Aikuisena rippileirille ja kirkon jäseneksi Espoossa
12.3.2026 07:00:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Aikuisilla on mahdollisuus käydä rippikoulu 10.–12.4. järjestettävällä viikonloppuleirillä Hvittorpin kurssikeskuksessa. Yhdessäolo, hiljentyminen ja kristinuskoon tutustuminen rytmittävät leiriviikonloppua.
Aikuisrippikoulussa pohditaan elämän suuria kysymyksiä. Se on paikka, jossa voi keskustella kahden kesken tai ryhmässä elämän suurista kysymyksistä. Miksi olen täällä? Mikä on elämän tarkoitus?
Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi liittyminen edellyttää aikuiselta rippikoulun käymistä ja kastetta. Jäsenyys antaa oikeuden toimia kummina ja solmia avioliitto kirkollisesti. Jos henkilö on jo kastettu tai on jo käynyt rippikoulun, niitä ei tarvitse käydä enää uudelleen.
Aikuisrippikoulu voidaan toteuttaa monella tapaa: ryhmässä, henkilökohtaisina tapaamisina papin kanssa tai aikuisrippikoululeirillä yhdessä muiden kanssa.
Rippikoululeiri aikuisille Hvittorpin kurssikeskuksessa Kirkkonummella
Aikuisilla on mahdollisuus käydä rippikoulu 10.–12.4. järjestettävällä viikonloppuleirillä Espoon seurakuntien kurssikeskuksessa Hvittorpissa.
– Aikuisten rippikoululeiri sopii kaikenikäisille. Leirikeskuksen täysihoidossa ei tarvitse hetkeen miettiä arjen pyöritystä, vaan saa rauhassa ajan kanssa pohtia elämän suuria kysymyksiä, leirin toinen vetäjistä, Tapiolan seurakunnan pappi Erika Kallio kertoo.
– Uskon sisältöjä opiskellaan ja tutkitaan monimuotoisesti. Olen käyttänyt esimerkiksi meditatiivisen valokuvauksen menetelmää pohdittaessa Luojaa ja luomakuntaa.
– Leiri järjestetään Espoossa nyt kolmatta kertaa. Ihmisiin tutustuminen ja uusien ystävien löytyminen on ollut aikaisemmilla leireillä monille tärkeää, sanoo aikaisempia leirejä vetänyt seurakuntapastori Tapio Suontakanen Olarista.
Aikuisten oma rippikoululeiri tarjoaa ainutlaatuiset puitteet elämänkysymysten pohdintaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kolmessa päivässä käydään läpi luterilaisen uskon keskeinen sisältö. Riparilla on aikaa myös hiljentyä, rukoilla ja pitää halutessaan päiväkirjaa. Hengellisyyttä voi lisäksi hoitaa Hvittorpin alueen keväisestä luonnosta nauttien.
Aikuisripari on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille espoolaisille. Seurakunnan jäsenyys ei ole välttämätön, sillä rippikoulun yhteydessä voi myös liittyä kirkkoon. Liittyessäsi kirkkoon sinusta tulee sen seurakunnan jäsen, jonka alueella asut.
Jos osallistujaa ei aikaisemmin ole kastettu, hänet voidaan kastaa ennen konfirmaatiota. Kastettavalle tarvitaan yksi kirkkoon kuuluva kummi. Leirille on mahdollista tulla myös yhdessä kummin tai ystävän tai puolison kanssa, vaikka tämä olisi jo käynyt rippikoulun.
Rippikoulun ohjaajina toimivat seurakuntapastori Erika Kallio ja kappalainen Niko Huttunen. Leiriviikonlopun hinta täysihoidolla on 40 euroa. Hinta sisältää majoituksen ja ruokailut. Leirille ilmoittaudutaan perjantaihin 27.3. mennessä Espoon seurakuntien verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta.
Tämä vuosi on myös vaalivuosi kirkossa. Ylintä päätösvaltaa seurakunnissa käyttävät luottamushenkilöt. Heidät valitaan seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Vaaleissa voi asettua ehdolle yli 18-vuotias, konfirmoitu kirkon jäsen. Ehdokasasettelu päättyy 15.9. eli vielä ehtii liittymään kirkkoon ja käymään aikuisrippikoulun, jos ehdokkuus vaaleissa kiinnostaa.
Erika KallioSeurakuntapastoriTapiolan seurakuntaPuh:040 547 1864erika.kallio@evl.fi
Niko HuttunenKappalainenEspoonlahden seurakuntaPuh:040 707 1992niko.huttunen@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
