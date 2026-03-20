Kreate uudistaa Kannelmäen juna-aseman Helsingissä – lähes 8,5 miljoonan euron urakka on osa kolmen aseman peruskorjausta Kehäradalla
23.3.2026 10:00:00 EET | Kreate Group Oyj | Tiedote
Kreate toteuttaa Kannelmäen juna-aseman laajan peruskorjauksen, jossa uudistetaan aseman toimintaympäristö parantamalla sen turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä matkustamisen sujuvuutta. Valtaosa työvaiheista tehdään kesän 2026 rataliikennekatkon aikana. Erityisen haastavaksi hankkeen tekee sähköistetyn radan yläpuolella kulkevan yhdyssillan korjaus, jossa jokainen työvaihe on sidottu tarkasti rataliikennekatkon aikatauluun. Voitettu urakka on osa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen kolmen peräkkäisen Kehäradan aseman peruskorjausta, joista Kreate toteuttaa myös Malminkartanon tunneliin rakennetun juna-aseman peruskorjauksen Helsingissä.
Kreate allekirjoitti sopimuksen Kannelmäen juna-aseman peruskorjauksesta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen kanssa. Huhti–toukokuussa käynnistyvässä hankkeessa uudistetaan Kannelmäen aseman laiturialue, portaikot, hissit ja katokset sekä sähkö- ja LVI-järjestelmät.
Kokonaisuuden haastavimpia kohteita on Kehäradan ylittävä yhdyssilta.
– Ylikäytäväsillan vaiheittainen vahvistaminen ja korjaaminen on yksi urakan teknisesti vaativimmista osakokonaisuuksista. Silta kulkee sähköistetyn radan päällä, joten purku- ja vahvistustyöt on suunniteltava ja toteutettava poikkeuksellisella tarkkuudella. Uusimme kantavan sillankannen, vesikaton, lasijulkisivut sekä vahvistamme teräsrunkoa 10 viikkoa kestävän rataliikennekatkon aikana, jolloin jokainen työvaihe on sidottu päiväntarkkaan aikatauluun, kertoo hankkeen työpäällikkö Teemu Kiiskinen Kreaten siltayksiköstä.
– Teline- ja suojarakenteet sillan alla ovat laajoja, ja niiden avulla varmistamme sekä työmaan että radan turvallisuuden koko rakentamisen ajan, hän jatkaa.
Vaiheittain etenevät työt parantavat turvallisuutta ja sujuvia kulkuyhteyksiä
Kannelmäen aseman peruskorjaus parantaa matkustajien arkea monella tasolla, kun turvallisuus ja esteettömyys kohenevat ja samalla koko asema-alueen käytettävyys paranee. Esimerkiksi laiturirakenteiden, portaiden ja hissien sekä yhdyssillan uudistaminen luo sujuvammat ja selkeämmät kulkuyhteydet raiteille.
Työt käynnistyvät huhti–toukokuussa 2026 valmistelevilla töillä, jolloin matkustajaliikenteelle tehdään tarvittavat kiertoreitit ja tilapäisjärjestelyt, kun nykyiset portaat poistetaan käytöstä ja vanhoja rakenteita aletaan purkaa. Aseman alueen väliaikaisella valaistuksella ja selkeällä opastuksella varmistetaan ihmisten turvallinen liikkuminen koko rakentamisen ajan.
Kriittisimmät työvaiheet toteutetaan rataliikennekatkon aikana 1.6.–9.8.2026., jolloin junat eivät liikennöi Kehäradalla Huopalahden ja Myyrmäen välillä. Liikennöintikatkon aikana junat eivät kulje Malminkartanon, Pohjois-Haagan eikä Kannelmäen asemille.
– Peruskorjauksen valmistuttua Kannelmäen asema pystyy palvelemaan entistä paremmin kasvavia matkustajamääriä. Tämän kaltaisissa hankkeissa korostuu Kreaten vahva sillanrakentamisen ja -korjaamisen osaaminen, jota täydentää yhtiöstämme löytyvä ratarakentamisen asiantuntemus. Toteuttamamme kokonaisuus tulee palvelemaan Kehärataa ja sen käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen, kertoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.
Ympäristövastuu ja päästöttömyystavoitteet ohjaavat toteutusta
Kannelmäessä rakennetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti ja resurssitehokkaasti. Työmaalla hyödynnetään sähkö‑ ja hybridikalustoa, kuljetuksia suunnitellaan päästöjen minimoimiseksi ja materiaalivirtoja, kuten betonin ja teräksen menekkiä, seurataan järjestelmällisesti Green Deal ‑periaatteiden mukaisesti.
– Ympäristöasiat näkyvät jokaisessa työvaiheessa. Esimerkiksi kaikki purkuvaiheen materiaalit, kuten betoni, teräs, puu ja eristeet ja sekä sähkö- ja elektroniikkaromu, lajitellaan omiin jätejakeisiinsa, ja betoni‑ ja luonnonkivikiviaines ohjataan hyötykäyttöön. Tällaiset käytännön ratkaisut tekevät työmaasta aidosti vähäpäästöisemmän ja tuovat ympäristötavoitteet osaksi infrarakentamisen arkea, kuvailee Kiiskinen.
Kannelmäen juna-aseman peruskorjausurakka valmistuu joulukuussa 2026. Se on osa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen kokonaisuutta, jossa uudistetaan samanaikaisesti kolme Kehäradan peräkkäistä asemaa, jotka ovat Kannelmäen, Malminkartanon ja Pohjois-Haagan asemat. Kreate tiedotti perjantaina 20.3.2026 voittaneensa urakan, jossa se korjaa Malminkartanon tunneliin rakennetun juna-aseman rakenteet.
Kannelmäen juna-aseman peruskorjausurakan sopimuksen arvo on lähes 8,5 miljoonaa euroa ja se kirjataan Kreaten ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan.
Yhteyshenkilöt
Antti KokkonenYksikönjohtaja, sillanrakentaminen ja -korjausKreate OyPuh:+358 50 575 5647antti.kokkonen@kreate.fi
Teemu KiiskinenTyöpäällikköKreate OyPuh:+358 40 734 6029teemu.kiiskinen@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 700 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
