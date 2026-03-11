HSY:n Sortti-keräysautot kiertävät 30.3.2026 alkaen
12.3.2026 08:30:00 EET | HSY | Tiedote
Sortti-keräysautokierroksen aikataulut on julkaistu HSY:n verkkosivuilla. Sortti-keräysautot vastaanottavat maaliskuun lopusta lähtien maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Sortti-keräysautot vastaanottavat jälleen maaliskuun lopusta alkaen maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua.
Pysähdyspaikkoja on yhteensä lähes kolmesataa eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea. Helsingissä keräysautot kiertävät 30.3.–25.5. ja Espoossa 30.3.–29.4. Lisäksi autot pysähtyvät Kauniaisissa 20. ja 21.4, Vantaalla 4.5.–1.6. ja Kirkkonummella 26.5.–1.6. Tarkat pysähdysajat ja -paikat sekä pysäkkikartta ovat nähtävissä Sortti-keräysautokierroksen verkkosivuilla.
“Sortti-keräysautokierros täydentää Sortti-kierrätyspalvelujen kokonaisuutta ja tarjoaa myös autottomille asukkaille maksuttoman ja ympäristöystävällisen tavan tuoda kotiin kertyneitä jätteitä keräykseen”, kertoo HSY:n toimintovastaava Joonas Enqvist.
Sortti-keräysautot vastaanottavat kolmea jätelajia
Sortti-keräysautoihin saa tuoda vain kodin vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua.
- Kodin vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi maalit, lakat, laastit, moottoriöljyt, bensiinit, liuottimet, syövyttävät kemikaalit sekä torjunta-aineet ja akut. Arkisista kosmetiikkatuotteista jätteinä vaarallisia ovat esimerkiksi hius- ja kynsilakat sekä hajuvesi. Kaikkia kotitalouksien vaarallisia jätteitä ei kuitenkaan voida ottaa vastaan Sortti-keräysautoilla. Esimerkiksi painekyllästetyn puun vastaanotto on asukkaille maksullista, ja se tulee viedä Sortti-asemalle. Tarkka lista jätteistä, joita keräysautoilla ei oteta vastaan, löytyy Sortti-keräysautokierroksen verkkosivulta.
- Kodin metalliromua ovat muun muassa paistinpannut, pyykkitelineet ja metalliset huonekalut.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin kuuluvat esimerkiksi pesukoneet, televisiot, kahvinkeittimet ja sähköhammasharjat sekä puhelimet ja tietokoneet. Älylaitteiden kohdalla on kuitenkin hyvä huomioida, että Sortti-keräysautokierroksella ei pystytä takaamaan laitteiden tietoturvaa. Esimerkiksi Seiffi.fi-tietoturvapalvelun avulla voi tarvittaessa hävittää laitteet tietoturvallisesti.
“Sortti-keräysautokierros on suunnattu harvemmin kotitalouksissa syntyville jätteille, joille ei ole keräysastiaa kiinteistöllä tai Rinki-ekopisteissä. Myös olemassa oleviin astioihin liian suuret metallijätteet voi tuoda keräysautoille. Lajitteluapua saa HSY:n Jäteoppaasta”, Enqvist kertoo.
Kaikki mahdolliset Sortti-keräysautoille tuodut jätteet saadaan kiertoon
Metalli-, sähkölaite- ja elektroniikkaromut hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina. Myös osa vaarallisista jätteistä voidaan kierrättää. Kierrätykseen kelpaamattomat vaaralliset jätteet tehdään käsittelyssä vaarattomiksi, jotta ne eivät aiheuta haittaa ihmisille, eläimille eivätkä ympäristölle. Vaarallista jätettä ei saa koskaan laittaa sekajätteeseen tai viemäriin eikä jättää ympäristöön.
“Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa väärin lajiteltuna vakavia vaaratilanteita. Esimerkiksi sekajätteen joukkoon laitetut akut ovat merkittävä tulipaloriski jätteenkuljetuksessa ja -käsittelyssä”, Enqvist painottaa.
Toimi näin Sortti-keräysautokierroksella
- Lajittele jätteet etukäteen erillisiin kasseihin tai laatikoihin, sillä jokaiselle jätelajille on omat keräysautonsa.
- Pakkaa vaaralliset jätteet alkuperäispakkauksiinsa tai muuhun ehjään ja suljettuun astiaan, johon on merkitty, mitä se sisältää.
- Lajittele kuljetuksessa käytetyt muovipussit ja kartonkipakkaukset kodin omiin jäteastioihin tai Rinki-ekopisteelle, sillä keräysautoissa ei ole niille paikkaa.
- Jos saavut ennen keräysautoja, pysäköi sivummalle ja jätä tilaa keräysautoille.
- Odota ja pidä turvaväli, kunnes lavat on laskettu.
- Sortti-keräysautot pysähtyvät jokaisella pysähdyspaikalla 30–40 minuutin ajaksi, joten aikaa asiointiin on hyvin.
- Luovuta jätteet vain HSY:n keltaisiin turvaliiveihin pukeutuneelle henkilökunnalle, jotta ne päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteitä ei saa jättää pysähdyspaikalle etukäteen.
- Osalla pysähdyspaikoista on mukana vartija, jotta asiointi on sujuvaa ja turvallista kaikille Sortti-keräysautoilla asioiville.
- Vie isommat jätemäärät, esimerkiksi peräkärrykuormalliset Sortti-asemille.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen keräysauto liikkuu myös keväällä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen keräysauto kulkee 30.3.–28.5. Helsingissä ja Vantaalla. Kierrätyskeskuksen keräysautoon voi viedä maksutta siistiä ja ehjää uudelleenkäyttöön soveltuvaa kodin pientavaraa, vaatteita, tekstiileitä sekä kaiken kuntoista pienelektroniikkaa ja polkupyöriä. Kierros ajoittuu samalle ajanjaksolle kuin HSY:n Sortti-keräysautokierros, mutta pysähdysaikataulut ovat erilaiset. Katso Kierrätyskeskuksen keräyskierroksen tarkemmat pysähdyspaikat ja -ajat Kierrätyskeskuksen verkkosivuilta
Enqvist JoonasToimintovastaavaHSYPuh:+358503022713joonas.enqvist@hsy.fi
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
