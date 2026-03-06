ENNAKKOTIEDOTE: Ann-Christin Antellin Adelin tyttäret -sarjan käännösoikeudet myyty Ruotsiin – Trilogian toinen osa Kätketty tähti (Gummerus) ilmestyy 2.4.
11.3.2026
Historiallisen viihdekirjallisuuden tähden Ann-Christin Antellin tieteestä ja taiteesta ammentava trilogia Adelin siskoksista saa jatkoa, kun sarjan toinen osa Kätketty tähti ilmestyy 2.4. Viime vuonna Valkea lilja -romaanilla alkaneen Adelin tyttäret -sarjan käännösoikeudet on juuri myyty Ruotsiin. Sarjan ruotsinkieliset käännösoikeudet on ostanut kustantamo Gyldendal Astra.
Kätketty tähti (Gummerus) vie 1910-luvun alkuun ja kertoo sisarusparven esikoisesta, tähtitieteilijä Thyra Adelista. Hän saa pikkusiskonsa kanssa kutsun kesäksi äitinsä sukukartanoon Kuusistoon. Jäykän isoäidin lisäksi rapistuneessa kartanossa heitä odottaa erakkomainen eno, joka tekee outoja kokeita suljettujen ovien takana. Matemaattisesti lahjakas, järkevä ja introvertti Thyra on aina tuntenut itsensä ulkopuoliseksi taiteellisessa perheessään.
- Olen lukenut paljon 1800-luvun ja 1900-luvun alun klassikoita ja mieltynyt tähän aikakauteen. Kätketyssä tähdessä on samankaltaista henkeä kuin Charlotte Brontën Kotiopettajattaren romaanissa ja Louisa May Alcottin Pikkunaisissa, Ann-Christin Antell kertoo.
Kotiopettajattaren romaani vaikutti etenkin synkänkomean, Thyrasta kiinnostuvan naapurikartanon Marcus von Willebrandin hahmoon. Thyran hahmon luomisessa Antellia inspiroi paljon Marie Curien elämäkerta.
- Marie oli luonteeltaan monella tavalla poikkeuksellinen. Hänessä yhdistyivät päättäväisyys, vaatimattomuus ja omistautuminen tieteelle. Koko Adelin tyttäret -sarja on kunnianosoitus ensimmäisille naistaiteilijoille ja -tieteilijöille, jotka muuttivat esimerkillään maailmaa.
Turussa asuvan Ann-Christin Antellin elävää ajankuvaa henkivissä romaaneissa näkyvät arkeologian ja historian opinnot, kiinnostus kulttuurihistoriallisiin maisemiin ja rakkaus romantiikkaan. Antellin kirjoja on myyty Suomessa yli 250 000 kappaletta. Ennen Adelin tyttäret -trilogiaa hän kirjoitti suosittua Puuvillatehdas-sarjaa, jota on käännetty viidelle kielelle ja myyty kansainvälisesti jo noin 65 000 kappaletta.
Ann-Christin Antell: Kätketty tähti (Gummerus)
344 sivua
Ilmestyy 2.4. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Sanna Majuri
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo.
