Hiljainen kansansairaus jää usein huomaamatta – Tyks kertoo, miten munuaistauti tunnistetaan ajoissa
12.3.2026 08:10:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Krooninen munuaistauti on yleinen sairaus, joka jää monilla tunnistamatta. Varhainen toteaminen ja oikea-aikainen hoito voivat hidastaa sairauden etenemistä merkittävästi ja ehkäistä vakavia liitännäissairauksia. Tyks Munuaiskeskus kutsuu kaikki kiinnostuneet kuulemaan ajankohtaista tietoa kroonisesta munuaistaudista ja sen hoitovaihtoehdoista yleisötilaisuuteen Turun pääkirjastoon tiistaina 24.3.2026.
Krooninen munuaistauti liittyy usein yleisiin kansansairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, kohonneeseen verenpaineeseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Sairaus etenee monilla huomaamatta, sillä lievä munuaistauti ei yleensä aiheuta oireita.
– Oireita ilmenee tyypillisesti vasta, kun munuaisten vajaatoiminta vaikeutuu. Siksi riskiryhmiin kuuluvien olisi tärkeää hakeutua tutkimuksiin ajoissa, sillä munuaistaudin toteaminen onnistuu yksinkertaisilla ja melko edullisilla laboratoriokokeilla, ylilääkäri Maarit Wuorela Tyks Munuaiskeskuksesta kertoo.
Vaikeammassa vaiheessa munuaistauti voi aiheuttaa esimerkiksi jatkuvaa väsymystä, suorituskyvyn laskua, keskittymisvaikeuksia, unihäiriöitä, ihon kutinaa tai lihaskramppeja. Myöhäisiä oireita ovat myös ruokahaluttomuus, pahoinvointi ja painonlasku. Joissakin munuaistaudeissa virtsaan erittyy runsaasti valkuaista, mikä voi näkyä turvotuksena nilkoissa, säärissä tai silmäluomissa.
– Varhaisessa vaiheessa hidastunut sairauden eteneminen voi ehkäistä loppuvaiheen munuaissairauden kehittymistä ja dialyysihoidon tarvetta, Wuorela korostaa.
Kotidialyysi tarjoaa joustavan vaihtoehdon munuaissairauden hoitoon
Tyks tutkii ja hoitaa -tilaisuudessa nefrologian asiantuntijat kertovat kansantajuisesti siitä, miten krooninen munuaistauti tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, miten elintapamuutoksilla ja lääkehoidolla voidaan hidastaa sairauden etenemistä sekä miksi varhainen tunnistaminen hyödyttää sekä potilasta että terveydenhuoltoa.
Yleisötilaisuudessa käsitellään myös kotidialyysiä, joka on monille munuaissairaille toimiva ja turvallinen hoitomuoto. Dialyysin toteuttaminen kotona saattaa herättää kysymyksiä tai huolta, mutta useimmille se tarjoaa mahdollisuuden sovittaa hoito omaan arkeen joustavasti.
– Kotidialyysi on usein ensisijainen vaihtoehto, eikä sen oppiminen vaadi erityistaitoja – hoito opetetaan sairaalassa, ja potilas saa jatkuvaa tukea myös kotihoidon aikana. Hoitomuotoja ovat vatsakalvodialyysi ja kotihemodialyysi, joista molemmat suunnitellaan aina potilaan elämäntilanteeseen sopiviksi, apulaisosastonhoitaja Milla Pylkkänen-Salminen Tyks Munuaiskeskuksesta sanoo.
Tilaisuuden aikana yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä suoraan asiantuntijoille. Kysymyksensä voi lähettää myös etukäteen.
Tyks tutkii ja hoitaa: Munuaisterveys haltuun
- Aika: tiistai 24.3.2026 klo 16–17
- Paikka: Turun kaupunginkirjaston pääkirjasto, Studio
- Asiantuntijat:
- Maarit Wuorela, ylilääkäri, vs. vastuualuejohtaja, Tyks Medisiininen, nefrologia
- Milla Pylkkänen-Salminen, apulaisosastonhoitaja, nefrologia
- Johanna Laulaja, sairaanhoitaja, nefrologia
- Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.
Tyks tutkii ja hoitaa -tilaisuudet ovat osa Tyksin yleisöluentosarjaa, jonka tavoitteena on tuoda tutkittua, ajankohtaista terveys- ja hoitotietoa suoraan kansalaisten ulottuville.
Yhteyshenkilöt
Maarit Wuorelaylilääkäri, vs. vastuualuejohtaja, Tyks Medisiininen, nefrologiaVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:0504767647maarit.wuorela@varha.fi
Jenni HynynenosastonhoitajaVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:0504716591jenni.hynynen@varha.fi
