Helsinki tiivistää yhteistyötä Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin kanssa - Itä-Helsingin saaristoon avautuu tulevana kesänä uusia saunoja yleisölle

13.3.2026 08:50:37 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuville Läntisen Neitsytsaaren, Malkasaaren ja Kotiluodon sekä käyttöoikeuden näiden saarten saunarakennuksiin. Sopimus on voimassa vuoteen 2031. 

Ilmakuva Malkasaaresta.
Malkasaari sijaitsee Itä-Helsingissä, Kallahdenniemen länsipuolella ja Meri-Rastilan eteläpuolella, lyhyehkön ja suojaisan melonta- tai soutuvenematkan päässä Vuosaaresta. 110th Street Productions Helsingin kaupunki

Tavoitteena on vahvistaa Helsingin itäisen saariston virkistyskäyttömahdollisuuksia ja toteuttaa alueen hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Käyttöoikeuden luovutus Uuville mahdollistaa vastuullisella tavalla saarissa sijaitsevien saunojen yleisökäyttöä.  

Uuville annettiin käyttöoikeus Läntisen Neitsytsaaren saunan avaamiseksi yleisökäyttöön jo vuonna 2025 ja toimivaksi osoittautuneen yhteistyön pohjalta saunan käyttöoikeutta jatketaan ja käyttöoikeuden piiriin sisällytetään 9.6.2031 saakka Läntisen Neitsytsaaren saunan lisäksi myös Malkasaaren ja Kotiluodon saunat. 

Läntinen Neitsytsaari, Malkasaari ja Kotiluoto sijaitsevat Uuvin alueverkostoon kuuluvien Pikku Leikosaaren ja Kalliosaaren lähialueella, ja saarista muodostuu yhtenäinen virkistyskokonaisuus.

Saunoja voi varata tunniksi kerrallaan ja saunamaksu on 8 €/vuoro. Läntisen Neitsytsaaren saunan varauskalenteri avautuu toukokuun loppuun mennessä. Malkasaaren ja Kotiluodon saunat avautuvat käyttöön myöhemmin kesällä, kun saunatoiminnan edellyttämät halkovajat ja kuivakäymälät on rakennettu. Itäisen saariston virkistyskäyttöä ja saunojen käyttöä edistää myös viime kesältä tuttu vesiliikenneyhteys, Itäinen saaristoreitti.

”Saarten ylläpidon siirtyessä Uuville voi Helsingin liikuntapalvelut kohdentaa kyseisten saarten ylläpidon resursseja muiden kohteiden kehittämiseen. Uuvin toiminta tukee Helsingin Merellistä toimenpideohjelmaa ja edistää ihmisten liikkumista ja ulkoilua. Lisäksi itäisen saariston kehittäminen vahvistaa itäisten kaupunginosien vetovoimaa entisestään,” iloitsee erityissuunnittelija Minttu Perttula Helsingin liikuntapalveluista. 

"Helsingin kaupunki on Uuville tärkeä yhteistyökumppani, ja olemme erittäin iloisia, että pääsemme parantamaan helsinkiläisten virkistäytymismahdollisuuksia lähisaaristossa ja kehittämään näitä hienoja saarikohteita. Saarikohteidemme verkosto Helsingissä on nyt varsin merkittävä ja toivomme että yhä useampi löytää nämä hienot saaret”, kertoo Uuvin toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi on kuntien yhteinen maakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on luoda monipuolisia mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Tehtävänsä toteuttamiseksi Uuvilla on yli 40 kohteen verkosto Uudellamaalla. Uuvin palvelut on tarkoitettu kaikille ulkoilusta kiinnostuneille, yli kuntarajojen. Uuvin toiminnan tavoitteena on, että luonnossa liikkuminen ja harrastaminen tuovat hyvää fiilistä, positiivisia kokemuksia ja inhimillistä hyvää.

