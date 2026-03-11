Beazt Fight Night tuo Suomeen uuden kamppailuviihteen konseptin – urheilullinen taso ja viihde yhdistyvät
11.3.2026
Beazt Fight Night on uusi kamppailu-urheilun tapahtumakonsepti, jossa yhdistyvät urheilullisesti tasokkaat ottelut ja viihteellinen tapahtumatuotanto. Konseptin tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa kamppailu-urheilun perinteet, ottelijoiden kunnioitus ja laadukas tapahtumatuotanto muodostavat yleisölle vahvan elämyksen.
Ensimmäinen Beazt Fight Night -tapahtuma järjestetään 13. kesäkuuta. Tarkemmat tiedot tapahtumapaikasta sekä siitä, kuinka tapahtumaan pääsee paikan päälle, julkaistaan myöhemmin.
Tapahtuman promoottorina toimii tunnettu lajinsa asiantuntija Eemil Ordell. Hän kamppailusaliyrittäjä, hänellä on brasilialaisen jiu-jitsun musta vyö sekä kansainvälisesti tunnettu lajinsa asiantuntija. Ordellin mukaan tavoitteena on rakentaa tapahtumakonsepti, jossa urheilullinen taso ja viihteellinen toteutus tukevat toisiaan.
– Tulee varmasti olemaan ennen näkemätön ilta kamppailu-urheilun parissa. Koko konsepti ottelukortteineen noudattaa korkealuokkaisia standardeja. Haluamme ison maailman meininkiä. Ottelut ja kaikki niiden ympärille rakennetut show-elementit ovat huippuluokkaa, tapahtuman promoottori Eemil Ordell sanoo.
Beazt Fight Nightin ottelukortille on julkaistu ensimmäiset ottelijat. Mukana ovat Theo Kolehmainen, Hajji Muhis sekä Volodymyr “Vavansambo” Holubiev. Näiden ottelijoiden vastustajat julkistetaan myöhemmin.
Lisäksi tapahtumassa nähdään jo nyt paljon mediatilaa saanut Aleksi Valavuoren ja Kalle Palanderin välinen ottelu.
Julkaistu ottelukortti
Otteluita lisätään listaan sitä mukaa, kun niitä julkaistaan.
• Theo Kolehmainen vs TBA
• Aleksi Valavuori vs Kalle Palander
• Hajji Muhis vs TBA
• Volodymyr “Vavansambo” Holubiev vs TBA
Tapahtuma nähdään live stream -lähetyksenä
Beazt Fight Night tullaan välittämään yleisölle live stream -lähetyksen kautta. Lähetysalusta sekä muut lähetykseen liittyvät yksityiskohdat hinnoitteluineen julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja otteluista, aikataulusta sekä tapahtumasta julkaistaan Beazt Fight Nightin virallisissa kanavissa sitä mukaa, kun uutta tietoa vahvistetaan.
Yhteyshenkilöt
Tiedottaja / Beazt Fight Night
Tiedottaja / Beazt Fight Night
