Kotihoidon tuen saajamäärä on lähes puolittunut kymmenessä vuodessa

Kotihoidon tuen saajien määrä on laskenut jyrkästi kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 kotihoidon tuen saajia oli hieman yli 110 000 ja vuonna 2025 enää hieman alle 60 000.

Kela maksoi kotihoidon tukea yhteensä 137 miljoonaa euroa vuonna 2025. Summa on vähentynyt noin 159 miljoonaa euroa vuodesta 2015.

– Kotihoidon tuen saajien määrä ja kulut ovat vähentynyt pitkälti siksi, että lapsia syntyy vähemmän. Pienempi vaikutus on ollut sillä, että perheet käyttävät kotihoidon tukea aiempaa vähemmän, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Kotihoidon tukea sai 86 prosenttia vuonna 2021 syntyneiden lasten perheistä. Elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen jälkeen vuonna 2022 lapsen saaneissa perheissä kotihoidon tukea käytti 76 prosenttia perheistä.

Miehiä kotihoidon tuen saajista oli vain kahdeksan prosenttia vuonna 2025, eikä osuus ole juurikaan muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 miesten osuus oli seitsemän prosenttia.

Kotihoidon tukea käytetään lyhyemmän aikaa

Perhevapaauudistuksen jälkeen vanhempien käyttämät kotihoidon tuen jaksot ovat olleet aiempaa lyhyempiä. Kotihoidon tukea yli vuoden käyttäneiden osuus on vähentynyt, ja vastaavasti tukea vähemmän kuin vuoden ajan käyttäneiden osuus on kasvanut.

Vuonna 2021 syntyneiden lasten perheistä 31 prosenttia käytti tukea yli vuoden (13 kuukautta tai pidempään) ja 69 prosenttia enintään vuoden ajan. Loppuvuodesta 2022 syntyneiden, uuden perhevapaajärjestelmän piiriin kuuluneiden lasten perheistä yli vuoden tukea käytti 27 prosenttia ja korkeintaan vuoden ajan 73 prosenttia.

– Suurempi osa isistä käyttää vanhempainvapaata perhevapaauudistuksen jälkeen, samalla kun vanhemmille yhteensä osoitettu vanhempainvapaajakso piteni jonkin verran. Tämä on ehkä vähentänyt äideillä tarvetta jäädä kotihoidon tuelle, tai käyttää tukea pitkään, sanoo Miettinen.

Kuvioissa tarkastellaan vuonna 2022 syntyneiden lasten vanhempien perhevapaiden käyttöä, sillä vuonna 2022 syntyneet ovat nuorin ikäluokka, jonka kohdalla kotihoidon tuen käyttöä on voitu seurata täysimääräisesti lapsen kolmivuotispäivään (vuoden 2025 loppuun) saakka.

Alueellisia eroja kotihoidon tuen käytössä

Kotihoidon tuen käyttö vaihtelee eri alueiden välillä. Yleisintä tuen käyttö on Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueilla sekä Helsingissä. Näillä alueilla lähes 90 prosenttia vuonna 2022 lapsen saaneista perheistä oli saanut kotihoidon tukea tämän lapsen perusteella.

Muuta maata vähäisempää kotihoidon tuen käyttö on Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa kotihoidon tukea sai 75–76 prosenttia vuonna 2022 lapsen saaneista perheistä.