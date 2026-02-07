Erikoiskaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan tänä vuonna maltillisesti – kuluttajien luottamus heikentyi jälleen
11.3.2026 12:13:38 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi Suomessa vuonna 2025 yhteensä 1,4 prosenttia. Vuodelle 2026 ennakoidaan maltillisempaa, noin 0,8 prosentin kasvua, mutta kuluttajien luottamuksen heikentyminen herättää alalla huolta.
Vuoden 2025 luvut ovat nyt selvillä erikoiskaupan osalta. Vuosi 2025 kului edellistä vuotta paremmin, ja erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia. Vuosina 2023 ja 2024 erikoiskaupan liikevaihto laski noin kaksi prosenttia vuositasolla.
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ennustetyökalu ETUBot ennakoi erikoiskaupan yrityksille lievää kasvua vuoden 2026 aikana, ennustaen nyt 0,8 prosentin kasvua koko erikoiskaupan liikevaihtoon. Ennuste tarkentuu, kun vuosi etenee.
“Uskosta huolimatta vilkas joulukauppa ei kuitenkaan toteutunut. Joulukuu oli edeltävän vuoden tasolla. Viime vuonna valtaosa kuukausista oli kuitenkin kehitykseltään positiivisia, joten se vahvistaa osaltaan erikoiskaupan yritysten näkymiä. Tätä tukee myös ennustetyökalun arvioima kehitys”, toteaa Erikoiskaupan liiton tilastoista vastaava edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.
Huolta erikoiskaupassa herättää samalla kuluttajien luottamuksen heikentyminen.
“Loppusyksyllä 2025 kuluttajien luottamus omaan talouteen kehittyi jo paremmaksi, mutta heikkeni jälleen tämän vuoden tammikuussa. Luottamuksen heikentyminen voi näkyä erikoiskaupan yritysten myynnissä kevään aikana”, Ropponen toteaa.
Liikevaihdon kehitys tasaantui vuoden 2025 lopussa. Alkuvuosi oli positiivinen, ja kehitykseltään heikomman kesän jälkeen luvut kääntyivät näyttämään kasvua syyskuussa. Noususuunta jatkui sekä loka-, että marraskuussa. Joulukuu pysyi edellisen vuoden tasolla, 0,2 %:n kehityksellä.
Seuraava talouskatsaus julkaistaan huhtikuun alkupuolella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Ropponenjohtaja, lakiasiat ja edunvalvonta
edunvalvonta, lakiasiat, tilastot, tutkimukset
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 14 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Vuosi 2025 vahvistaa uskoa erikoiskaupan kasvuun7.2.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ETUBot-ennustetyökalu arvioi erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kasvavan vuonna 2026 noin 0,8 prosenttia. Hyvä marraskuu 2025 vahvistaa odotuksia siitä, että myös joulukaupasta muodostui positiivinen.
Kauppa hurahti käyntiin syyskuussa – erikoiskaupan liikevaihto kasvamassa tänä vuonna10.12.2025 07:10:00 EET | Tiedote
Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kasvavan 1,1 prosenttia vuoden 2025 aikana. Syyskuussa liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia. Joulukaupalta odotetaan paljon.
Erikoiskauppojen joulusesonki on käynnistymässä positiivissa merkeissä – Kiinakaupan kasvu herättää vakavia huolia tuoteturvallisuudesta ja kilpailuasetelman reiluudesta20.11.2025 08:50:19 EET | Tiedote
Black Fridayn käynnistämä joulukauppa on erikoiskaupassa merkittävä sesonki ja joulukauteen lähdetään varovaisen toiveikkain mielin. Samalla kiinalaisten verkkokauppa-alustojen nopea kasvu kiristää kilpailua ja lisää kuluttajien turvallisuusriskejä.
Kulutustutkimus mursi myytin – eläkeläiset eivät juokse alennusten perässä30.10.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Erikoiskauppatutkimus 2025 selvitti ikääntyneiden suomalaisten kulutustottumuksia. Ikääntyneille kuluttajille laatu on hintaa tärkeämpi tekijä ostospäätöksissä.
Moni ikääntynyt kuluttaja korostaa laatua enemmän kuin hintaa9.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset 55 vuotta täyttäneet kuluttajat korostavat laatua ostopäätöksissään. Laatu ostopäätöksen tärkeimpänä tekijänä korostuu erityisesti kodinkoneissa ja elektroniikassa sekä terveystuotteissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme