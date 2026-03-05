Naisten maajoukkueen uusi valmennustiimi nimetty – tähtäimessä MM-kotikisat 2027 Turussa

Jukka Ruotsalainen, 40, on toiminut naisten maajoukkueen valmennustiimissä jo kolme edellistä MM-kisaperiodia eli vuodesta 2020 alkaen. Tällä hetkellä hän toimii päävalmentajana Sveitsin miesten liigan Floorball Thurgaussa, ja sveitsiläisseuran kanssa on sovittu, että työ siellä ei häiritse maajoukkuevalmennusta. Kotimaassa Ruotsalainen on toiminut muun muassa TPS:n miesten päävalmentajana F-liigassa sekä TPS:n valmennuspäällikkönä.

Valmennustiimin täydentävät Aki Vilander ja Juho Syvänen. Naisten maajoukkueen valmennukseen jo 2018-2023 kuulunut Aki Vilander, 39, toimii F-liigaa johtavan TPS:n päävalmentajana. Juho Syvänen, 30, toimii toista kautta päävalmentajana Classicissa, jonka hän luotsasi viime kaudella F-liigan mestariksi.

Joukkueenjohtajaksi on nimitetty Janne Kytölä, ja edellisestä valmennustiimistä jatkavat mukana maalivahtivalmentaja Liisa Kokkonen sekä fysioterapeutti Marika Eskola. Toinen fysioterapeutti nimitetään myöhemmin.

– Olen iloinen ja otettu, että löytyi tällainen mahdollisuus ja luottamus, että pystyn panoksen antamaan, Jukka Ruotsalainen sanoo.

– Ja hienoa, että liiton ja seuran kanssa pystyttiin asiasta sopimaan. Tulossa olevat kotikisat ja vielä vanhassa kotikaupungissani Turussa antavat edessä olevaan MM-projektiin ison ekstralatauksen.

Jukka Ruotsalainen arvioi, että naisten maajoukkue saa erittäin innostuneen ja ikävuosiltaan nuoruudestaan huolimatta kokeneen päävalmentajan.

– Kohta 15 vuotta olen päätoimisesti valmentanut ja kokemus auttaa aika paljon, että pystyn käsittelemään erilaiset projektissa vastaan tulevat tilanteet. Olen päässyt työskentelemään paljon huippuvalmentajien ja -pelaajien kanssa ja aika hyvin jo tiedän, millainen tehtävä on edessä ja mitä se vaatii. Tiedän, mitä haluan ja millaista projektia lähden tekemään samalla ilman harhaluuloja, että pystyisin voittamaan jotain yksin. Koko valmennustiimi ja joukkue tuovat yhdessä sen, mitä vaaditaan mitalin värin kirkastamiseen Turussa, ja heihin tulen luottamaan.

Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Petri Kettunen korostaa, että tulevien kotikisojen projektiin haluttiin päävalmentajaksi osaava, kokenut ja naisten maajoukkueen sisältä hyvin tunteva henkilö.

– Kun oli selvää, ettei Andreas Harneskin aika päävalmentajana jatku enää kotikisoihin, pyrittiin löytämään optimaalinen jatkumo edelliselle projektille. Siihen kohtaan Jukka Ruotsalainen on täydellinen valinta. Jukka on ollut apuvalmentajana kolme edellistä MM-periodia ja tuntee erittäin hyvin joukkueen historian ja pelaajiston. Jukan tapa kohdata pelaajat ja tiivistää joukkueen taktiset valinnat on erinomainen, ja pelaajilla on luotto hänen osaamiseensa ja toimintatapoihinsa. Jukka pystyy ottamaan mukaan edellisen projektit onnistumiset ja jalostamaan joukkueen tekemistä kohti kotikisamenestystä. Hän on vaativa ammattilainen, jonka tuorein näyttö on Thurgaun johtaminen Sveitsin miesten cup-mestariksi helmikuussa, Kettunen kertoo.

– Avukseen Jukka saa naisten F-liigan kahden kestomenestyjän päävalmentajat eli TPS:n Aki Vilanderin sekä Classicin Juho Syväsen. He tuovat valmennustiimiin paikallisen F-liigan näkemykset ja sopivasti erilaisuutta ja he näkevät suomalaisia pelaajia arjessa enemmän, mikä auttaa joukkueen rakentamisessa.

Naisten MM-kisat pelataan Turussa 3.–11.12.2027. Tapahtumien keskipisteenä on lähes 12 000 katsojaa vetävä Gatorade Center.

Suomi valmistautuu järjestämään kahdet perättäiset kotikisat, sillä jo 5. - 13.12.2026 häämöttää edessä Tampereella pelattava miesten MM-turnaus.