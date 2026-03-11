Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 10.3.2026

Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.3.2026 4.3.2026 10:07:17 EET | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 3.3.2026. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten kohdentaminen vuosina 2026- 2029 Lautakunta päätti järjestöavustusten kohdentamisesta vuodelle 2026. Myöntämisen painopisteet ovat: - Lapset ja nuoret: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. - Työikäiset: Tuki vanhemmuuden ja arjen haasteisiin sekä sosiaalisen haavoittuvuuden ehkäisy. - Ikääntyneet: Turvallisen arjen, yhteisöllisyyden ja hyvän toimintakyvyn edistäminen. Järjestöavustusten myöntämisperiaatteet palautettiin uudelleen valmisteluun. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelma vuosille 2026–2029 Lautakunta päätti esittää teknisten korjausten jälkeen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen alueellisen neuvolasuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. Suunnitelma kokoaa yhteen neuvolapalvelujen keskeiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet sekä määrittelee neuvolatoiminnan roolin osana lasten,