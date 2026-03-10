Euroopan parlamentti vaatii toimia tekijänoikeuksien turvaamiseksi generatiivisen tekoälyn aikakaudella
11.3.2026 10:12:11 EET | Teosto ry | Tiedote
Euroopan parlamentti on hyväksynyt selkeän kannanoton, jonka tavoitteena on turvata luovan alan tekijöiden oikeudet generatiivisen tekoälyn nopeasti kasvavilla markkinoilla. Parlamentti vaatii läpinäkyvyyttä tekoälymallien koulutuksessa käytetystä sisällöstä, oikeudenmukaista korvausta oikeudenomistajille sekä toimivia lisensointikäytäntöjä.
Parlamentin täysistunto hyväksyi tiistaina oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön generatiivisen tekoälyn ja tekijänoikeuksien suhteesta äänin 460 puolesta, 71 vastaan ja 88 tyhjää.
Parlamentin mukaan EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee soveltaa kaikkiin EU:n markkinoilla oleviin generatiivisen tekoälyn järjestelmiin riippumatta siitä, missä tekoälymallit on koulutettu.
Läpinäkyvyys ja korvaus keskiöön
Parlamentti korostaa, että generatiivinen tekoäly rakentuu laajasti tekijänoikeudella suojatun sisällön varaan. Siksi oikeudenomistajille on maksettava asianmukainen korvaus teosten käytöstä.
Tekoälypalveluilta edellytetään täyttä läpinäkyvyyttä siitä, mitä suojattuja teoksia niiden mallien koulutuksessa on käytetty. Parlamentti vaatii tekoälytoimijoita julkaisemaan yksilöidyn luettelon koulutuksessa käytetyistä teoksista sekä pitämään tarkkaa kirjaa datankeruusta ja muista sisällön hyödyntämisen tavoista.
Koska läpinäkyvyys on tähän asti ollut puutteellista, parlamentti katsoo, että oikeudenomistajien asemaa on vahvistettava niin sanotulla käyttöolettamalla (presumption of use): jos tekoälytoimija ei pysty tarjoamaan riittävää läpinäkyvyyttä koulutusaineistoon, voidaan olettaa sen käyttäneen tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Todistustaakka siitä, ettei suojattua sisältöä ole käytetty, siirtyy tällöin tekoälytoimijalle.
Parlamentti pyytää myös Euroopan komissiota selvittämään, miten korvaus voidaan varmistaa myös jo tapahtuneesta suojatun sisällön käytöstä. Samalla se torjuu ajatuksen yleisestä kertakorvaukseen perustuvasta lisenssistä, jolla tekoälytoimijat voisivat käyttää sisältöjä vapaasti.
Tarve toimivalle lisensointimarkkinalle
Parlamentti kehottaa komissiota edistämään suojattua sisältöä koskevan lisensointimarkkinan syntymistä generatiivisen tekoälyn käyttöön. Tämä voisi perustua vapaaehtoisiin kollektiivisiin lisensointiratkaisuihin eri luovien alojen toimijoiden kanssa. Oikeudenomistajille on myös varmistettava mahdollisuus kieltää teostensa käyttö tekoälymallien koulutuksessa.
Lisäksi parlamentti korostaa, että yksilöitä on suojeltava manipuloidulta ja tekoälyn tuottamalta sisällöltä, kuten deepfake-aineistolta.
Eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestön GESACin mukaan parlamentin päätös on vahva poliittinen viesti siitä, että luovan työn tekijöiden oikeudet on turvattava nopeasti kasvavilla tekoälymarkkinoilla.
– Parlamentti tunnistaa selvästi tarpeen varmistaa oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja asianmukainen korvaus tekijöille generatiivisen tekoälyn markkinoilla, GESACin pääsihteeri Adriana Moscoso del Prado toteaa järjestön tiedotteessa.
GESAC korostaa myös tekijänoikeusjärjestöjen roolia toimivien lisensointimarkkinoiden rakentamisessa, jotta tekoälypalvelujen käyttöön saadaan tehokkaat ja oikeudenmukaiset lupakäytännöt.
Tekijäjärjestöt vaativat komissiolta jatkotoimia
Myös eurooppalaisia säveltäjiä ja sanoittajia edustava ECSA pitää parlamentin päätöstä tärkeänä askeleena.
Järjestön mukaan generatiiviset tekoälyjärjestelmät hyödyntävät laajasti suojattua sisältöä ilman lupaa ja korvausta, minkä vuoksi lisensointisääntöjä on täsmennettävä ja tekijöille on varmistettava oikeudenmukainen korvaus.
ECSA kehottaa Euroopan komissiota ottamaan parlamentin suositukset huomioon ja valmistelemaan viipymättä lainsäädäntöä, joka turvaa tekijöiden oikeudet tekoälyn aikakaudella.
Parlamentin hyväksymä raportti ohjaa Euroopan komission käynnissä olevaa arviointia EU:n tekijänoikeusdirektiivistä.
Teosto ja sen eurooppalainen kattojärjestö GESAC seuraavat valmistelua tiiviisti ja vaikuttavat siihen, että tuleva sääntely turvaa musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeudet sekä mahdollisuuden ansaita työllään myös tekoälyn aikakaudella.
Myös suomessa keskustellaan tekoälyn ja luovan työn suhteesta
Vaikka tekoälyä koskeva sääntely tehdään pääosin EU-tasolla, on aihe aktiivisesti esillä myös Suomen eduskunnassa. Torstaina 12.3. eduskunta käy sivistysvaliokunnan aloitteesta ajankohtaiskeskustelun luovien alojen asemasta tekoälyn käytön lisääntyessä.
Keskustelussa käsitellään tekoälyn vaikutusta luovien alojen ansaintaan, tekijänoikeuksiin ja kulttuuriin. Myös eduskunnassa on nostettu esiin huoli siitä, että tekoälyjärjestelmät hyödyntävät suojattuja teoksia ilman lupaa ja korvausta. Kun tekoälysisältö syrjäyttää ihmisen tekemää sisältöä, heikentää se paitsi luovien alojen kasvumahdollisuuksia, myös pienten kielialueiden kulttuurista monimuotoisuutta.
