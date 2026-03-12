Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2025: strateginen suuntamme vahvistui

12.3.2026 12:03:45 EET | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote

KSOY kasvatti vuonna 2025 sähköntuotanto- ja sähköverkkokapasiteettiaan ja myi omistuksensa sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä. Yhtiön omistuksessa oleva tuotantomäärä kasvoi yli 20 prosentilla Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuttua.

Lestijärven tuulivoimapuisto, joulukuu 2025.
Lestijärven tuulivoimapuisto, joulukuu 2025. Kuva: OX2/Antti Heikkilä.

Yhtiö teki vuonna 2025 kaksi merkittävää yrityskauppajärjestelyä. Suurjännitteistä sähköverkkoa ostettiin lisää ja sähkön vähittäismyyntiyhtiön omistuksesta luovuttiin. Yhtiö myi kaiken omistuksensa Väre Oy:stä Helen Oy:lle. Kymenlaakson Sähkö Oy omisti Väreestä 18,1 prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko Oy hankki puolestaan omistukseensa Kaakon Alueverkko Oy:n koko osakekannan. Kaakon Alueverkko sulautui Kymenlaakson Sähköverkkoon 31.12.2025.

Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan vuonna 2025 Kymenlaakson Sähkö vahvisti asemaansa sähköverkkoverkkotoiminnassa ja sähkön tuotannossa samalla kun sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä luovuttiin. ”Konsernin tulos oli merkittävästi suunniteltua parempi, mikä johtui pääosin yrityskauppojen kertaluonteisista eristä. Verkkoliiketoiminnan tulos oli suunniteltua parempi, mutta energialiiketoiminnan tulosta rasitti jo kolmatta vuotta laskussa ollut sähkön markkinahinta”, sanoo Pyymäki.

Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 111,3 (108,5) miljoonaa. Liikevoitto oli 21,4 (29,0) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 34,6 M€ (27,3 M€). Tilikauden voittoon sisältyy kertaluonteisia tuottoja yhteensä 15,9 (9,7) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat yli 27 miljoonaa euroa. Investoinneista 23,5 (19,0) miljoonaa euroa kohdistui sähkön jakeluverkkoon.  

Tuulivoimatuotannon osuus kasvoi ja sähkönkäyttö pysyi lähes edellisvuoden tasolla

Lestijärven tuulivoimapuisto valmistui joulukuussa 2025. KSOY omistaa puistosta 10 prosentin tuotanto-osuuden ja Lestijärven tuotanto kolminkertaistaa KSOY:n tuulivoimatuotannon. Yhteensä 69 voimalan tuulipuisto on 455,4 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin. KSOY:n ensimmäinen aurinkovoimainvestointi, Heininevan aurinkovoimalaitos, valmistui myös joulukuussa 2025. KSOY omistaa 4 prosentin tuotanto-osuuden Heininevan aurinkovoimapuistosta.

Sähköjohtoja asennettiin vuonna 2025 maakaapelina noin 190 kilometriä. Käyttöolosuhteet olivat Kymenlaakson Sähköverkon alueella vuonna 2025 suhteellisen rauhalliset. Alueelle osui kaksi suurhäiriötä, jotka aiheuttivat jonkin verran vikoja verkkoon. Kymenlaakson Sähköverkon käyttöpaikoista jo noin 70 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Vuonna 2025 yhtiön asiakkaille toimitettiin sähköä 1 183 (1 197) miljoonaa kilowattituntia eli sähkönkäyttö pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Lämmin alkutalvi vähensi sähkön käyttöä, mutta kesällä sähkönkäyttö lisääntyi edellisvuodesta.

Kymenlaakson Sähköverkon laajamittainen uuden sukupolven sähkömittareiden asentaminen jatkui vuoden 2025 aikana, ja vuoden lopussa uusia älymittareita oli asennettu jo yli 52 000 asiakkaalle. Mittarivaihdot ovat edenneet edellä aikataulua, ja asennukset ovat onnistuneet asiakaspalautteiden perusteella sujuvasti.

Uusien aurinkosähkökohteiden liittäminen verkkoon väheni, kuten edellisvuonnakin. Sähkövarastojen asentaminen sen sijaan lisääntyi. Sähkövarastoja asennettiin vuoden aikana pienjänniteverkkoon 148 kpl ja keskijänniteverkkoon 8 kpl. Sähkövarastojen kokonaisteho on noin 10 MW.

Omistajakunnille noin 10 miljoonaa osinkotuloja

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 60,00 (50,00) euroa osakkeelta. Kymmenelle omistajakunnalle maksettava osinko olisi hallituksen esityksen mukaisesti noin 10 miljoonaa euroa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025.

Taloudelliset tunnusluvut 2025

2025

2024

Liikevaihto, milj. euroa

111,3

108,5

Liikevoitto, milj. euroa

21,4

29,0

Liikevoitto, %

19,3

26,7

Tilikauden voitto, milj. euroa

34,6

27,3

Oman pääoman tuotto, %

28,7

27,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %

17,9

16,7

Omavaraisuusaste, %

38,4

34,7

Quick ratio

3,8

2,0

Investoinnit, milj. euroa

27,1

21,4

(Tekstissä suluissa vuoden 2024 vertailuluvut.)

Kuvat

Lestijärven tuulivoimapuisto, joulukuu 2025.
Lestijärven tuulivoimapuisto, joulukuu 2025.
Kuva: OX2/Antti Heikkilä.
Lataa

Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy, tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Suomen Liittymisjohdot Oy.

Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

