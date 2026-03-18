Rosa Liksomin vahva ja ravisteleva romaani Talo ilmestyy Likeltä syyskuussa

19.3.2026 11:46:03 EET | Like Kustannus | Tiedote

Suuren tarinankertojan uutuusromaani vie lukijansa 1940-luvun Väylänvarren maatilalle, missä eletään sadonkorjuun aikaa sotavuosien käännekohdassa.

Rosa Liksom, kuva Pekka Mustonen
"Unisten kurjitten kaihosat huuot kaikuvat pellon suunalta halki viileän syysaamun sumun, aurinko tekkee nousua vaaran takana ja valon aavistus taittuu keltasseen."
-Rosa Liksom, Talo 2026

Rosa Liksomin syyskuussa ilmestyvä romaani Talo sijoittuu lyhyeen ajanjaksoon syksyllä 1944, kun jatkosota päättyy ja Lapin sota alkaa.  

"Talo-romaani sijoittuu aikaan ennen Lapin sodan alkua, murroskohtaan, jossa ystävistä tulee vihollisia. Sodassa ihminen on paljaimmillaan, niin myös kotirintamalla. Romaanin teemat ovat ikiaikaiset ja ajankohtaiset", sanoo Rosa Liksom.

"Talo on paitsi kertomus Suomen ja Tornionjokilaakson historiasta ja talonväen salaisuuksista, myös universaali tarina sivullisuudesta, seksuaalisesta etsinnästä ja huutolaispojan oman paikan raivaamisesta. Ylevä ja maanläheinen, kuriton ja groteski sekä pohjoinen henki yhdistyvät Talo-romaanin sävyissä ainutlaatuisella tavalla”, kertoo Liken kustannuspäällikkö Jaakko Launimaa.

Talo on Rosa Liksomin 2021 ilmestyneen Väylän sisarteos. Väylä oli Finlandia-ehdokkaana ja myi lähes 65 000 kpl. 

Rosa Liksom (s. 1958) on kirjallisuutemme merkittävä uudistaja ja yksi kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoistamme. Hän on voittanut muun muassa Finlandian, Ruotsin akatemian pohjoismaisen palkinnon, Lappi-palkinnon ja Aleksis Kivi -palkinnon. 

Tiedustelut, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: kirsi.tahjanjoki@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

 

Juha Hurmeen toimittamassa Radiopuhelimet palasina -kirjassa kaikki on hajalla, mutta soitto soi!2.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote

Radiopuhelimet palasina on kirjailija Juha Hurmeen toimittama rockelämäkerta ja bändin kollektiivinen analyysi heistä itsestään, suomalaisen vaihtoehtorockin legendasta Radiopuhelimista. Hurme on jakanut kertomisen vastuun yhtyeen jäsenille ja antanut heidän puhua omilla tyyleillään ja omista lähtökohdistaan. Lopputulos on moniääninen, rikas ja ristiriitainen kokonaisuus, jossa bändin historia, taiteellinen työ ja inhimillinen arki kietoutuvat yhteen.

