Erikoiskaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan tänä vuonna maltillisesti – kuluttajien luottamus heikentyi jälleen

Vuoden 2025 luvut ovat nyt selvillä erikoiskaupan osalta. Vuosi 2025 kului edellistä vuotta paremmin, ja erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia. Vuosina 2023 ja 2024 erikoiskaupan liikevaihto laski noin kaksi prosenttia vuositasolla.

Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ennustetyökalu ETUBot ennakoi erikoiskaupan yrityksille lievää kasvua vuoden 2026 aikana, ennustaen nyt 0,8 prosentin kasvua koko erikoiskaupan liikevaihtoon. Ennuste tarkentuu, kun vuosi etenee.

“Uskosta huolimatta vilkas joulukauppa ei kuitenkaan toteutunut. Joulukuu oli edeltävän vuoden tasolla. Viime vuonna valtaosa kuukausista oli kuitenkin kehitykseltään positiivisia, joten se vahvistaa osaltaan erikoiskaupan yritysten näkymiä. Tätä tukee myös ennustetyökalun arvioima kehitys”, toteaa Erikoiskaupan liiton tilastoista vastaava edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

Huolta erikoiskaupassa herättää samalla kuluttajien luottamuksen heikentyminen.

“Loppusyksyllä 2025 kuluttajien luottamus omaan talouteen kehittyi jo paremmaksi, mutta heikkeni jälleen tämän vuoden tammikuussa. Luottamuksen heikentyminen voi näkyä erikoiskaupan yritysten myynnissä kevään aikana”, Ropponen toteaa.

Liikevaihdon kehitys tasaantui vuoden 2025 lopussa. Alkuvuosi oli positiivinen, ja kehitykseltään heikomman kesän jälkeen luvut kääntyivät näyttämään kasvua syyskuussa. Noususuunta jatkui sekä loka-, että marraskuussa. Joulukuu pysyi edellisen vuoden tasolla, 0,2 %:n kehityksellä.

Seuraava talouskatsaus julkaistaan huhtikuun alkupuolella.