäksi yksi kokeilu liittyy tekoälyn hyödyntämiseen kirjaamisessa. Kokeilut toteutetaan hoivakodeissa Etelä-Suomen alueella ja Oulussa.
Ensimmäinen kokeiluista on tekoälyavusteinen kirjaaminen, joka käynnistyy maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa selvityksessä korostetaan, että kirjaaminen vie hoivatyössä liikaa aikaa asiakastyöstä ja siksi kirjaamisprosessien sujuvoittaminen on välttämätöntä.
”Lähdemme mielenkiinnolla etsimään uusia tapoja, joilla voimme keventää kirjaamisen prosesseja. Tavoitteemme on, että teknologian avulla hoivatyössä jäisi enemmän aikaa sille, mikä on kaikista tärkeintä eli asiakkaiden kohtaamiseen”, sanoo Rinnekotien palvelualuejohtaja Johanna Arppe.
”Vaikka hyvä hoiva lähtee ihmisistä, tarvitsemme osaamisen rinnalle teknologian tuomaa tukea. Hyödyntämällä älykkäitä hoivaratkaisuja nykyistä tehokkaammin voimme automatisoida rutiineja ja keventää työtä. Teknologia tulisikin nähdä mahdollistajana, ei henkilöstön korvaajana tai uhkana”, Arppe jatkaa.
Tilanteiden ennakointia ja turvallisempaa arkea
Huhtikuusta alkaen Rinnekodeilla kokeillaan teknologioita, joiden avulla voidaan parantaa asiakasturvallisuutta.
“Kokeilemme kuudessa eri yksikössä kuutta eri teknologiaratkaisua. Osa näistä on niin sanottua sensoriteknologiaa: Sensori havaitsee esimerkiksi asiakkaan kaatumisen ja aktivoi välittömästi hälytyksen henkilökunnalle”, kertoo Rinnekotien kehitysjohtaja Anna Eskola.
Kokeilujen tavoitteena on kerätä laajasti kokemusta erilaisista ratkaisuista, lisätä ymmärrystä esimerkiksi palveluyksiköiden omista tarpeista ja kerätä käyttäjäkokemusta asiakkailta ja henkilökunnalta.
”Emme tavoittele valmista pakettia, joka otetaan käyttöön sellaisenaan. Sen sijaan kokeilemme useita ratkaisuja samaan aikaan ja katsomme, mistä on oikeasti hyötyä arjessa ja mitkä henkilöstö ja asiakkaat kokevat toimiviksi”, Eskola sanoo.
Teknologiakokeiluilla valmistaudutaan myös hallitukseen esitykseen lakimuutoksesta, joka koskee teknologian hyödyntämistä asiakkaan toimintakyvyn, turvallisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena.
”On hienoa, että hallitus kannustaa sotesektoria teknologian hyödyntämiseen ja että tähän ollaan määrittelemässä nyt suuntaviivoja. Kaikki keinot on syytä valjastaa käyttöön, jotta voimme tarjota myös jatkossa mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia sotepalveluja”, Eskola toteaa.
