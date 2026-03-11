Äänestä mikä osallistuvan budjetoinnin ideoista toteutetaan 50 000 eurolla!
Vaasan kaupunki on tänä vuonna varannut asukkaiden ideoiden toteutukseen 50 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kautta. Vaasalaiset saivat tammi-helmikuussa ehdottaa ideoitaan, joita kertyi yhteensä 138. Äänestys voittajasta on auki 29.3. saakka, ja voittaja julkaistaan 10.4.
Voittajaa voi äänestää seuraavien ideoiden joukosta:
- Lisätään kaupunkivihreää ja yhteisöllisiä hyötypuistoja
- Nuorille kesätöitä hyötykasvien istutuksessa ja vieraslajien torjunnassa
- Tavaralainaamot ja juomavesipisteet puistoihin
- Pieni näköalatorni Vaasan luontokohteeseen
- Kaupunginorkesterin puistokonsertti asukkaille
- Ulkokoripallokenttä kierrätysmateriaaleista
- Joutomaan metsitys Green Leaf -vuoden kunniaksi
- Energiapuisto Palosaarelle
Äänestä suosikkiasi 29.3. mennessä
Suosikki-ideaansa voi äänestää 29.3. mennessä osoitteessa www.vaasa.fi/osallistuva-budjetointi.
Äänestää voi myös Kansalaisinfossa (Tammipiha, Teräksenkuja 1) sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.
Tavoitteena yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö kaikille
Green Leaf -vuoden kunniaksi kaikki äänestettävät ideat edistävät kestävyyttä sekä lisäävät ympäristön ja vaasalaisten hyvinvointia.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komission myöntämä palkinto annetaan kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoista työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
- Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi toivoimme vaasalaisilta ideoita, jotka tukevat vihreitä arvoja, kuten luonnon monimuotoisuutta, energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Tavoitteena on myös kannustaa yhteisöllisyyteen ja inspiroida eri-ikäisiä vaasalaisia kehittämään kaupunkiaan viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi, kertoo strategiapäällikkö Suvi Aho.
Voittanut idea julkistetaan 10.4.
Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on, että kaupunkilaiset osallistuvat oman ympäristönsä kehittämiseen sekä nostaa esiin tapoja, mihin julkisia varoja voidaan käyttää.
Asukkaiden toiveena on jo syntynyt kirsikkapuisto Onkilahden rantaan, kukkaniitty Vaskiluotoon, leluja päiväkoteihin, suurempia roska-astioita ja lisää penkkejä rantareitille sekä avantouintipaikka Sisäsatamaan. Vuonna 2025 voittava idea oli lainattavat soutuveneet.
Tämän vuoden voittanut idea julkistetaan 10.4. Idean toteutusta seurataan kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.
Strategiapäällikkö Suvi Aho, puh. 050 326 8877, suvi.aho@vaasa.fi
