Broilerituotannon suurin salaisuus: emot ovat lihabroilereita sairaampia ja niitä lääkitään antibiooteilla
11.3.2026 13:16:18 EET | Animalia ry | Tiedote
Broilerintuotannon vähiten tunnettu ja suljetuin osa on emotuotanto, josta tietoa on vaikea saada. Animalia-median selvityksen mukaan emotuotannossa lihabroilereiden vanhemmat elävät jatkuvassa nälässä ja ne kärsivät sairauksista vielä lihabroilereitakin enemmän.
Emobroilerit munivat ne lihabroilerit, jotka syödään Suomessa. Emobroilerit tuodaan Suomeen Ruotsista. Toisin kuin noin viisiviikkoisina teurastettavat lihabroilerit, emojen annetaan elää pidempään, reilun vuoden verran. Broileriemojen elimistö on usein sairauksien rasittama.
”Koska broileriemot elävät pidempään kuin lihabroilerit ja ne ovat munivia naaraita, niille kehittyy esimerkiksi munanjohtimen tulehduksia. Ruumiinontelon muutoksiin sisällytetään myös suolisto-, sydän- ja keuhkotulehduksia”, Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila sanoo.
Sairauksia lääkitään antibiooteilla myös Suomessa
Broileriemot ovat yhtä jalostettuja kuin lihabroilerit. Ne kuitenkin elävät ja munivat pitkään, joten ne myös sairastavat enemmän. Emobroilereita vaivaavat muun muassa erilaiset tulehdukset, joita lääkitään myös antibiooteilla.
”Lihatalot kertovat, ettei broilerintuotannossa käytetä antibiootteja, mutta todellisuudessa väite on osittain myytti. Tätä harhakuvitelmaa halutaan pitää yllä samalla tavalla kuin broilerin kotimaisuutta tai rehun soijattomuutta. Broileriemoja lääkitään muun muassa antibiooteilla ihon ja ihonalaiskudoksen tulehdusten ja yleistulehdusten vuoksi”, Ollila kertoo.
Emoille antibiootteja annetaan yleisimmin nivel- ja jännetuppitulehduksiin ja kolibakteerin aiheuttamiin tulehduksiin. Esimerkiksi vuonna 2024 emoparvista 14,5 prosenttia sai antibiootteja. Vuosina 2014–2024 antibioottilääkittyjä parvia on ollut kaikista emoista 3,7–26,1 prosenttia.
Emolinnut kärsivät myös nälästä
Broileriemojen hyvinvointiongelmat ovat vakavia ja valvonta puutteellista. Vuonna 2024 yli 32 % teurastetuista broileriemoista hylättiin kokonaan. Osuus on merkittävästi suurempi kuin lihaksi kasvatettavilla broilereilla.
Broileriemoilla on sama voimakas ruokahalu kuin nopeasti kasvaviksi jalostetuilla jälkeläisillään.
”Jos emot saisivat syödä vapaasti, osa niistä söisi itsensä hengiltä. Lisäksi lihominen vähentää munantuotantoa. Jotta ne munisivat optimaalisesti, niiden ruokintaa rajoitetaan voimakkaasti koko niiden eliniän ajan. Käytännössä emot pidetään jatkuvassa nälässä”, Ollila sanoo.
Animalian mielestä broilerituotannon läpinäkyvyyttä on lisättävä erityisesti emotuotannon ja teurastuksen osalta. Broilereita kasvatetaan Suomessa vuosittain noin 85 miljoonaa ja teurastetaan noin 82 miljoonaa.
