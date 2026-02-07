Erikoiskaupan liitto Etu ry

Erikoiskaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan tänä vuonna maltillisesti – kuluttajien luottamus heikentyi jälleen

11.3.2026 12:13:38 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote

Jaa

Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi Suomessa vuonna 2025 yhteensä 1,4 prosenttia. Vuodelle 2026 ennakoidaan maltillisempaa, noin 0,8 prosentin kasvua, mutta kuluttajien luottamuksen heikentyminen herättää alalla huolta.

Vuoden 2025 luvut ovat nyt selvillä erikoiskaupan osalta. Vuosi 2025 kului edellistä vuotta paremmin, ja erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia. Vuosina 2023 ja 2024 erikoiskaupan liikevaihto laski noin kaksi prosenttia vuositasolla.  

Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ennustetyökalu ETUBot ennakoi erikoiskaupan yrityksille lievää kasvua vuoden 2026 aikana, ennustaen nyt 0,8 prosentin kasvua koko erikoiskaupan liikevaihtoon. Ennuste tarkentuu, kun vuosi etenee. 

“Uskosta huolimatta vilkas joulukauppa ei kuitenkaan toteutunut. Joulukuu oli edeltävän vuoden tasolla. Viime vuonna valtaosa kuukausista oli kuitenkin kehitykseltään positiivisia, joten se vahvistaa osaltaan erikoiskaupan yritysten näkymiä. Tätä tukee myös ennustetyökalun arvioima kehitys”, toteaa Erikoiskaupan liiton tilastoista vastaava edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen

Huolta erikoiskaupassa herättää samalla kuluttajien luottamuksen heikentyminen. 

“Loppusyksyllä 2025 kuluttajien luottamus omaan talouteen kehittyi jo paremmaksi, mutta heikkeni jälleen tämän vuoden tammikuussa. Luottamuksen heikentyminen voi näkyä erikoiskaupan yritysten myynnissä kevään aikana”, Ropponen toteaa. 

Liikevaihdon kehitys tasaantui vuoden 2025 lopussa. Alkuvuosi oli positiivinen, ja kehitykseltään heikomman kesän jälkeen luvut kääntyivät näyttämään kasvua syyskuussa. Noususuunta jatkui sekä loka-, että marraskuussa. Joulukuu pysyi edellisen vuoden tasolla, 0,2 %:n kehityksellä. 

Seuraava talouskatsaus julkaistaan huhtikuun alkupuolella. 

Avainsanat

talouskatsaustilastoerikoiskauppaliikevaihto

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 14 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye