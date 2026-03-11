Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 14.3. voi hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla
11.3.2026 13:35:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään tehdään lauantaina 14.3. päivitys, joka aiheuttaa arviolta 12 tunnin käyttökatkon järjestelmään. Katko saattaa jatkua myös arvioitua pidempään.
Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00. Käyttökatkon aikana ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmää katselutilassa, ja uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään paperille.
Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana hitaampia, ja päivystys ja kiirevastaanotot voivat ruuhkautua. Käyttökatko aiheuttaa toiminnan hidastumista hyvinvointialueen kiirevastaanotoilla Novassa Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella sekä Sairaala Novan yhteispäivystyksessä. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on pois käytöstä käyttökatkon aikana.
Ennen kuin lähdet kiirevastaanotolle tai päivystykseen, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita.
Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.
Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.
Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Afra Prokki, palvelujohtaja, päivystys, ensihoito ja osastotoiminta, afra.prokki(at)hyvaks.fi, p. 014 269 3338
Anne Pihl, palvelujohtaja, avoterveydenhuolto, anne.pihl(at)hyvaks.fi, p. 014 269 8877
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen(at)hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
