Yksi työpaikkatapahtuma kattoi 10 % Suomen päivän verentarpeesta – SOK ja Veripalvelu käynnistivät yhteistyön

Työpaikalla järjestettävät tapahtumat tai verenluovutuksen salliminen työajalla madaltavat osallistumisen kynnystä ja tavoittavat myös uusia luovuttajia, kun verenluovutus tuodaan lähelle arkea.

– Yhteistyö Veripalvelun kanssa on meille luontevaa, ja se on konkreettinen tapa toteuttaa missiotamme ’Teemme yhdessä paremmin paikan elää’. Huoltovarmuustoimijana ja merkittävänä työllistäjänä haluamme kantaa vastuumme turvallisemmasta arjesta. Yksi keino tässä on Ässäkeskuksen avaaminen säännöllisille verenluovutustapahtumille, jolloin verenluovutus on matalalla kynnyksellä ja työn lomassa mahdollista SOK:n asiantuntijoille, kommentoi henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori.

– Yritykset ovat tärkeässä asemassa Suomen verihuollon turvaamisessa. Kun luovuttaminen mahdollistetaan työajalla ja siitä viestitään aktiivisesti, mukaan saadaan myös uusia luovuttajia. Yhdenkin työpaikan päätöksellä voi olla valtakunnallisesti merkittävä vaikutus, sanoo Hille Nylander, Veripalvelun kumppanuuspäällikkö.

Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa verenluovutustapahtumilla ja yhteisellä viestinnällä. Tavoitteena on tehdä verenluovutuksesta entistä luontevampi osa työelämää ja rekrytoida samalla uusia vapaaehtoisia verenluovuttajia.

Yhteistyön ensimmäinen yhteinen tapahtuma järjestettiin helmikuun lopulla SOK:n pääkonttorilla Ässäkeskuksessa. Päivän aikana verta luovutti 63 SOK:n työntekijää. Tapahtuma vastasi lähes 10 prosentista koko Suomen yhden päivän verentarpeesta. Erityisen ilahduttavaa oli, että yli neljännes luovuttajista oli ensikertalaisia. Tapahtumassa pystyi liittymään myös Kantasolurekisteriin.

Suomessa potilaat tarvitsevat 600–700 verenluovuttajan apua joka arkipäivä. Tänä vuonna uusia verenluovuttajia tarvitaan 22 000. Veri on elintärkeä hoito muun muassa leikkauksissa, syöpähoidoissa, synnytyksissä ja onnettomuuksissa. Verta ei voi korvata lääkkeillä.