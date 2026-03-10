Tampereen yliopistosta valmistuu 116 uutta lääkäriä
11.3.2026 12:40:00 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopistosta valmistuvat lääketieteen lisensiaatit vannovat lääkärinvalansa perjantaina 13.3.2026. Nyt valmistuvat mukaan lukien Tampereen yliopistosta on valmistunut kaikkiaan 4554 lääketieteen lisensiaattia.
Lääkärimäärät ja koulutustarpeet ovat paljon puhuttavia aiheita yhteiskunnassa. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkilan mukaan tällä hetkellä valtakunnallisesti koulutetaan lääkäreitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja tutkinto-ohjelmista valmistuu runsaasti uusia lääketieteen lisensiaatteja.
Parkkilan mielestä erityistä huomiota tulisi kiinnittää erikoislääkärikoulutukseen, koska hyvinvointialueet tarvitsevat tulevaisuudessa runsaasti nimenomaan erikoislääkäreitä.
– Erikoislääkäripulaa voi olla näköpiirissä sekä tietyillä aloilla että alueellisesti. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa erikoislääkäritilanne voi olla tulevaisuudessa haastava. Lisähaastetta tuo, että valtiovallalta saatavat erikoislääkärikoulutuskorvaukset ovat vahvasti alimitoitettuja todellisiin kuluihin verrattuna. Tämä vaarantaa erikoislääkärikoulutuksen toteuttamista tulevina vuosina, Parkkila sanoo.
Parkkila nostaa kiinnostavana tulevaisuuskuvana esiin tekoälyn hyödyntämisen lääketieteessä. Vaikka tekoäly ei korvaa lääkärin taitoja, sitä tullaan varmasti hyödyntämään monipuolisesti – joillakin erikoisaloilla enemmän, toisilla vähemmän.
– Nyt valmistuvat lääkärit tulevat näkemään aikamoisen muutoksen tulevina vuosina. Terveydenhuolto tulee siirtymään entistä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, hoidot räätälöidään vielä nykyistä enemmän yksilöllisesti ja potilaiden oma rooli kasvaa uusien teknologioiden kehittyessä.
Perjantain juhlassa tervehdyssanat lausuva Parkkila onnittelee lämpimästi kaikkia lisensiaatintutkinnon suorittaneita uusia lääkäreitä
– Tähän ammattiin liittyy elämänikäinen oppiminen. Lääketiedettä ei yksikään lääkäri osaa täydellisesti. Tärkeintä on, että pystyy kuitenkin auttamaan potilaita ja antamaan heille toivoa paremmasta, Parkkila sanoo.
Lääketieteen lisensiaattien valmistujais- ja valajuhlaa vietetään Tampereen yliopiston Päätalon juhlasalissa perjantaina 13. maaliskuuta klo 12.00 alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti valmistuville ja heidän läheisilleen. Tapahtuma striimataan, joten sitä voi seurata myös verkossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja LehtoKoulutusasiantuntijaPuh:040 190 1249tarja.lehto@tuni.fi
Kuvat
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Tampereen yliopistolla kattava koulutustarjonta korkeakoulujen yhteishaussa10.3.2026 09:09:29 EET | Tiedote
Tampereen yliopistossa on tarjolla yli 3 600 opiskelupaikkaa kevään toisessa yhteishaussa ja avoimen väylän haussa. Haettavana on yliopiston suomenkielisiä kandidaatti-, kandidaatti- ja maisteri- sekä maisterikoulutuksia yhteensä 163 hakukohteessa. Yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestetään yliopistojen avoimen väylän haku. Haut alkoivat tiistaina 10. maaliskuuta.
Uutuuskirja: Eduskuntavaaliehdokkaiden resurssit eriytyvät, häirintä lisääntyy ja alueelliset erot kasvavat5.3.2026 13:00:54 EET | Tiedote
Tuore open access -kirja tarjoaa kokonaiskuvan suomalaisen ehdokasdemokratian tilasta hetkellä, jolloin poliittinen osallistuminen ja kampanjointi ovat kokeneet historiallisen suuria muutoksia.
Heikki Paloheimon juhlaseminaarissa pohditaan suomalaisen demokratian tilaa5.3.2026 09:45:13 EET | Tiedote
Politiikan tutkijat Tampereen yliopistossa järjestävät seminaarin Suomen demokratian tilasta ja tulevaisuuden haasteista. Seminaarissa juhlistetaan valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimoa, joka täyttää maaliskuussa 80 vuotta.
Konekäännetyt tekstitykset toimivat tiedon siirtämiseen – laatuongelmia silti riittää5.3.2026 08:20:00 EET | Tiedote
Tuore väitöstutkimus vertaili konekäännettyjen tekstitysten ja ammattikääntäjän tekstitysten toimivuutta opetusvideoissa. Tutkimuksen mukaan konekäännetyt tekstitykset toimivat, jos tavoitteena on tiedon siirtäminen. Konekäännöksistä on hyötyä etenkin silloin, jos muita keinoja tiedon välittämiseksi ei ole. Tutkimuksen mukaan ammattikääntäjän tekstitykset ovat kuitenkin suositeltavia, koska konekäännetyissä tekstityksissä on laatuongelmia.
Uusi livetiede-esitys kansantajuistaa tutkimusta ja nostaa digitalisaatiopolitiikan syrjinnän esiin24.2.2026 10:28:24 EET | Tiedote
Hyvinvointivaltio on muuttunut algoritmien varassa toimivaksi itsepalveluyhteiskunnaksi, selviää Tampereen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimushanke kansantajuistaa tutkimustuloksia keväällä 2026 livetiede-esityksessä, joka hyödyntää dokumenttiteatteria.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme