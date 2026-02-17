Kutsu mediatilaisuuteen 17.3.2026: Miten lakimuutos vaikuttaa viranomaisten viestien vastaanottamiseen?

Muutos tulee näkyviin, kun henkilö tunnistautuu lain voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Tunnistautumisen yhteydessä henkilö ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön, eikä käyttöönottoa voi ohittaa.



Suomi.fi-viesteihin saapuvat päätökset, laskut, ajanvarauskirjeet ja muut viestit korvaavat useilta viranomaisilta aiemmin paperilla tulleen postin. Kun viesti toimitetaan Suomi.fi-viesteihin, samaa asiaa ei enää lähetetä paperikirjeenä kotiin. Palvelu toimii sähköisenä postilaatikkona viranomaisviesteille.

Ensisijaisesti digitaalinen viranomaisviestintä koskee noin 4,3 miljoonaa digitaalisesti asioivaa suomalaista ja Suomessa asuvaa henkilöä. Heistä jo 2,6 miljoonaa vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti, joten lain voimaantulon jälkeen muutos koskettaa vielä noin 1,7 miljoonaa henkilöä.

Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuus ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja, eikä heidän tarvitse tehdä mitään lain voimaantulon jälkeen. Paperiposti säilyy vaihtoehtona kaikille, myös digitaalisesti asioiville. Muutoksella ei ole vaikutusta viranomaisten muihin asiointitapoihin tai asiointikanaviin.

Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto järjestävät mediatilaisuuden 17.3.2026.

Tilaisuudessa kerromme

mitä muutos tarkoittaa käytännössä kansalaisille

miten muutos toteutetaan

mitä on hyvä tietää ennen lain voimaantuloa



Aika ja paikka

Aika: 17.3.2026 klo 9.30–10.30

Paikka: Tapahtumatila Sofia, Neuvotteluhuone Ellen, Aleksanterinkatu 28



Mediatilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Paikan päälle saapuville on aamukahvit tarjolla klo 9 alkaen.



Tilaisuuden sisältö

Klo 9 ovet auki, aamupalaa tarjolla

Klo 9.30 Tilaisuus alkaa ja lähetys etäosallistujille käynnistyy

VM:n puheenvuoro, Jarkko Levasma, ICT-johtaja, JulkICT, valtiovarainministeriö

Muutoksen vaikutukset kansalaisille, Annette Hotari, hankepäällikkö, DVV

Muutoksen asiakaslähtöinen valmistelu, Karoliina Liimatainen, palvelumuotoilija, DVV

Median kysymykset ja haastattelut



Ilmoittaudu mukaan 16.3.26 klo 12 mennessä.