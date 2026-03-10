Huuhkajat nimetty FIFA Series 2026 -turnaukseen
11.3.2026 12:07:25 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 23 pelaajaa Uuden-Seelannin leirille keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä mediatilaisuudessa.
Vuoden alussa Kuopion Palloseurasta kroatialaiseen NK Istraan siirtynyt keskuspuolustaja Samuli Miettinen valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen. Toinen mahdollinen debytantti on Mjällbyn keskuspuolustaja Tony Miettinen, joka valittiin Huuhkajiin jo syksyllä, mutta joutui tuolloin jäämään joukkueesta pois loukkaantumisen takia.
Loukkaantumisista toipunut Lech Poznanin laitahyökkääjä Daniel Håkans tekee paluun maajoukkueeseen vuoden tauon jälkeen. Myös kapteeni Lukas Hradecky on kuntoutunut tammikuussa AS Monacon paidassa saamastaan polvivammasta.
Suomi kohtaa Uuden-Seelannin perjantaina 27. maaliskuuta kello 8.00 Suomen aikaa. Kap Verde ja Huuhkajat ottavat toisistaan mittaa maanantaina 30. maaliskuuta kello 6.00 Suomen aikaa. Turnauksen kaikki ottelut pelataan Aucklandissa, Eden Parkilla. Yle näyttää Huuhkajien ottelut kanavillaan.
FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland
Uusi-Seelanti – Suomi
27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)
Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)
Huuhkajat maaliskuun otteluissa
Lukas Hradecky, AS Monaco
Jesse Joronen, Palermo FC
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Ville Koski, Deportivo Alavés
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Samuli Miettinen, NK Istra 1961
Ryan Mahuta, FK Pardubice
Matti Peltola, D.C. United
Leo Walta, Swansea City
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Adam Marhiev, 1.FC Nürnberg
Anssi Suhonen, Odense BK
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Daniel Håkans, Lech Poznan
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Casper Terho, Sparta Rotterdam
Benjamin Källman, Hannover 96
Oliver Antman, Rangers FC
Naatan Skyttä, 1.FC Kaiserslautern
Onni Valakari, San Diego FC
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
