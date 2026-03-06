Ennusteet kävivät toteen: nuorten epävarmuus työelämään siirtymisessä jyrkässä kasvussa

Tänään julkaistu Nuorisobarometri osoittaa, että nuorisojärjestöjen ja edunvalvojien varoitukset ovat käyneet toteen. Joka toinen nuori suhtautuu maailman tulevaisuuteen pessimistisesti. Peräti 70 prosenttia nuorista kokee paineita ja epävarmuutta työelämään astumisesta ja 53 prosenttia koulutuspaikan saannista. Vain 62 prosenttia suhtautuu omaan tulevaisuuteensa optimistisesti. (Nuorisobarometri, 2026.)

Turvattomuus, epävarmuus ja stressi heijastuvat nuorten elämään laaja-alaisesti. Negatiivinen muutos aiempiin vuosiin verrattuna on merkittävä ja herättää huolta.

Työllistymisen haasteet koskettavat koko Suomea, mutta nuoret ja opiskelijat kohtaavat ne elämänsä kannalta ratkaisevassa nivelvaiheessa. Pahimmillaan ensimmäisen työpaikan saamisen viivästyminen vaikuttaa negatiivisesti koko työuraan ja hidastaa esimerkiksi perheen perustamista tai omistusasunnon hankintaa. Tällöin kyse ei ole enää vain nuorten ongelmasta, vaan koko yhteiskunnan haasteesta.

– Mediassa näkyvät luvut nuorisotyöttömyydestä lisäävät varmasti epävarmuutta, mutta todellisuudelta ei saa sulkea silmiä. Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat nuorten uskoa työelämään ja ehkäisevät työelämäpelkoa, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Kasper Laaksonen toteaa.

Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat vaativat päättäväisiä toimia nuorten nykyhetken ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Työuran aloitukseen liittyviin voidaan vastata muun muassa painottamalla koulutuksen rahoituksessa valmistuneiden työllistymistä, tiivistämällä oppilaitosten, työnantajien ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä sekä valtakunnallistamalla ja laajentamalla kesätyöseteli koskemaan 15–28-vuotiaita.

– Ilman nuorten uskoa omaan tulevaisuutensa on turha puhua pitkistä työurista. Sanat ja puheet rakentavat todellisuutta, ja tällä hetkellä sävyt eivät ole toiveikkaita tai nuoria kannustavia. Pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä. Nuorten tilannetta on turha surkutella, jos ongelmiin ei puututa konkreettisesti. Nuoret ansaitsevat toiveikkaan tulevaisuuden. STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Lauri Kujala päättää.

