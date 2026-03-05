Tutkimustieto ei tue hallitusohjelman aikeita muuttaa päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimuksia

Opetusalan ammattijärjestö OAJ kiittää työryhmän huolellista selvitystyötä ja korostaa tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatus on pedagogista toimintaa, ja sen johtaminen edellyttää kasvatustieteellistä osaamista.

– Työryhmän kokoama tutkimus-, arviointi- ja selvitystieto tukee nykyisiä kelpoisuusvaatimuksia ja vetää pohjan pois hallitusohjelman aikeilta muuttaa niitä, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

OAJ ei missään nimessä hyväksy päiväkodinjohtajien kelpoisuuksien väljentämistä.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuuksista on esitetty paljon erilaisia mielipiteitä. Työryhmä oli jo ennalta arvioiden erimielinen johtopäätöksissään, eikä esittänyt lopulta yhteistä esitystä hallitusohjelman esittämään päiväkodinjohtajien kelpoisuusvaatimusten muutokseen.

– OAJ ei missään nimessä hyväksy päiväkodinjohtajien kelpoisuuksien väljentämistä. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan on perustuttava jatkossakin tutkimusperusteiseen kasvatustieteelliseen tietoon. Kelpoisuuksien väljentäminen veisi varhaiskasvatusta aivan väärään suuntaan, Murto sanoo.

Kelpoisista päiväkodinjohtajista ei ole pulaa

Hallitusohjelma on ristiriitainen sitoutuessaan pedagogisesti johdettuun varhaiskasvatukseen ja samalla kyseenalaistaessaan johtajien pedagogisen koulutuksen. Työryhmä kokosi loppuraporttiinsa kattavan koosteen päiväkodin johtamista ja tehtävään johtavia tutkintoja koskevasta tutkimustiedosta.

– Työryhmässä olivat edustettuna kaikki asiaa eri puolilta tarkastelevat sidosryhmät. Siitä huolimatta työryhmä ei ole löytänyt mitään sellaista tutkimustietoa, joka tukisi hallitusohjelman esittämää muutosta päiväkodinjohtajien kelpoisuuteen. Kun tutkimus tukee näin vahvasti olemassa olevaa kelpoisuusvaatimusta, tulee hallituksen vetää johtopäätökset ja jättää kelpoisuuksien väljentäminen tekemättä, Murto sanoo.

Työryhmä ei ole löytänyt mitään sellaista tutkimustietoa, joka tukisi hallitusohjelman esittämää muutosta päiväkodinjohtajien kelpoisuuteen.

Osana työryhmän työtä opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti päiväkodinjohtajien saatavuutta nykyisten kelpoisuusvaatimusten perusteella. Selvityksen perusteella vuonna 2030 noin 1 400 päiväkodinjohtajan vajeeseen on työmarkkinoilla tuolloin saatavilla noin 6 000 johtajakelpoista henkilöä. Tämä on uutta tietoa, jota ei ole ollut saatavilla hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

– Päiväkodinjohtajapulaa on julkisessa keskustelussa paisuteltu ja hyvä, että tähän saatiin nyt ajanmukaista tilastotietoa. Hallituksen tulee arvioida asia uudelleen nyt saatujen tietojen perusteella. Päiväkodinjohtajapulaa ei siis tule olemaan, Murto toteaa.

OAJ korostaa, että varhaiskasvatuslaki ja päiväkodinjohtajakelpoisuus säädettiin vankan tutkimustiedon pohjalta huolellisella valmistelulla vuonna 2018. Nyt julkaistu työryhmätyö ei esitä mitään sellaista tutkimustietoa, joka antaisi perusteita muuttaa lakia. Varhaiskasvatuksen kehittämisen on jatkossakin perustuttava tutkittuun tietoon ja pysyttävä osana koulutusjärjestelmää.

Työryhmän raportti: Päiväkodin johtajan kelpoisuuden saavuttamista selvittäneen työryhmän loppuraportti