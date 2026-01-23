Kutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus torstaina 19.3. finanssisektorin tilasta ja riskeistä – erityisteemoina säästämis- ja sijoitusunioni sekä sääntelyn yksinkertaistaminen

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.