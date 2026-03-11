Kotihoidon tuen saajamäärä on lähes puolittunut kymmenessä vuodessa
12.3.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kotihoidon tuen saajia oli enää alle 60 000 vuonna 2025, ja heistä kahdeksan prosenttia oli miehiä. Saajamäärä ja kulut vähenevät pääosin siksi, että lapsia syntyy vähemmän, mutta perheet käyttävät myös tukea aiempaa vähemmän. Alueiden välillä löytyy tuen käytössä selkeitä eroja.
Kotihoidon tuen saajien määrä on laskenut jyrkästi kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 kotihoidon tuen saajia oli hieman yli 110 000 ja vuonna 2025 enää hieman alle 60 000.
Kela maksoi kotihoidon tukea yhteensä 137 miljoonaa euroa vuonna 2025. Summa on vähentynyt noin 159 miljoonaa euroa vuodesta 2015.
– Kotihoidon tuen saajien määrä ja kulut ovat vähentynyt pitkälti siksi, että lapsia syntyy vähemmän. Pienempi vaikutus on ollut sillä, että perheet käyttävät kotihoidon tukea aiempaa vähemmän, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.
Kotihoidon tukea sai 86 prosenttia vuonna 2021 syntyneiden lasten perheistä. Elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen jälkeen vuonna 2022 lapsen saaneissa perheissä kotihoidon tukea käytti 76 prosenttia perheistä.
Miehiä kotihoidon tuen saajista oli vain kahdeksan prosenttia vuonna 2025, eikä osuus ole juurikaan muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 miesten osuus oli seitsemän prosenttia.
Kotihoidon tukea käytetään lyhyemmän aikaa
Perhevapaauudistuksen jälkeen vanhempien käyttämät kotihoidon tuen jaksot ovat olleet aiempaa lyhyempiä. Kotihoidon tukea yli vuoden käyttäneiden osuus on vähentynyt, ja vastaavasti tukea vähemmän kuin vuoden ajan käyttäneiden osuus on kasvanut.
Vuonna 2021 syntyneiden lasten perheistä 31 prosenttia käytti tukea yli vuoden (13 kuukautta tai pidempään) ja 69 prosenttia enintään vuoden ajan. Loppuvuodesta 2022 syntyneiden, uuden perhevapaajärjestelmän piiriin kuuluneiden lasten perheistä yli vuoden tukea käytti 27 prosenttia ja korkeintaan vuoden ajan 73 prosenttia.
– Suurempi osa isistä käyttää vanhempainvapaata perhevapaauudistuksen jälkeen, samalla kun vanhemmille yhteensä osoitettu vanhempainvapaajakso piteni jonkin verran. Tämä on ehkä vähentänyt äideillä tarvetta jäädä kotihoidon tuelle, tai käyttää tukea pitkään, sanoo Miettinen.
Kuvioissa tarkastellaan vuonna 2022 syntyneiden lasten vanhempien perhevapaiden käyttöä, sillä vuonna 2022 syntyneet ovat nuorin ikäluokka, jonka kohdalla kotihoidon tuen käyttöä on voitu seurata täysimääräisesti lapsen kolmivuotispäivään (vuoden 2025 loppuun) saakka.
Alueellisia eroja kotihoidon tuen käytössä
Kotihoidon tuen käyttö vaihtelee eri alueiden välillä. Yleisintä tuen käyttö on Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueilla sekä Helsingissä. Näillä alueilla lähes 90 prosenttia vuonna 2022 lapsen saaneista perheistä oli saanut kotihoidon tukea tämän lapsen perusteella.
Muuta maata vähäisempää kotihoidon tuen käyttö on Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lapissa ja Pohjois-Karjalassa kotihoidon tukea sai 75–76 prosenttia vuonna 2022 lapsen saaneista perheistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anneli MiettinentutkimuspäällikköKelaPuh:020 634 4129anneli.miettinen@kela.fitietotarjotin.fi/yhteystieto/110081/anneli-miettinen
Siru KeskinentilastoasiantuntijaKelaPuh:020 634 1372tilastot@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Liitteet
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Nu är det lättare att ansöka om reseersättning för en närstående i MittFPA11.3.2026 09:33:28 EET | Pressmeddelande
Uppdateringen av MittFPA gör det smidigare att ansöka om reseersättning för en närstående. När ansökningar och bilagor skickas i e-tjänsten snabbas handläggningen upp.
Matkakorvausten hakeminen läheisen puolesta helpottui OmaKelassa11.3.2026 09:33:28 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). OmaKelan uudistus sujuvoittaa matkakorvausten hakemista toisen puolesta. Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen verkossa nopeuttaa käsittelyä.
Personer som flytt kriget i Ukraina kan få pension från FPA från och med våren 202610.3.2026 14:34:44 EET | Pressmeddelande
De som har flytt kriget i Ukraina, fyllt 65 år och varit stadigvarande bosatta i Finland i tre år kan få pension som betalas av FPA från och med våren 2026. För att undvika avslagsbeslut ska ansökan inte skickas innan bosättningstiden på tre år har uppfyllts.
Ensimmäiset Ukrainasta sotaa paenneet voivat saada Kelan eläkkeitä keväästä 2026 alkaen10.3.2026 14:34:44 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Ukrainasta sotaa paenneet, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta ja asuneet Suomessa vakinaisesti kolme vuotta, voivat saada Kelan maksamaa eläkettä keväällä 2026. Hakemusta ei tule lähettää ennen asumisajan täyttymistä, jotta sitä ei jouduta hylkäämään.
First wave of people who have fled the war in Ukraine may qualify for Kela-paid pensions starting in spring 202610.3.2026 14:34:44 EET | Press release
Those who have fled the war in Ukraine to Finland may qualify for Kela-paid pensions in spring 2026 if they are at least 65 years old and have lived in Finland permanently for three years. Pension applications that are submitted before the three-year residence requirement has been met will be rejected.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme