Rosa Liksomin vahva ja ravisteleva romaani Talo ilmestyy Likeltä syyskuussa

"Unisten kurjitten kaihosat huuot kaikuvat pellon suunalta halki viileän syysaamun sumun, aurinko tekkee nousua vaaran takana ja valon aavistus taittuu keltasseen."

-Rosa Liksom, Talo 2026



Rosa Liksomin syyskuussa ilmestyvä romaani Talo sijoittuu lyhyeen ajanjaksoon syksyllä 1944, kun jatkosota päättyy ja Lapin sota alkaa.

"Talo-romaani sijoittuu aikaan ennen Lapin sodan alkua, murroskohtaan, jossa ystävistä tulee vihollisia. Sodassa ihminen on paljaimmillaan, niin myös kotirintamalla. Romaanin teemat ovat ikiaikaiset ja ajankohtaiset", sanoo Rosa Liksom. "Talo on paitsi kertomus Suomen ja Tornionjokilaakson historiasta ja talonväen salaisuuksista, myös universaali tarina sivullisuudesta, seksuaalisesta etsinnästä ja huutolaispojan oman paikan raivaamisesta. Ylevä ja maanläheinen, kuriton ja groteski sekä pohjoinen henki yhdistyvät Talo-romaanin sävyissä ainutlaatuisella tavalla”, kertoo Liken kustannuspäällikkö Jaakko Launimaa.

Talo on Rosa Liksomin 2021 ilmestyneen Väylän sisarteos. Väylä oli Finlandia-ehdokkaana ja myi lähes 65 000 kpl.

Rosa Liksom (s. 1958) on kirjallisuutemme merkittävä uudistaja ja yksi kansainvälisesti menestyneimmistä nykykirjailijoistamme. Hän on voittanut muun muassa Finlandian, Ruotsin akatemian pohjoismaisen palkinnon, Lappi-palkinnon ja Aleksis Kivi -palkinnon.





Tiedustelut, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: kirsi.tahjanjoki@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi