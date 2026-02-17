Kutsu mediatilaisuuteen 17.3.2026: Miten lakimuutos vaikuttaa viranomaisten viestien vastaanottamiseen?
11.3.2026 14:43:14 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Kutsu
Suomessa siirrytään hallitusohjelman mukaisesti vastaanottamaan viranomaisten lähettämät viestit ensisijaisesti digitaalisesti. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14.4.2026.
Muutos tulee näkyviin, kun henkilö tunnistautuu lain voimaantulon jälkeen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun. Tunnistautumisen yhteydessä henkilö ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön, eikä käyttöönottoa voi ohittaa.
Suomi.fi-viesteihin saapuvat päätökset, laskut, ajanvarauskirjeet ja muut viestit korvaavat useilta viranomaisilta aiemmin paperilla tulleen postin. Kun viesti toimitetaan Suomi.fi-viesteihin, samaa asiaa ei enää lähetetä paperikirjeenä kotiin. Palvelu toimii sähköisenä postilaatikkona viranomaisviesteille.
Ensisijaisesti digitaalinen viranomaisviestintä koskee noin 4,3 miljoonaa digitaalisesti asioivaa suomalaista ja Suomessa asuvaa henkilöä. Heistä jo 2,6 miljoonaa vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti, joten lain voimaantulon jälkeen muutos koskettaa vielä noin 1,7 miljoonaa henkilöä.
Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuus ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja, eikä heidän tarvitse tehdä mitään lain voimaantulon jälkeen. Paperiposti säilyy vaihtoehtona kaikille, myös digitaalisesti asioiville. Muutoksella ei ole vaikutusta viranomaisten muihin asiointitapoihin tai asiointikanaviin.
Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto järjestävät mediatilaisuuden 17.3.2026.
Tilaisuudessa kerromme
- mitä muutos tarkoittaa käytännössä kansalaisille
- miten muutos toteutetaan
- mitä on hyvä tietää ennen lain voimaantuloa
Aika ja paikka
- Aika: 17.3.2026 klo 9.30–10.30
- Paikka: Tapahtumatila Sofia, Neuvotteluhuone Ellen, Aleksanterinkatu 28
Mediatilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Paikan päälle saapuville on aamukahvit tarjolla klo 9 alkaen.
Tilaisuuden sisältö
- Klo 9 ovet auki, aamupalaa tarjolla
- Klo 9.30 Tilaisuus alkaa ja lähetys etäosallistujille käynnistyy
- VM:n puheenvuoro, Jarkko Levasma, ICT-johtaja, JulkICT, valtiovarainministeriö
- Muutoksen vaikutukset kansalaisille, Annette Hotari, hankepäällikkö, DVV
- Muutoksen asiakaslähtöinen valmistelu, Karoliina Liimatainen, palvelumuotoilija, DVV
- Median kysymykset ja haastattelut
