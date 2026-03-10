SDP:n Werning: Nuorten toivottomuus on sisäisen turvallisuuden kysymys

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuususko on heikentynyt ja näköalattomuus lisääntynyt. Tulevaisuususko voi ensi silmäyksellä vaikuttaa pehmeältä mittarilta, mutta sillä on suuri merkitys. Toivottomuus on nimittäin yksi keskeisistä tekijöistä, joka voi altistaa nuoren rikospolulle.

– Nuorisorikollisuudesta puhutaan nyt paljon, mutta liian vähän siitä, miksi osa nuorista ajautuu rikosten polulle, Werning huomauttaa.

– Turvallisuutta ei rakenneta pelkästään rikoslailla ja rangaistuksia kiristämällä. Turvallisuus rakentuu joka päivä kouluissa ja nuorisotyössä. Kun nuori kokee olevansa tärkeä osa yhteiskuntaa, häntä on vaikeampi houkutella rikoksen tielle, Werning jatkaa.

Helsingin poliisin tuoreet tiedot rikosvyyhdistä, jossa täysi-ikäiset rikolliset värväsivät kaksi 15-vuotiasta tekemään tilausrikoksen, herättävät vakavaa huolta. Kyse oli murhatilauksesta. Tapauksen tutkinnanjohtajan mukaan tapaus on poikkeuksellinen ja kertoo huolestuttavasta kehityksestä. Hän varoittaa myös, että vastaavanlaisia tapauksia voi tulla lisää.

– Toivottomuus ja näköalattomuus pelaavat rikollisten pussiin ja voivat lisätä nuorisorikollisuutta. Nuorisobarometri antaa tästä huolestuttavan viestin: nuorten tulevaisuususko on heikentynyt. Jos nuori ei näe paikkaansa tulevaisuudessa, hän alkaa etsiä sitä muualta – ja juuri siinä rikolliset toimijat näkevät mahdollisuuden, Werning sanoo.

Turvallisuuspolitiikka ei ole pelkästään kovia keinoja ja kovaa politiikkaa. Tulevaisuuden turvallisuuspolitiikkaa on myös se, että jokainen nuori löytää paikkansa koulussa, harrastuksissa ja työelämässä.