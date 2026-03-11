Beazt Fight Night tuo Suomeen uuden kamppailuviihteen konseptin – urheilullinen taso ja viihde yhdistyvät

Ensimmäinen Beazt Fight Night -tapahtuma järjestetään 13. kesäkuuta. Tarkemmat tiedot tapahtumapaikasta sekä siitä, kuinka tapahtumaan pääsee paikan päälle, julkaistaan myöhemmin.

Tapahtuman promoottorina toimii tunnettu lajinsa asiantuntija Eemil Ordell. Hän kamppailusaliyrittäjä, hänellä on brasilialaisen jiu-jitsun musta vyö sekä kansainvälisesti tunnettu lajinsa asiantuntija. Ordellin mukaan tavoitteena on rakentaa tapahtumakonsepti, jossa urheilullinen taso ja viihteellinen toteutus tukevat toisiaan.

– Tulee varmasti olemaan ennen näkemätön ilta kamppailu-urheilun parissa. Koko konsepti ottelukortteineen noudattaa korkealuokkaisia standardeja. Haluamme ison maailman meininkiä. Ottelut ja kaikki niiden ympärille rakennetut show-elementit ovat huippuluokkaa, tapahtuman promoottori Eemil Ordell sanoo.

Beazt Fight Nightin ottelukortille on julkaistu ensimmäiset ottelijat. Mukana ovat Theo Kolehmainen, Hajji Muhis sekä Volodymyr “Vavansambo” Holubiev. Näiden ottelijoiden vastustajat julkistetaan myöhemmin.

Lisäksi tapahtumassa nähdään jo nyt paljon mediatilaa saanut Aleksi Valavuoren ja Kalle Palanderin välinen ottelu.

Julkaistu ottelukortti

Otteluita lisätään listaan sitä mukaa, kun niitä julkaistaan.

• Theo Kolehmainen vs TBA

• Aleksi Valavuori vs Kalle Palander

• Hajji Muhis vs TBA

• Volodymyr “Vavansambo” Holubiev vs TBA

Tapahtuma nähdään live stream -lähetyksenä

Beazt Fight Night tullaan välittämään yleisölle live stream -lähetyksen kautta. Lähetysalusta sekä muut lähetykseen liittyvät yksityiskohdat hinnoitteluineen julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja otteluista, aikataulusta sekä tapahtumasta julkaistaan Beazt Fight Nightin virallisissa kanavissa sitä mukaa, kun uutta tietoa vahvistetaan.