Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2025: strateginen suuntamme vahvistui

Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy, tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Suomen Liittymisjohdot Oy.

Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.