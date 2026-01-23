Kutsu: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus torstaina 19.3. finanssisektorin tilasta ja riskeistä – erityisteemoina säästämis- ja sijoitusunioni sekä sääntelyn yksinkertaistaminen
11.3.2026 09:10:28 EET | Finanssivalvonta | Kutsu
Finanssivalvonta kutsuu median edustajat lehdistötilaisuuteen, jossa tarkastellaan finanssisektorin taloudellista tilaa ja keskeisiä riskejä eri valvontasektoreilla. Tilaisuudessa käsitellään myös EU:n säästämis- ja sijoitusunionin vaikutuksia Suomeen sekä sääntelyn ja valvonnan yksinkertaistamiseen liittyviä näkymiä.
Aika: torstai 19.3.2026 klo 10.
Paikka: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, Helsinki.
Ohjelma:
- Tervetulosanat
Tero Kurenmaa
- Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
Arttu Kiviniemi
Katsaus valvottavien taloudelliseen asemaan ja keskeisiin riskeihin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Säästämis- ja sijoitusunionin vaikutukset Suomessa
Armi Taipale
EU:n komission säästämis- ja sijoitusunionia koskeva ehdotus muuttaa toteutuessaan rahoitusmarkkinoita ja nostaa esiin kysymyksiä yritysrahoituksesta, sijoittajansuojasta ja valvonnan roolista. Esityksessä avataan, mitä kehitys tarkoittaa Suomen kannalta.
- Simplifikaatio – näkymiä sääntelyn ja valvonnan yksinkertaistamiseen
Samu Kurri
EU:ssa etsitään keinoja sääntelyn yksinkertaistamiseksi ilman, että rahoitusvakaus tai sijoittajansuoja heikkenevät. Mitä simplifikaatio käytännössä tarkoittaa ja missä sen rajat kulkevat?
Esitysten yhteiskesto on noin 50 minuuttia. Tämän jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja haastatteluille.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittauduthan etukäteen tämän linkin kautta 18.3. mennessä. Varaudu esittämään henkilöllisyystodistuksesi tilaisuuteen saapuessasi.
Lisätietoja:
Palvelemme toimittajia Finanssivalvonnan mediapäivystyksessä arkisin klo 9–16, p. 09 183 5030.
Tervetuloa!
