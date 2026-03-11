Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 14.3. voi hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla

Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00. Käyttökatkon aikana ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmää katselutilassa, ja uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään paperille.

Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana hitaampia, ja päivystys ja kiirevastaanotot voivat ruuhkautua. Käyttökatko aiheuttaa toiminnan hidastumista hyvinvointialueen kiirevastaanotoilla Novassa Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella sekä Sairaala Novan yhteispäivystyksessä. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on pois käytöstä käyttökatkon aikana.

Ennen kuin lähdet kiirevastaanotolle tai päivystykseen, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita.

Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.

Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.

Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.