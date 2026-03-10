Tampereen yliopistosta valmistuu 116 uutta lääkäriä

Tampereen yliopisto

11.3.2026 12:40:00 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote

Tampereen yliopistosta valmistuvat lääketieteen lisensiaatit vannovat lääkärinvalansa perjantaina 13.3.2026. Nyt valmistuvat mukaan lukien Tampereen yliopistosta on valmistunut kaikkiaan 4554 lääketieteen lisensiaattia. 

Täpötäysi juhlasali, jossa lääketieteen lisensiaatit valmistujaisjuhlassa. Puhuja seisoo puhujakorokkeella.
Lääketieteen lisensiaattien valmistujais- ja valajuhlaa vietetään perjantaina 13. maaliskuuta. Kuva viime vuoden juhlasta. Kuva: Eino Ansio

Lääkärimäärät ja koulutustarpeet ovat paljon puhuttavia aiheita yhteiskunnassa. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkilan mukaan tällä hetkellä valtakunnallisesti koulutetaan lääkäreitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja tutkinto-ohjelmista valmistuu runsaasti uusia lääketieteen lisensiaatteja.

Parkkilan mielestä erityistä huomiota tulisi kiinnittää erikoislääkärikoulutukseen, koska hyvinvointialueet tarvitsevat tulevaisuudessa runsaasti nimenomaan erikoislääkäreitä.

– Erikoislääkäripulaa voi olla näköpiirissä sekä tietyillä aloilla että alueellisesti. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa erikoislääkäritilanne voi olla tulevaisuudessa haastava. Lisähaastetta tuo, että valtiovallalta saatavat erikoislääkärikoulutuskorvaukset ovat vahvasti alimitoitettuja todellisiin kuluihin verrattuna. Tämä vaarantaa erikoislääkärikoulutuksen toteuttamista tulevina vuosina, Parkkila sanoo.

Parkkila nostaa kiinnostavana tulevaisuuskuvana esiin tekoälyn hyödyntämisen lääketieteessä. Vaikka tekoäly ei korvaa lääkärin taitoja, sitä tullaan varmasti hyödyntämään monipuolisesti – joillakin erikoisaloilla enemmän, toisilla vähemmän.

– Nyt valmistuvat lääkärit tulevat näkemään aikamoisen muutoksen tulevina vuosina. Terveydenhuolto tulee siirtymään entistä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, hoidot räätälöidään vielä nykyistä enemmän yksilöllisesti ja potilaiden oma rooli kasvaa uusien teknologioiden kehittyessä.

Perjantain juhlassa tervehdyssanat lausuva Parkkila onnittelee lämpimästi kaikkia lisensiaatintutkinnon suorittaneita uusia lääkäreitä

– Tähän ammattiin liittyy elämänikäinen oppiminen. Lääketiedettä ei yksikään lääkäri osaa täydellisesti. Tärkeintä on, että pystyy kuitenkin auttamaan potilaita ja antamaan heille toivoa paremmasta, Parkkila sanoo.

Lääketieteen lisensiaattien valmistujais- ja valajuhlaa vietetään Tampereen yliopiston Päätalon juhlasalissa perjantaina 13. maaliskuuta klo 12.00 alkaen. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti valmistuville ja heidän läheisilleen. Tapahtuma striimataan, joten sitä voi seurata myös verkossa.

Seppo Parkkila.
Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkilan mukaan erikoislääkärikoulutukseen pitäisi kiinnittäisi nykyistä enemmän huomiota.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
