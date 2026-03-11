Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 10.3.2026
11.3.2026 09:32:02 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui tiistaina 10.3.2026 Porvoon pelastusasemalla. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa pelastustoimen toimintakertomusta ja käyttösuunnitelmia.
Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyväksyi pelastustoimen toimintakertomuksen vuodelta 2025. Lautakunta esittää toimintakertomusta aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Toimintakertomus sisältää katsauksen pelastustoimen vastuualueiden toimintaan, henkilöstöön, tavoitteiden toteutumiseen, talousarvion toteumaan sekä tulevaisuuden riskeihin.
Lisäksi lautakunta käsitteli ja hyväksyi pelastustoimen toimialan sekä Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2026 valtuuston 17.12.2025 hyväksymän talousarvion mukaisesti. Lautakunta päätti esittää pelastustoimen toimialan tavoitekortin aluehallituksen hyväksyttäväksi.
Muutkin asiat lautakunta hyväksyi tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde
Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 10.3.202611.3.2026 09:31:39 EET | Pressmeddelande
Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde sammanträdde tisdagen 10.3.2026 på Borgå räddningsstation. Vid sammanträdet behandlades bland annat räddningsväsendets verksamhetsberättelse och dispositionsplanerna.
Hyresbetalningen för dotterbrandkårernas lokaler i Östra Nylands välfärdsområde upphör 2026 i enlighet med välfärdsområdets produktivitetsprogram11.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Hyresbetalningen för dotterbrandkårernas lokaler i Östra Nylands välfärdsområde upphör 2026 genom välfärdsområdesfullmäktiges beslut. Beslutet grundar sig på välfärdsområdesfullmäktiges beslut att godkänna produktivitetsprogrammet 17.12.2025. Enligt produktivitetsprogrammet kommer kostnaderna för räddningsväsendet att skäras genom att säga upp hyresavtal. Upphörande av dotterbrandkårernas hyresbetalning har ingen inverkan på servicenivåbeslutet och medför inga utmaningar för den regionala aktionsberedskapen. Dotterbrandkårerna är självständiga brandkårsföreningar som fungerar underställda avtalsbrandkåren. Denna avtalsbrandkår kallas dotterbrandkårens moderbrandkår. Dotterbrandkåren har ett ömsesidigt avtal med moderbrandkåren om att stödja dess verksamhet. I Östra Nyland verkar fem dotterbrandkårer och deras personal kan fortsätta brandkårsverksamheten som en del av moderbrandkåren efter hyresavtalens uppsägning. Den avtalsbrandkår som är moderbrandkår har ett brandkårsavtal med Räddn
Itä-Uudenmaan tytärpalokuntien tilojen vuokranmaksu lakkaa hyvinvointialueen tuottavuusohjelman mukaisesti vuonna 202611.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tytärpalokuntien tilojen vuokranmaksu loppuu vuonna 2026 aluevaltuuston päätöksellä. Päätös perustuu aluevaltuuston päätökseen hyväksyä tuottavuusohjelma 17.12.2025. Tuottavuusohjelman mukaan pelastustoimen kuluja karsitaan irtisanomalla vuokrasopimuksia. Tytärpalokuntien vuokranmaksun lakkauttaminen ei vaikuta palvelutasopäätökseen eikä aseta haasteita alueelliselle toimintavalmiudelle. Tytärpalokunnat ovat itsenäisiä palokuntayhdistyksiä, jotka toimivat sopimuspalokunnan alaisuudessa. Tätä sopimuspalokuntaa kutsutaan tytärpalokunnan emopalokunnaksi. Tytärpalokunnalla on keskinäinen sopimus emopalokunnan kanssa sen toiminnan tukemisesta. Itä-Uudellamaalla toimii viisi tytärpalokuntaa, ja niiden henkilöstö voi jatkaa edelleen palokuntatoimintaa vuokrasopimusten irtisanomisen jälkeen osana emopalokuntaa. Emopalokuntana toimivalla sopimuspalokunnalla on palokuntasopimus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimintaan osallistumisesta. Tytärpaloku
Nämnden för ordnande av tjänster 3.3.4.3.2026 10:10:33 EET | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 3.3.2026. Inriktning av Östra Nlands välfärdsområdes organisationsbidrag under åren 2026- 2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade om prioriteringarna av organisationsbidragen för år 2026. Prioriteringarna är: 1. Barn och unga: Förebygga marginalisering bland unga 2. Personer i arbetsför ålder: Stöd i föräldraskapets utmaningar 3. Äldre: Främja en trygg vardag för äldre och stöda en god funktionsförmåga Principerna för beviljande av organisationsbidrag återfördes till ny beredning. Rådgivningsbyråplan för Östra Nylands välfärdsområde 2026–2029 Nämnden för ordnande av tjänster beslutade efter tekniska korrigeringar att föreslå åt välfärdsområdesstyrelsen och vidare till välfärdsområdesfullmäktige att den bifogade regionala rådgivningsplanen 2026–2029 godkänns. Planen sammanfattar de centrala målen, verksamhetsprinciperna och utvecklingsobjekten för rådgivningsbyråtjänsterna samt definier
Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.3.20264.3.2026 10:07:17 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 3.3.2026. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten kohdentaminen vuosina 2026- 2029 Lautakunta päätti järjestöavustusten kohdentamisesta vuodelle 2026. Myöntämisen painopisteet ovat: - Lapset ja nuoret: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. - Työikäiset: Tuki vanhemmuuden ja arjen haasteisiin sekä sosiaalisen haavoittuvuuden ehkäisy. - Ikääntyneet: Turvallisen arjen, yhteisöllisyyden ja hyvän toimintakyvyn edistäminen. Järjestöavustusten myöntämisperiaatteet palautettiin uudelleen valmisteluun. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelma vuosille 2026–2029 Lautakunta päätti esittää teknisten korjausten jälkeen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle liitteen mukaisen alueellisen neuvolasuunnitelman 2026–2029 hyväksymistä. Suunnitelma kokoaa yhteen neuvolapalvelujen keskeiset tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet sekä määrittelee neuvolatoiminnan roolin osana lasten,
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme