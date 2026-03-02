Yksi työpaikkatapahtuma kattoi 10 % Suomen päivän verentarpeesta – SOK ja Veripalvelu käynnistivät yhteistyön
11.3.2026 10:43:39 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Veripalvelu ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on rekrytoida uusia verenluovuttajia ja madaltaa verenluovutuksen kynnystä työpaikoilla. Yhteistyö sisältää viestintää verenluovutuksen merkityksestä sekä verenluovutustapahtumia.
Työpaikalla järjestettävät tapahtumat tai verenluovutuksen salliminen työajalla madaltavat osallistumisen kynnystä ja tavoittavat myös uusia luovuttajia, kun verenluovutus tuodaan lähelle arkea.
– Yhteistyö Veripalvelun kanssa on meille luontevaa, ja se on konkreettinen tapa toteuttaa missiotamme ’Teemme yhdessä paremmin paikan elää’. Huoltovarmuustoimijana ja merkittävänä työllistäjänä haluamme kantaa vastuumme turvallisemmasta arjesta. Yksi keino tässä on Ässäkeskuksen avaaminen säännöllisille verenluovutustapahtumille, jolloin verenluovutus on matalalla kynnyksellä ja työn lomassa mahdollista SOK:n asiantuntijoille, kommentoi henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori.
– Yritykset ovat tärkeässä asemassa Suomen verihuollon turvaamisessa. Kun luovuttaminen mahdollistetaan työajalla ja siitä viestitään aktiivisesti, mukaan saadaan myös uusia luovuttajia. Yhdenkin työpaikan päätöksellä voi olla valtakunnallisesti merkittävä vaikutus, sanoo Hille Nylander, Veripalvelun kumppanuuspäällikkö.
Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa verenluovutustapahtumilla ja yhteisellä viestinnällä. Tavoitteena on tehdä verenluovutuksesta entistä luontevampi osa työelämää ja rekrytoida samalla uusia vapaaehtoisia verenluovuttajia.
Yhteistyön ensimmäinen yhteinen tapahtuma järjestettiin helmikuun lopulla SOK:n pääkonttorilla Ässäkeskuksessa. Päivän aikana verta luovutti 63 SOK:n työntekijää. Tapahtuma vastasi lähes 10 prosentista koko Suomen yhden päivän verentarpeesta. Erityisen ilahduttavaa oli, että yli neljännes luovuttajista oli ensikertalaisia. Tapahtumassa pystyi liittymään myös Kantasolurekisteriin.
Suomessa potilaat tarvitsevat 600–700 verenluovuttajan apua joka arkipäivä. Tänä vuonna uusia verenluovuttajia tarvitaan 22 000. Veri on elintärkeä hoito muun muassa leikkauksissa, syöpähoidoissa, synnytyksissä ja onnettomuuksissa. Verta ei voi korvata lääkkeillä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kumppanuuspäällikkö, Veripalvelu, Hille Nylander: hille.nylander@veripalvelu.fi, p. 029 300 1013.
Henkilöstöjohtaja, SOK, Hanne Lehtovuori: hanne.lehtovuori@sok.fi, p. 040 035 6688
Kuvat
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu
Työyhteisöt verenluovuttajina ovat tärkeä osa Suomen verihuoltoa2.3.2026 07:50:52 EET | Tiedote
Uusia verenluovuttajia eri väestöryhmistä tarvitaan Suomessa jatkuvasti lisää ja työpaikoilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa tähän. Jo yli 550 työpaikkaa sallii verenluovutuksen työajalla. Veripalvelu toivoo lisää tällaisia työpaikkoja, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus luovuttaa verta.
Verenluovuttajia juhlitaan Superterassin tapahtumasunnuntaissa kesäkuussa12.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Maailman verenluovuttajien päivää vietetään tänä vuonna uudella tavalla, kun Veripalvelu ja Superterassi kohtaavat Helsingin Kasarmitorilla. Sunnuntaina 14.6.2026 klo 12–15 järjestettävä koko perheelle suunnattu tapahtuma on osa Superterassin sunnuntaiohjelmistoa ja avoin sekä maksuton kaikille.
Ennätysmäärä potilaita sai avun Kantasolurekisterin kautta9.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Kantasolurekisteristä välitettiin vuoden 2025 aikana 179 kantasolusiirrettä – määrä on enemmän kuin koskaan sen toimintahistorian aikana. Viime vuonna rekisterin jäsenmäärä kasvoi yli 80 000 jäseneen.
Verenluovutusta Åbo Svenska Teaterin Päänäyttämöllä 5. helmikuuta2.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuden yhteistyössä Åbo Svenska Teaterin (ÅST) kanssa torstaina 5.2.2026 klo 12–18. Verenluovutus toteutetaan yhdessä Turun seudun opiskelijajärjestöjen kanssa.
Blodgivning på Åbo Svenska Teaters Stora scen den 5 februari2.2.2026 10:15:00 EET | Pressmeddelande
Blodtjänst ordnar en unik blodgivning i samarbete med Åbo Svenska Teater torsdagen den 5 februari 2026 kl. 12–18. Evenemanget ordnas också tillsammans med studerandeorganisationer i Åboregionen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme